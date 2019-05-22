Сменивший поколение бестселлер Opel: «начинка» от Peugeot, но дизайн - свой

Сменивший поколение бестселлер Opel: «начинка» от Peugeot, но дизайн — свой

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В Сети появились фирменные изображения компактного хэтчбека Corsa новой генерации. Модель дебютирует в ближайшее время.
 

Официальные снимки новой Корсы сначала опубликовало одно из французских изданий, затем их удалили. Однако голландский сайт AutoWeek успел сохранить картинки. Сам Opel пока поделился лишь фотографиями с тестов закамуфлированного хэтча, но, судя по утечке, до премьеры модели осталось совсем немного.

Corsa шестого поколения (заводской индекс F) построена на новой платформе CMP (Common Modular Platform) концерна PSA (французы владеют Опелем с 2017-го), которая также лежит в основе паркетника DS 3 Crossback и последнего хэтча Peugeot 208. Как и родственный компакт Пежо, Корса лишилась трехдверной версии – отныне только «пятидверка». Зато у модели появился полностью электрический вариант – именно он и запечатлен на картинках.

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Дизайн у хэтчбека Opel свой, с «французом» не спутаешь: даже выштамповки на капоте и дверях другие. Кстати, Корса чуть крупнее родственника – ее длина составляет 4,06 метра против 4,05 метра у Peugeot 208. Салон тоже оформили по-своему: тут другая передняя панель, тачскрин мультимедийной системы встроен в нее, а не «парит», как у 208-го. При этом вслед за хэтчем Peugeot новая Corsa обзавелась виртуальной «приборкой».

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А вот «начинка» Опелю наверняка досталась от соплатформенного «француза»: «зеленый» Peugeot 208 оснащается 136-сильным электромотором, под полом расположена батарея ёмкостью 50 кВт*ч, заявленный запас хода – 340 км (по циклу WLTP). «Традиционный» 208-й в Европе доступен с бензиновой «турботройкой» 1.2 PureTech (75, 100 или 130 л.с.) и четырехцилиндровым дизелем нового поколения 1.5 BlueHDi (100 л.с.). Базовая версия бензинового мотора сочетается с пятиступенчатой «механикой», 100-сильная работает в паре с 6МКП или восьмиступенчатым «автоматом» EAT8, топовая – только с «автоматом». Дизель укомплектован 6МКП.

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В Старом свете заказы на шестую Корсу начнут принимать уже этим летом. Напомним, Corsa – это самая популярная модель Opel в Европе, хотя ее продажи и падают: в 2018-м реализовано около 217 000 автомобилей (в том числе и под родственной маркой Vauxhall в Британии), что на 7% меньше, чем в 2017-м. В общем рейтинге «старосветских» бестселлеров по итогам прошлого года Корса заняла десятую строчку. Хэтчбек Peugeot 208 первого поколения успешнее  – в минувшем году европейские дилеры передали клиентам примерно 230 000 машин (-6%, 6-е место в общем списке).

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Что же касается России, то концерн PSA недавно официально объявил о возвращении Opel в нашу страну. Однако новая Corsa до нас вряд ли доберется – маленькие хэтчбеки в РФ популярностью не пользуются. Из анонсированных ранее моделей Opel для российского рынка: фургоны Vivaro и минивэн Zafira Life (аналоги Peugeot Expert/Citroen Jumpy и Peugeot Traveller/Citroen SpaceTourer соответственно), кроссовер Grandland X (родственник Peugeot 3008). Коммерческие автомобили будут собирать в Калуге, паркетник – импортировать из Германии.

 

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