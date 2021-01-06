Прощай, Pacifica! Из-за объединения FCA и PSA бренд Chrysler может исчезнуть

Впервые слух о том, что два крупных игрока мирового автомобильного рынка – Fiat Chrysler Automobiles и PSA Group – намерены объединиться, появились в Сети в конце октября 2019-го. Чуть позже обе стороны официально подтвердили эти планы. В декабре того же года был подписан соответствующий меморандум о взаимопонимании, а летом 2020-го стало известно название будущего альянса – Stellantis. Как и было запланировано, в начале текущего месяца FCA и PSA провели встречу и добились согласия акционеров на сделку. Полностью процесс должен быть завершён 16 января.

В итоге новый объединённый концерн должен быть одним из крупнейших в мире: предполагается, что в его состав войдут 14 брендов: от PSA Group в список войдут Citroen, DS, Peugeot, Opel и Vauxhall, а от FCA – Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati и Ram. Правда, есть вероятность, что от части марок автогиганту всё-таки придётся избавиться. Так, в агентстве Associated Press считают, что одной из первых «под нож» попадёт Chrysler.



Отметим, продажи этого бренда на домашнем рынке постепенно снижаются с 2016 года. Так, в 2019-ом дилеры реализовали в США в общей сложности 126 971 машину марки, что на 23,5% меньше, чем годом ранее. По сути, сейчас компания продает только Pacifica, Voyager и 300 (кстати, не исключено, что первые две модели в итоге переименуют в Dodge Caravan и Grand Caravan, а третья исчезнет). Как сообщает Carscoops, показатели бренда заметно снизились после того, как из линейки ушёл Chrysler 200.



На фото: Chrysler Pacifica

Однако в первую очередь новый автогигант, вероятно, займётся всё-таки не Крайслером, а существующими проблемами в Европе. Здесь в зоне риска находится Lancia: компания продаёт лишь одну, уже давно «немолодую» модель – Ypsilon. Результаты этого бренда на старосветском рынке в 2019 году составили 58 830 шт. (+21%), но даже такой ощутимый прирост, скорее всего, марку не спасёт.



Сейчас у FCA и PSA есть несколько заводов, производственные мощности которых недозагружены. Не исключено, что с целью сокращения издержек объединённому концерну придётся уволить часть персонала. Кроме того, вряд ли автогиганту Stellantis понадобится три действующих инжиниринговых центра – в Париже, Турине и Родельсхайме: скорее всего, от какого-то из них производителю придётся отказаться.



Ранее мы сообщали о том, что против слияния FCA и PSA выступил правнук основателя компании Chrysler Фрэнк Родс младший. Он заявил, что брендам Chrysler, Dodge, Jeep и Ram нужно вернуться «домой», в Штаты, а компании в целом – отдалиться от «иностранного контроля». Судя по всему, его предложение поддержки не нашло.



Напомним, изначально предполагалось, что в результате объединения французского и итало-американского концернов будет создан новый автогигант, который в итоге сможет занять четвёртое место в мире по объёму продаж новых машин и третье – по размеру выручки. То, на какой позиции окажется альянс в итоге, мы узнаем позже, ведь за последние несколько лет произошло немало событий, повлиявших на автомобильную отрасль.

