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  • Следом за Vivaro-e: Opel предлагает компактный фургон Combo-e с запасом хода в 275 км

Следом за Vivaro-e: Opel предлагает компактный фургон Combo-e с запасом хода в 275 км

20.01.2021 70 0 0

«Зелёный» коммерческий автомобиль немецкой марки появится в продаже у европейских дилеров осенью текущего года.

 

Компанию Opel (а также британский Vauxhall) в 2017 году купила Группа PSA. Буквально на днях стало известно о завершении другой сделки: французская компания произвела слияние с итало-американским концерном Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Теперь они образовали нового автогиганта под названием Stellantis, а названия «отдельных сторон» были упразднены. Так что теперь Opel/Vauxhall входят в состав крупного игрока рынка, который занимает четвёртое место в мире по объёму выпуска машин.

На фото: Opel Combo-e

﻿Коммерческий автомобиль Opel Combo выпускается с 1986 года, актуальная версия была представлена в 2018 году. Сейчас на рынке присутствуют версии с бензиновыми и дизельными моторами, но скоро семейство пополнит полностью электрическая модификация, которой дали собственное название Combo-e.

«Зелёный» грузопассажирский фургон визуально ничем не отличается от «братьев» с ДВС. В основе новинки электрическая платформа CMP (Common Modular Platform), на ней же базируются Opel Corsa-e и Peugeot e-208. Вэн оснащается 136-сильным электромотором, а его крутящий момент равен 260 Нм. Максимальная скорость Opel Combo-e составляет 130 км/ч, а на разгон с места до «сотни» самой легковесной версии нужно 11,2 секунды.

Двигатель питается от литий-ионного аккумулятора ёмкостью 50 кВт*ч. Батарея располагается под полом между передней и задней осями, так что она не влияет на пространство ни в пассажирском салоне, ни в грузовом отсеке Combo-e. Аккумулятор от зарядной станции постоянного тока мощностью 100 кВт можно «заправить» с 0 до 80% за 30 минут. Максимальный запас хода без подзарядки (он меняется в зависимости от версии) составляет 275 км.

Длина стандартного фургона составляет 4,4 метра, объём грузового отсека такой версии – 3800 литров. Есть более вместительная версия – она вытянулась в длину на 4,75 метра, а объём багажного отделения увеличен до 4400 литров. Любая из версий рассчитана на перевозку груза весом до 800 кг и буксировку до 750 кг. Кроме того, у более крупного варианта может быть четырёхместная кабина.

Салон и список оборудования у электрической версии Opel Combo такие же, как и у модификаций с ДВС. Так, уже стандартная комплектация Combo-e оснащена мультимедийной системой, которая позволяет подключаться с помощью смартфона. Опционально доступны увеличенный сенсорный экран «мультимедийки» (диагональ – 8,0 дюйма), а также различные современные водительские ассистенты.

Отметим, Opel Combo-e является вторым электрическим коммерческим автомобилем бренда, а первенцем был Vivaro-e, о котором мы рассказывали ранее. В конце текущего года к нему присоединится электрическая версия Movano, а также линейку пополнит электрическая версия пассажирского вэна Combo Life.

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