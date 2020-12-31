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  • Автогиганту Stellantis ставят палки в колёса: у сделки между PSA и FCA нашёлся противник

Автогиганту Stellantis ставят палки в колёса: у сделки между PSA и FCA нашёлся противник

31.12.2020 509 0 0

Как оказалось, не поддержал нынешний вариант слияния французского и итало-американского концернов правнук Уолтера Перси Крайслера.

 

Информация о том, что такие крупные игроки мирового автомобильного рынка, как Fiat Chrysler Automobiles и PSA Group, намерены объединиться, появилась в интернете ещё в конце октября 2019-го. Чуть позже стороны дали официальное подтверждение этим планам. В декабре прошлого года уже был подписан соответствующий меморандум о взаимопонимании, а летом 2020-го рассекретили имя будущего альянса. Оказалось, что новый автогигант решили назвать Stellantis.

Как участники будущего альянса пояснили ранее, в основу названия легло слово «Stello» – это глагол, который в переводе с латыни означает «сиять звездами». Новое имя и логотип планируется использовать только на корпоративном уровне – в официальных документах, различных медийных кампаниях и т.д. То есть на автомобилях мы новой эмблемы не увидим. Также в PSA и FCA отметили, что создание нового бренда в дальнейшем не повлияет ни на названия концернов, ни на наименования всех входящих в них марок.

Как оказалось, против имени Stellantis, а также против слияния в целом выступил Фрэнк Родс младший, правнук Уолтера Перси Крайслера, основателя компании Chrysler. Он считает, что сегодняшнему концерну нужно дать имя Chrysler-Dodge-Jeep-Ram Corporation, а его штаб-квартира должна располагаться в США.

Он считает, что брендам Chrysler, Dodge, Jeep и Ram нужно вернуться «домой», в Штаты, а компании в целом – отдалиться от «иностранного контроля», в том числе со стороны китайских, французских и, судя по всему, итальянских автопроизводителей (чем, по его мнению, грозит стоящее на повестке дня слияние). Как сообщает Сarscoops, Фрэнк Родс младший предлагает предоставить нынешнему руководству премии за удержание персонала. Кроме того, он указывает на то, что будет осуществлена выплата всех имеющихся долгов.

На фото: логотип Chrysler

На данный момент правнук основателя Chrysler направил своё возражение против слияния FCA и PSA в Комитет по иностранным инвестициям в США. Помимо этого, он посоветовал американским сенаторам выступить против намечающейся сделки, так как, по словам Родса, она «лишит Америку будущих технологий и прибыли».

На фото: Chrysler Pacifica

Как отмечает издание, это предложение имеет мало шансов получить поддержку. Напомним, стороны намерены добиться одобрения слияния у акционеров совсем скоро, 4 января 2021-го. Ожидается, что сделка будет полностью завершена к концу первого квартала наступающего года. Как мы отмечали ранее, стремление поскорее объединиться объясняется желанием PSA и FCA сэкономить: ежегодно Stellantis сможет тратить на 5 млрд евро меньше (за счёт сокращения издержек концернов).

Изначально предполагалось, что в результате объединения французского и итало-американского концернов будет создан новый автогигант, который в итоге сможет занять четвёртое место в мире по объёму продаж новых машин и третье – по размеру выручки. О том, на какой позиции окажется альянс в итоге, покажет время, ведь за последние несколько лет произошло немало событий, повлиявших на отрасль.

США авторынок бизнес Chrysler Dodge Ram Jeep

 

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