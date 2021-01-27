Opel расширяется в России: гамму пополнит компактный паркетник Crossland

Полный привод кроссу немецкой марки не положен, ведь он является родственником прежнего Peugeot 2008. Зато оснащение, скорее всего, будет неплохим.

В Россию бренд Opel вернулся в самом конце 2019-го, сегодня в местную линейку входят кроссовер Grandland X, фургон Vivaro и его пассажирская версия Zafira Life. Успехи пока скромные: в прошлом году на нашем рынке реализован 581 автомобиль немецкой марки, причем основной спрос пришелся на Зафиру – 400 единиц. Микроавтобус и фургон производят на калужском заводе ПСМА вместе с родственными им Citroen SpaceTourer/Jumpy и Peugeot Traveller/Expert, а Grandland X (делит платформу с актуальным Peugeot 3008) поставляют из Германии. Осенью 2020-го российский офис Opel объявил о грядущем расширении гаммы – к нам привезут компактный паркетник Crossland. А сегодня компания уточнила сроки появления новинки: продажи стартуют в первом квартале текущего года.

Напомним, кросс Opel длиной 4,2 метра дебютировал в 2017-м как Crossland X, в основе модели лежит старая «тележка» PF1 от Groupe PSA (ныне французский концерн и FCA входят в альянс Stellantis), на ней же построен, например, Peugeot 2008 предыдущей генерации. В прошлом году «немец» обновился, отбросив приставку X, и именно рестайлинговый Crossland будут продавать в России.

Opel Crossland 1 / 2 Opel Crossland 2 / 2

От предшественника такой SUV отличается, прежде всего, передком, оформленным в новом фирменном стиле Vizor: фары объединили с заглушкой, которая имитирует радиаторную решетку (сама решетка ниже). Также паркетник обрел иные передний бампер и противотуманки, плюс слегка модернизировали задние фонари. Внутри – свежая мультимедиа. Кстати, задние сиденья (60:40) можно сдвигать в продольном положении на 150 мм, благодаря чему объем багажника меняется с 410 до 520 литров (со сложенным вторым рядом этот показатель составляет 1255 литров). А еще для Crossland доработали подвеску (МакФерсон спереди и торсионная балка сзади) – появились новые пружины и амортизаторы. Вдобавок заменили промежуточный вал рулевой колонки.



Opel Crossland 1 / 2 Opel Crossland 2 / 2

Полную раскладку по комплектациям для нашего рынка в местном представительстве Opel еще не дали, есть только общее описание. Для модели предусмотрены адаптивные светодиодные фары, проекционный дисплей, системы автоторможения (с функцией распознавания пешеходов), контроля усталости водителя и мониторинга «слепых» зон, панорамная камера заднего вида. Кроме того, после рестайлинга кросс получил адаптивную систему контроля тяги IntelliGrip (у родственного Peugeot 2008 такая была изначально – Grip Control), есть режимы Normal/On-road, Snow, Mud, Sand и ESP Off.



В Европе у Opel Crossland еще есть «оспортивленная» версия GS Line, ее особенности – черные 17-дюймовые диски, выполненная в том же цвете крыша и яркие вставки сверху вместо хрома. Пока неизвестно, появится ли такой вариант в России

Про моторы российской версии тоже пока ни слова. Европейцам Crossland доступен с бензиновыми трехцилиндровым «атмосферником» 1.2 (83 л.с.) и его турбоверсией (110 или 130 л.с.), а также с четырехцилиндровым турбодизелем 1.5 (110 или 120 л.с.). Базовый атмосферный мотор сочетается с пятиступенчатой «механикой», турбодвижкам положены 6МКП или 6АКП (опция для 130-сильной бензиновой версии и стандарт для 120-сильного дизеля). Привод же только передний.



Скорее всего, как и старший кроссовер Opel Grandland X, компактный паркетник к нам будут импортировать (его собирают в Испании). Цены обещают раскрыть ближе к старту продаж. Кросс Grandland X 2021 модельного года стоит 2 069 000 – 2 499 000 рублей.