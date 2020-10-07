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  • Opel Crossland X после рестайлинга лишился «икса» и примерил маску новой Mokka. Ждём в России

Opel Crossland X после рестайлинга лишился «икса» и примерил маску новой Mokka. Ждём в России

07.10.2020 208 0 0

Внешний облик компактного кросса немецкой марки подтянули к новому фирменному стилю, а вот в салоне почти без изменений. Моторы тоже прежние. В Европе прием заказов на посвежевшую модель откроют в ближайшее время, а в следующем году новинка доберется до России.

 

В гамме Опеля паркетник Crossland X длиной 4,2 метра появился в 2017-м, он делит старую платформу PF1 концерна PSA с кроссовером Peugeot 2008 первой генерации. Модель получилась довольно удачной, в 2019-м в Европе выбор на ней остановили почти 115 000 клиентов (по данным CarSalesBase). Однако до основных конкурентов ей все же далеко. Так, тот же Peugeot 2008 в прошлом году разошелся тиражом в 167 000 экземпляров (здесь и далее статистика JATO Dynamics), паркетник Volkswagen T-Roc обрел около 208 000 владельцев, а дилеры Renault реализовали 224 000 кроссов Captur. Кроссовер Пежо уже успел сменить поколение, переехав на «тележку» CMP, но компакту Opel пока положен лишь рестайлинг, он-то и призван взбодрить интерес к модели.

Opel Crossland
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Opel Crossland
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Opel Crossland
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Итак, следом за новой Mokka, которая дебютировала в сентябре (во втором поколении этот кросс породнился как раз с последним Peugeot 2008), Crossland лишился приставки в виде буквы X в названии. А еще паркетник стал второй моделью марки с передком, оформленным в новом фирменном стиле: головная оптика объединена с заглушкой, имитирующей радиаторную решетку (сама решетка ниже), такой дизайнерский элемент в компании зовут Vizor. При этом форма фар не изменилась, и за доплату по-прежнему доступна полностью светодиодная адаптивная оптика.

Также Opel Crossland обрел новые передний бампер и противотуманки, чуть модернизированные фонари. Верхняя часть багажной двери теперь окрашена в черный глянец, вдобавок на корме, под эмблемой Опеля, появилась надпись с названием модели. Кроме того, кросс можно будет приобрести в новом варианте исполнения «под спорт» — GS Line+, у такой модели черные 17-дюймовые диски и выполненная в том же цвете крыша, плюс эргономичные передние сиденья, одобренные немецкими ортопедами.

Opel Crossland
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Opel Crossland
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В салоне без перемен, если не считать свежей версии мультимедиа и появления на центральном тоннеле шайбы – да, Crossland наконец-то обзавелся адаптивной системой контроля тяги IntelliGrip, хотя у родственного Peugeot 2008 такая была изначально (Grip Control). Есть режимы Normal/On-road, Snow, Mud, Sand и ESP Off. Также в списке оборудования модели значатся: проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфона, системы автоторможения (с функцией распознавания пешеходов), мониторинга «слепых» зон и контроля усталости водителя, камера заднего вида с углом обзора 180 градусов. Ну и отметим еще, что задние сиденья (60:40) можно сдвигать в продольном положении на 150 мм, благодаря чему объем багажника меняется с 410 до 520 литров (со сложенным вторым рядом этот показатель составляет 1255 литров).

Opel Crossland
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Opel Crossland
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Opel Crossland
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Opel Crossland
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Для Crossland доработали подвеску (МакФерсон спереди и торсионная балка сзади) – появились новые пружины и амортизаторы. Вдобавок заменили промежуточный вал рулевой колонки. Двигатели же прежние: европейцам паркетник предложат с бензиновыми трехцилиндровым «атмосферником» 1.2 (83 л.с.) и его турбоверсией (110 или 130 л.с.), а также с четырехцилиндровым турбодизелем 1.5 (110 или 120 л.с.). Базовый атмосферный мотор сочетается с пятиступенчатой «механикой», турбодвижкам положены 6МКП или 6АКП (опция для 130-сильной бензиновой версии и стандарт для 120-сильного дизеля). Привод только передний.

Дореформенный Opel Crossland X
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Дореформенный Opel Crossland X
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Дореформенный Opel Crossland X
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В Европе прием заявок откроют в ближайшее время, поставки дилерам стартуют в начале 2021-го. И в следующем же году Crossland должны привезти в Россию – правда, точные сроки пока не называются, как и комплектации для нашего рынка. Напомним, после камбэка, случившегося в 2019-м, Opel сегодня продает в РФ кроссовер Grandland X, фургон Vivaro и его пассажирскую версию Zafira Life.

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