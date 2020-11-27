Слияние PSA и FCA: распределение сил в автомобильном альянсе Stellantis

Впервые слухи о том, что два крупных автомобильных концерна – Fiat Chrysler Automobiles и PSA Group – планируют объединиться, появились в Сети в конце октября 2019 года. Чуть позже обе стороны официально подтвердили это намерение, а в декабре того же года подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании. Ранее сообщалось о том, что в результате слияния появится новая компания с равноправным участием двух партнёров, то есть акции поделят в соотношении 50:50. Летом 2020-го было объявлено название будущего альянса – Stellantis. Теперь стали известны подробности сделки.



Отметим, слияние двух крупных концернов – процесс не быстрый, так что пока ещё завершены не все обсуждения и согласования. Кроме того, требуется подготовка юридических документов и различные финансовые проверки сделки. Подготовительный этап, предположительно, закончится в первом квартале 2021 года.

Как «распределятся силы» внутри нового автогиганта, стало известно из 714-страничного документа о слиянии PSA и FCA, который оказался в распоряжении Automotive News Europe. Судя по этому тексту, слияние концернов PSA и FCA скорее является приобретением, где PSA – это доминирующий партнёр (если судить с точки зрения бухгалтерского учёта).



На фото: логотип Peugeot

В документе есть указание на то, что согласно международному стандарту финансовой отчетности IFRS 3, приобретающей стороной (то есть acquirer) является Группа PSA, а роль приобретаемой (то есть acquiree) выполняет концерн FCA.

Ещё одним фактом, говорящим в поддержку того, что главенствующая роль всё-таки будет у французского концерна, является распределение мест в совете директоров Stellantis. Напомним, шесть из одиннадцати членов совета будущего альянса входят в PSA, оставшиеся пятеро – в FCA. Помимо этого, во главе нового автогиганта встанет Карлос Таварес, занимающий сейчас кресло президента PSA. А возглавляющему концерн FCA Джону Элкану досталась должность председателя правления.



На фото: логотип Fiat

Как именно слияние на подобных условиях отразится на концернах-участниках, пока не ясно. Судя по всему, в результате часть брендов может быть ликвидирована. Так, по данным motor1.com, в шатком положении находится Chrysler: его продажи в США постепенно снижаются с 2016 года (в прошлом году дилеры реализовали 126 971 шт., что на 23,5% меньше, чем в 2018-ом). Также в издании сомневаются в перспективах Lancia, хотя у марки в прошлом году был зафиксирован прирост на европейском рынке (58 830 шт., +21%).



На фото: Chrysler Pacifica

Ранее предполагалось, что в результате объединения будет создан новый автогигант, который займёт четвёртое место в мире по объёму продаж новых автомобилей и третье – по размеру выручки. Эти расчёты были приблизительными, так как основывались на результатах 2018 года. Предполагалось, что Stellantis сможет ежегодно продавать около 8,7 млн машин, а выручка будет равна примерно 170 млрд евро. Операционная прибыль единой компании, вероятно, превысит 11 млрд евро, а рентабельность – 6,6%. Хотя, конечно, «коронакризис» мог внести свои коррективы в эти расчёты.

