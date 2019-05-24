Новая Opel Corsa кое в чём уступила родственному Peugeot 208

Новая Opel Corsa кое в чём уступила родственному Peugeot 208

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Немецкая марка поделилась подробностями о компактном хэтчбеке шестой генерации. Модель построена на платформе концерна PSA, который стал владельцем Опеля пару лет назад.
 

Почти сразу же вслед за утечкой фирменных изображений новой Corsa немцы распространили официальный релиз. Начать решили с полностью электрической версии – такой автомобиль зовется Corsa-e. В Opel заявили, что прием заказов на электрокар в Европе стартует через несколько недель, а позже будут представлены бензиновая и дизельная модификации. Впрочем, до своих владельцев Corsa-e доберется лишь весной 2020-го, тогда как хэтчи с ДВС должны появиться у дилеров уже в этом году.

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В основе Корсы шестого поколения лежит новая платформа CMP (Common Modular Platform) концерна PSA (французы владеют Опелем с 2017-го), на ней также базируются паркетник DS 3 Crossback и последний хэтч Peugeot 208. Как и родственный компакт Пежо, Opel Corsa лишилась трехдверной версии – отныне только «пятидверка». Длина по сравнению с предшественником почти не изменилась (4,06 метра), размер колесной базы пока не раскрывается (у хэтчбека Peugeot – 4,05 метра и 2540 мм соответственно). Также ранее в Opel рассказали, что Корса в целом сбросила примерно 108 кг – базовая версия весит 980 кг.

2019 Opel Corsa-e

Дизайн у компакта немецкой марки – свой, на 208-й новинка мало похожа. За доплату для Corsa доступны матричные светодиодные фары, 17-дюймовые диски, панорамная крыша, мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 10” (у стандартных машин 7-дюймовый тачскрин), кожаные кресла.

«Начинка» хэтчбеку досталась от родственника: как и «зелёный» Peugeot e-208, новая Opel Corsa-e оснащается 136-сильным электродвигателем (260 Нм) и батареей ёмкостью 50 кВт*ч (расположена под полом). При этом запас хода у «немца» меньше – 330 км против 340 км у 208-го (по циклу WLT). Правда, в Opel оговариваются, что цифры пока предварительные. От 100-киловаттного зарядного терминала «заправить» машину до 80% можно всего за полчаса. Для электрокара предусмотрено три режима движения: Eco, Normal и Sport. Первую «сотню» Corsa-e может набрать за 8,1 секунды (у Peugeot e-208 тот же показатель).

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Что же касается «традиционной» новой Corsa, то и эта модель наверняка разделит моторную гамму с Peugeot 208. Компакт Пежо в Европе доступен с бензиновой «турботройкой» 1.2 PureTech (75, 100 или 130 л.с.) и четырехцилиндровым дизелем нового поколения 1.5 BlueHDi (100 л.с.). Базовая версия бензинового мотора сочетается с пятиступенчатой «механикой», 100-сильная работает в паре с 6МКП или восьмиступенчатым «автоматом» EAT8, топовая – только с «автоматом». Дизель укомплектован 6МКП.

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Напомним, Corsa является самой популярной моделью Opel в Европе, хотя минувший год она закончила в «минусе»: реализовано около 217 000 автомобилей (в том числе и под родственной маркой Vauxhall в Британии), что на 7% меньше, чем в 2017-м. В общем рейтинге «старосветских» бестселлеров по итогам 2018-го Корса заняла десятую строчку. Хэтчбек Peugeot 208 первого поколения успешнее  – в прошлом году европейские дилеры передали клиентам примерно 230 000 машин (-6%, 6-е место в общем списке).

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Не так давно концерн PSA объявил о возвращении Opel в Россию, но среди анонсированных для нашего рынка моделей Корса не значится. У нас в этом году появятся фургоны Vivaro и минивэн Zafira Life (аналоги Peugeot Expert/Citroen Jumpy и Peugeot Traveller/Citroen SpaceTourer соответственно), кроссовер Grandland X (родственник Peugeot 3008). Коммерческие автомобили будут собирать в Калуге, паркетник – импортировать из Германии.

 

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