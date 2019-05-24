Новая Opel Corsa кое в чём уступила родственному Peugeot 208
Почти сразу же вслед за утечкой фирменных изображений новой Corsa немцы распространили официальный релиз. Начать решили с полностью электрической версии – такой автомобиль зовется Corsa-e. В Opel заявили, что прием заказов на электрокар в Европе стартует через несколько недель, а позже будут представлены бензиновая и дизельная модификации. Впрочем, до своих владельцев Corsa-e доберется лишь весной 2020-го, тогда как хэтчи с ДВС должны появиться у дилеров уже в этом году.
В основе Корсы шестого поколения лежит новая платформа CMP (Common Modular Platform) концерна PSA (французы владеют Опелем с 2017-го), на ней также базируются паркетник DS 3 Crossback и последний хэтч Peugeot 208. Как и родственный компакт Пежо, Opel Corsa лишилась трехдверной версии – отныне только «пятидверка». Длина по сравнению с предшественником почти не изменилась (4,06 метра), размер колесной базы пока не раскрывается (у хэтчбека Peugeot – 4,05 метра и 2540 мм соответственно). Также ранее в Opel рассказали, что Корса в целом сбросила примерно 108 кг – базовая версия весит 980 кг.
Дизайн у компакта немецкой марки – свой, на 208-й новинка мало похожа. За доплату для Corsa доступны матричные светодиодные фары, 17-дюймовые диски, панорамная крыша, мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 10” (у стандартных машин 7-дюймовый тачскрин), кожаные кресла.
«Начинка» хэтчбеку досталась от родственника: как и «зелёный» Peugeot e-208, новая Opel Corsa-e оснащается 136-сильным электродвигателем (260 Нм) и батареей ёмкостью 50 кВт*ч (расположена под полом). При этом запас хода у «немца» меньше – 330 км против 340 км у 208-го (по циклу WLT). Правда, в Opel оговариваются, что цифры пока предварительные. От 100-киловаттного зарядного терминала «заправить» машину до 80% можно всего за полчаса. Для электрокара предусмотрено три режима движения: Eco, Normal и Sport. Первую «сотню» Corsa-e может набрать за 8,1 секунды (у Peugeot e-208 тот же показатель).
Что же касается «традиционной» новой Corsa, то и эта модель наверняка разделит моторную гамму с Peugeot 208. Компакт Пежо в Европе доступен с бензиновой «турботройкой» 1.2 PureTech (75, 100 или 130 л.с.) и четырехцилиндровым дизелем нового поколения 1.5 BlueHDi (100 л.с.). Базовая версия бензинового мотора сочетается с пятиступенчатой «механикой», 100-сильная работает в паре с 6МКП или восьмиступенчатым «автоматом» EAT8, топовая – только с «автоматом». Дизель укомплектован 6МКП.
Напомним, Corsa является самой популярной моделью Opel в Европе, хотя минувший год она закончила в «минусе»: реализовано около 217 000 автомобилей (в том числе и под родственной маркой Vauxhall в Британии), что на 7% меньше, чем в 2017-м. В общем рейтинге «старосветских» бестселлеров по итогам 2018-го Корса заняла десятую строчку. Хэтчбек Peugeot 208 первого поколения успешнее – в прошлом году европейские дилеры передали клиентам примерно 230 000 машин (-6%, 6-е место в общем списке).
Не так давно концерн PSA объявил о возвращении Opel в Россию, но среди анонсированных для нашего рынка моделей Корса не значится. У нас в этом году появятся фургоны Vivaro и минивэн Zafira Life (аналоги Peugeot Expert/Citroen Jumpy и Peugeot Traveller/Citroen SpaceTourer соответственно), кроссовер Grandland X (родственник Peugeot 3008). Коммерческие автомобили будут собирать в Калуге, паркетник – импортировать из Германии.
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