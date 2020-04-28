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  • Opel Vivaro-e: запас хода до 330 км и безальтернативный 136-сильный электромотор

Opel Vivaro-e: запас хода до 330 км и безальтернативный 136-сильный электромотор

28.04.2020 56 0 0

Дилеры Опеля (а также его британского «двойника» Vauxhall) начнут принимать заказы на «зелёную» новинку летом текущего года, а поставки машин ожидаются осенью.

 

Коммерческий автомобиль Opel Vivaro выпускается с 2001 года, продажи вэнов актуального третьего поколения стартовали относительно недавно, осенью 2019 года. Примерно в то же время стали известны некоторые подробности об электроверсии модели, а чуть позже в Opel/Vauxhall опубликовали фотографии Vivaro-e. Теперь же компания рассказала о «начинке» розеточного вэна.

Opel Vivaro-e базируется на модульной платформе EMP2. Стандартную версию оснастили литий-ионной батареей ёмкостью 50 кВт*ч; по уточнённым данным, запас хода такого автомобиля составляет 230 км (расчёт вели в цикле WLTP). Исполнения подороже предложат с аккумулятором ёмкостью 75 кВт*ч; такие электрофургоны смогут проехать 330 км без подзарядки. Батареи располагаются под грузовым отсеком, что способствует понижению центра тяжести и при этом не уменьшает объём пространства.

Чтобы с помощью быстрой зарядки мощностью 100 кВт «заправить» до 80% аккумулятор меньшей ёмкости хватит 30 минут, для батареи ёмкостью 75 кВт*ч понадобится 45 минут. Vivaro-e уже в стандартной версии получил бортовое зарядное устройство мощностью 74 кВт.

Как мы уже отмечали ранее, электроверсия Vivaro имеет больший запас хода по сравнению с конкурентами. К примеру, у Renault Kangoo Z.E. и Nissan e-NV200 дальнобойность не превышает 200 км, а у Mercedes-Benz eVito этот показатель равен лишь 150 км.

У вэна Opel/Vauxhall лишь один вариант «начинки»: Vivaro-e оснастили одним электромотором, его отдача составляет 136 л.с., а максимальный крутящий момент – 260 Нм. Фургон способен разгоняться до 130 км/ч. Напомним, актуальные вэны с ДВС в Европе предлагаются с турбодизелями объёмом 1,5 литра (102 или 120 л.с.), а также 2,0 литра (150 или 177 л.с.).

Opel Vivaro-e доступен в грузовой, грузо-пассажирской (с двумя рядами сидений), а также пассажирской версиях. Предлагается несколько вариантов длины – 4,60 метра, 4,95 м и 5,30 м. Его полная масса равна 2800-3100 кг, а максимальная грузоподъёмность составляет 1226 кг. Для сравнения у дизельных версий фургона этот показатель варьируется в диапазоне от 1275 до 1405 кг.

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Дилеры Opel и Vauxhall планируют объявить о старте приёма заказов на электроверсию Vivaro летом текущего года, поставки же начнутся осенью. Вероятно, в компании рассчитывают, что «зелёный» вэн позволит увеличить продажи модели в целом. Так, за последние два года показатели Vivaro в Европе заметно снизились: если ещё в 2017 году было реализовано 15 587 машин, то по итогам 2019-го результат не дотянул до 7,5 тыс. (7484 шт.). Если учесть, что Европа продолжает ужесточать экологические требования, перспективы у Vivaro-e имеются. Однако всё как всегда будет зависеть от цены: в компании пока не назвали стоимость новинки, вероятно, прайс-лист опубликуют ближе к старту приёма заказов. Напомним, у Opel/Vauxhall Vivaro-e будет компания: электроверсии появятся и у «близнецов» Peugeot Expert и Citroen Jumpy.

В Opel рассказали, что следом за Vivaro-e, в 2021-ом, на рынок должен выйти электромобиль Combo-e. В будущем, а точнее к 2024 году, бренд планирует наладить выпуск электрифицированных версий для всех своих легковых и лёгких коммерческих автомобилей.

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