Старт нового автогиганта Stellantis: концерны FCA и PSA окончательно объединились

Ожидается, что новый игрок на рынке займёт четвёртое место в мире по объёму выпуска автомобилей. В первой тройке по-прежнему будут корпорация Toyota, концерн Volkswagen и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi.

Несмотря на сложный в том числе и для бизнеса прошлый год, слияние двух крупных игроков мирового автомобильного рынка – Fiat Chrysler Automobiles и PSA Group – прошло по плану. Напомним, в Сети информация о том, что концерны намерены объединиться, появилась в конце октября 2019-го. Чуть позже стороны официально подтвердили слухи, а в декабре того же года был подписан соответствующий меморандум о взаимопонимании. Летом 2020-го объявили название нового альянса – Stellantis. В начале текущего месяца FCA и PSA провели встречу, в ходе которой добились согласия акционеров на сделку, теперь же процесс объединения официально полностью завершён.

В результате слияния появилась корпорация Stellantis, её совокупный годовой выпуск составляет около 8,7 млн автомобилей. Сейчас новый игрок рынка владеет в общей сложности четырнадцатью брендами: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram и Vauxhall. Ранее зарубежные СМИ предполагали, что не все марки «выживут» после слияния. В частности, угроза нависла над Chrysler и Lancia, об этом мы сообщали ранее. Однако пока что в компании подобные слухи не подтвердили: на данный момент в составе нового концерна перечислены все бренды.



На фото: Fiat 500'2020

Штаб-квартира нового автогиганта располагается в Нидерландах. Слияние подразумевает равноправное участие двух партнёров (соотношение долей сторон – 50/50). Хотя, как стало известно ранее, объединение концернов PSA и FCA скорее является приобретением, где PSA – это доминирующий партнёр. В опубликованном ранее документе есть указание на то, что (согласно международному стандарту финансовой отчетности IFRS 3), приобретающей стороной – то есть acquirer – является Группа PSA, а роль приобретаемой – acquiree – выполняет концерн FCA.

Ранее уже сообщалось, что кресло председателя правления Stellantis отдали Джону Элканну, который до этого возглавлял итало-американский концерн FCA. Генеральным директором стал Карлос Таварес, занимавший ранее должность председателя и гендиректора французской Группы PSA. Кстати, теперь ни FCA, ни PSA не существует (их упразднили).



На фото: Peugeot 3008'2020

Известно, что совладельцами Stellantis стали компании Exor N.V. (доля – 14,4%), Dongfeng Motor Group (5,6%), семья Пежо (7,2%), правительство Франции (6,2%). Более «скромные» доли у Tiger Global (2,4%), UBS Securities (1,6%) и Vanguard Group (0,96%). Кроме того, у Stellantis есть несколько дочерних предприятий: Comau, Mopar, Teksid, Faurecia и VM Motori.

Ожидается, что новый игрок на рынке займёт четвёртое место в мире по объёму выпуска автомобилей. В первой тройке по-прежнему будут корпорация Toyota, концерн Volkswagen и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. Ранее сообщалось, что ежегодно Stellantis сможет тратить меньше на 5 млрд евро (за счёт сокращения издержек PSA и FCA). Оценочная капитализация нового автогиганта составит 42 млрд евро.

