Opel официально представил бензиновые и дизельную версии Mokka второго поколения

Opel Mokka первого поколения появился на рынке в 2012 году, спустя четыре года модель пережила рестайлинг, в ходе которого её переименовали в Mokka X. Немногим позже, в 2017-ом, французская Группа PSA купила у концерна General Motors бренды Opel и Vauxhall. Это привело к прекращению выпуска нескольких моделей, в их числе оказался Mokka X, его производство свернули весной 2019-го. Однако модель решили возродить: вторая генерация стала «родственником» Peugeot 2008 и DS 3 Crossback.



Новопоколенный кроссовер избавился от «икса» в названии. Этот автомобиль создан по мотивам концепта Opel GT X Experimental, который показали в 2018 году. Дизайн «второго» Mokka рассекретили ещё летом текущего года: тогда модель дебютировала в виде электрокара, теперь в компании решили официально представить бензиновые и дизельные версии паркетника. Презентация прошла сегодня в штаб-квартире марки в Рюссельсхайме (Германия).



1 / 3 2 / 3 3 / 3

В основе модели лежит модульная платформа CMP (Common Modular Platform), разработанная Groupe PSA. Она позволяет создавать автомобили как с электрической «начинкой», так и с традиционными ДВС. Так, в линейке имеется бензиновая «турботройка» объёмом 1,2 литра в двух вариантах форсировки – 100 и 130 л.с. (крутящий момент – 205 и 230 Нм соответственно). Им по умолчанию положена шестискоростная «механика», а более мощной версии доступен также 8АКП. На разгон с места до «сотни» кроссу с базовым двигателем нужно 11 секунд, а со «старшим» вариантом – 9,2 секунды; максимальная скорость автомобилей равна 182 и 202 км/ч соответственно.



Также Opel Mokka второго поколения доступен с 1,5-литровым турбодизелем, отдача которого составляет 110 л.с., а максимальный крутящий момент – 250 Нм. Ему в пару предложили только шестиступенчатую механическую коробку передач. Данные о динамических показателях этой версии производитель не раскрыл.



Напомним, у «зелёной» версии своё название – Mokka-e. Как мы сообщали ранее, у неё электромотор располагается на передней оси, его отдача составляет 136 л.с., а крутящий момент – 260 Нм. Максимальная скорость такого кроссовера не превышает 150 км/ч. Под полом салона располагается аккумулятор ёмкостью 50 кВт*ч. Запас хода без подзарядки составляет 322 км (расчёт вели по циклу WLTP). С помощью 100-киловаттного экспресс-терминала можно за 30 минут зарядить батарею на 80%.



Длина «второго» Opel Mokka равна 4155 мм (на 125 мм меньше по сравнению с предшественником), а расстояние между осями составляет 2557 мм (+2 мм). В ходе смены генерации передний свес стал короче на 61 мм, задний – на 66 мм. При этом сохранился прежний объём багажника – 350 литров. Жёсткость кузова автомобиля увеличили на 30%, а снаряженная масса стала меньше на 120 кг.

На европейском рынке бензиновые и дизельная версии кроссовера появятся в начале 2021 года. Стартовые цены на Opel Mokka в Германии уже известны. Так, покупка базового варианта обойдётся не менее, чем в 19 990 евро (эквивалентно примерно 1,78 млн рублей по текущему курсу), а официальная стоимость Mokka-e начинается с отметки 32 990 евро (около 2,94 млн рублей), правда, если учитывать господдержку, купить «зелёный» паркетник можно за 23 420 евро (порядка 2,09 млн рублей).

