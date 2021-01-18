Бизнес ×
  • Старт нового автогиганта Stellantis: концерны FCA и PSA окончательно объединились

Старт нового автогиганта Stellantis: концерны FCA и PSA окончательно объединились

18.01.2021 233 0 0

Ожидается, что новый игрок на рынке займёт четвёртое место в мире по объёму выпуска автомобилей. В первой тройке по-прежнему будут корпорация Toyota, концерн Volkswagen и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi.

 

Несмотря на сложный в том числе и для бизнеса прошлый год, слияние двух крупных игроков мирового автомобильного рынка – Fiat Chrysler Automobiles и PSA Group – прошло по плану. Напомним, в Сети информация о том, что концерны намерены объединиться, появилась в конце октября 2019-го. Чуть позже стороны официально подтвердили слухи, а в декабре того же года был подписан соответствующий меморандум о взаимопонимании. Летом 2020-го объявили название нового альянса – Stellantis. В начале текущего месяца FCA и PSA провели встречу, в ходе которой добились согласия акционеров на сделку, теперь же процесс объединения официально полностью завершён.

В результате слияния появилась корпорация Stellantis, её совокупный годовой выпуск составляет около 8,7 млн автомобилей. Сейчас новый игрок рынка владеет в общей сложности четырнадцатью брендами: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram и Vauxhall. Ранее зарубежные СМИ предполагали, что не все марки «выживут» после слияния. В частности, угроза нависла над Chrysler и Lancia, об этом мы сообщали ранее. Однако пока что в компании подобные слухи не подтвердили: на данный момент в составе нового концерна перечислены все бренды.

На фото: Fiat 500'2020

Штаб-квартира нового автогиганта располагается в Нидерландах. Слияние подразумевает равноправное участие двух партнёров (соотношение долей сторон – 50/50). Хотя, как стало известно ранее, объединение концернов PSA и FCA скорее является приобретением, где PSA – это доминирующий партнёр. В опубликованном ранее документе есть указание на то, что (согласно международному стандарту финансовой отчетности IFRS 3), приобретающей стороной – то есть acquirer – является Группа PSA, а роль приобретаемой – acquiree – выполняет концерн FCA.

Ранее уже сообщалось, что кресло председателя правления Stellantis отдали Джону Элканну, который до этого возглавлял итало-американский концерн FCA. Генеральным директором стал Карлос Таварес, занимавший ранее должность председателя и гендиректора французской Группы PSA. Кстати, теперь ни FCA, ни PSA не существует (их упразднили).

На фото: Peugeot 3008'2020

Известно, что совладельцами Stellantis стали компании Exor N.V. (доля – 14,4%), Dongfeng Motor Group (5,6%), семья Пежо (7,2%), правительство Франции (6,2%). Более «скромные» доли у Tiger Global (2,4%), UBS Securities (1,6%) и Vanguard Group (0,96%). Кроме того, у Stellantis есть несколько дочерних предприятий: Comau, Mopar, Teksid, Faurecia и VM Motori.

Ожидается, что новый игрок на рынке займёт четвёртое место в мире по объёму выпуска автомобилей. В первой тройке по-прежнему будут корпорация Toyota, концерн Volkswagen и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. Ранее сообщалось, что ежегодно Stellantis сможет тратить меньше на 5 млрд евро (за счёт сокращения издержек PSA и FCA). Оценочная капитализация нового автогиганта составит 42 млрд евро.

авторынок бизнес Jeep FIAT Chrysler Peugeot Citroen Opel

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Зачем скрывают номера при продаже машины и можно ли сообщать VIN и номер покупателям На современных интернет-площадках по продаже автомобилей стало стандартом скрытие номера продаваемой машины. На этом фоне просьбы потенциальных покупателей сообщить им данные с регистрационн... 863 0 1 18.01.2021
Статьи / История Лучший советский военный грузовик: родословная армейского автомобиля ЗИЛ-131 История известного военного полноприводного грузовика ЗИЛ-131 повышенной проходимости, созданного целиком и полностью силами советских инженеров с некой оглядкой на американские стандартизов... 8291 1 30 17.01.2021
Статьи / Тесты До Луны и обратно: угадай пробег автомобиля-рекордсмена Пробег машины всегда определяет два ее качества: цену при продаже и общую надежность. Все продавцы старых автомобилей говорят о двигателях-«миллионниках», но при этом поголовно скручивают од... 2857 3 6 16.01.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 177523 10 103 11.09.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 73117 2 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Военная техника Три моста, 12 колёс: тест-драйв ГАЗ-ААА 1937 года Я не думал, что когда-нибудь получится покататься на ГАЗ-ААА. На ГАЗ-А ездил, на ГАЗ-АА – тоже, но вот на ГАЗ-ААА… Это всегда казалось несбыточной мечтой и лежало на полке подсознания рядом... 59105 8 63 18.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings