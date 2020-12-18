Ради экономии: FCA и PSA решили ускорить слияние в единый автогигант Stellantis

Сообщается, что обе стороны настаивают на том, чтобы быстрее завершить все формальности и заключить сделку.

Cлухи о том, что два крупных игрока мирового авторынка – Fiat Chrysler Automobiles и PSA Group – намерены объединиться, оказались в Сети в конце октября 2019 года. Обе стороны официально подтвердили планы немногим позже, а в декабре того же года они подписали меморандум о взаимопонимании. Летом 2020-го появилась информация о названии будущего альянса: ему решили дать имя Stellantis.

Изначально сообщалось о том, что в результате слияния появится новая компания с равноправным участием двух партнёров – предполагалось, что акции будут поделены в соотношении 50:50. Однако не так давно стали известны подробности сделки.

Как «распределятся силы» внутри нового автогиганта, стало известно из 714-страничного документа о слиянии PSA и FCA: судя по нему, слияние концернов PSA и FCA скорее является приобретением, где PSA – это доминирующий партнёр. В тексте есть указание на то, что (согласно международному стандарту финансовой отчетности IFRS 3), приобретающей стороной – то есть acquirer – является Группа PSA, а роль приобретаемой – acquiree – выполняет концерн FCA.



На фото: Jeep Grand Cherokee

Однако такое положение дел не мешает обеим сторонам стремиться к скорейшему объединению. Если раньше предполагалось, что подготовительный этап завершится в первом квартале 2021 года, то теперь сообщается, что процесс ускорят. По сведениям Automotive News Europe, антимонопольный орган ЕС выдаст окончательное одобрение слияния до конца текущего года. Собрание руководства компаний намечено на 4 января 2021-го: в ходе этой встречи предполагается собрать подписи от акционеров для утверждения сделки. Ожидается, что слияние будет полностью завершено в течение первых трёх месяцев следующего года.

Такое стремление поскорее объединиться в агентстве объясняют желанием сторон сэкономить. Так, ежегодно Stellantis сможет тратить меньше на 5 млрд евро (за счёт сокращения издержек PSA и FCA). Сообщается, что оценочная капитализация нового автогиганта со штаб-квартирой в Голландии составит 42 млрд евро.



На фото: Peugeot 3008

Как мы сообщали ранее, шесть из одиннадцати членов совета будущего альянса входят во французскую Группу PSA, оставшиеся пятеро – в итало-американский концерн FCA. Во главе Stellantis встанет Карлос Таварес (сейчас занимает кресло президента PSA). При этом возглавляющему концерн FCA Джону Элкану досталась должность председателя правления.

В момент обсуждения слияния в 2019 году предполагалось, что в результате объединения двух концернов будет создан новый автогигант, который займёт четвёртое место в мире по объёму продаж автомобилей и третье – по размеру выручки. Тогда эти расчёты были приблизительными и основывались на результатах 2018 года: предполагалось, что Stellantis сможет ежегодно продавать около 8,7 млн машин, а выручка будет равна примерно 170 млрд евро. Ожидалось, что операционная прибыль единой компании превысит 11 млрд евро, а рентабельность – 6,6%. Но, вероятнее всего, «коронакризис» внесёт свои коррективы в финальные расчёты.

