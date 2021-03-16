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Новый Opel Astra: первые изображения

16.03.2021 1489 0 0

В конце прошлой недели в Сети появились первые шпионские фотографии нового поколения популярного немецкого хэтчбека, благодаря которым стало понятно, что модель существенно изменится внешне.

 

Нынешняя Astra пятого поколения (с индексом К) была представлена в 2015 году, а спустя 4 года автомобиль обновился. И вот на днях были опубликованы шпионские кадры полностью нового хэтчбека в камуфляжной плёнке, не имеющего практически ничего общего с нынешней моделью. Он будет сделан в новом стиле компании, который ранее уже продемонстрировал компактный кроссовер Mokka. Спереди появятся более узкие фары простой формы, объединённые с решёткой радиатора (и здесь будет именно решётка с прорезями, а не имитация, как на новой Мокке).

Заметно изменятся и пропорции кузова: капот станет визуально длиннее и более горизонтальным, а стойки лобового стекла немного переместятся назад. В целом стилистика кузова более строгая по сравнению с нынешней Астрой. Сбоку появится узкая выштамповка вдоль кузова, расположенная чуть ниже подоконной линии, а также горизонтальные выступы над передними и задними колёсными арками. L-образная форма фонарей – единственное, что визуально объединяет нынешнее и будущее поколение хэтчбека, при этом фонари станут более угловатыми, подобно кроссоверу Mokka.

По пропорциям новая Astra очень напоминает будущий хэтчбек Peugeot 308, премьера которого состоится уже совсем скоро. И это неудивительно, ведь они будут построены на одной и той же платформе с названием EMP2, которую также используют, например, кроссоверы Citroen C5 Aircross, Peugeot 3008 и Opel Grandland X. Подтверждённой информации о моторной гамме пока нет, но можно предположить, что она будет пересекаться с вышеупомянутыми моделями.

Премьера нового Opel Astra может состояться в течение этого года.

Нынешний Opel Astra (K)
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Нынешний Opel Astra (K)
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Нынешний Opel Astra (K)
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Сегодня в России Астра официально не продаётся, а единственной представленной легковой моделью (не фургоном и не микроавтобусом) является кроссовер Grandland X, цены на который начинаются с отметки в 2 129 000 рублей (1.6 Т АТ, 150 л.с., передний привод). Кстати, на прошлой неделе мы сделали рендеры обновлённого кроссовера.  

Ранее стало известно, что скоро гамму Opel в России пополнит компактный кроссовер Crossland.

хэтчбек рендеры "Колёса.ру" новинки Opel Opel Astra

 

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