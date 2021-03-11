В начале этой недели фотошпионами был впервые замечен рестайлинговый кроссовер, скрытый маскировочной плёнкой. Что же спрятано под камуфляжем?

Кроссовер Opel Grandland X единственного пока поколения выпускается с 2017 года. Подходит время для планового рестайлинга, и на днях появилась пара шпионских фотографий модели спереди, благодаря которым стало ясно, что автомобиль получит совершенно новую переднюю часть. Она будет выполнена в стиле компактного кроссовера Mokka второго поколения, представленного в прошлом году. Это значит, что фары немного изменятся по форме и будут визуально объединены с решёткой радиатора (либо её имитацией). На фотографиях закамуфлированного кроссовера видно, что появится новый капот с ровной передней кромкой (в то время как на нынешнем паркетнике капот имеет небольшой вырез под решётку радиатора), а также новый бампер, при этом крылья могут остаться прежними.

Пока нет фотографий боковин и задней части рестайлинговой модели, однако можем предположить, что обновление затронет и заднюю оптику: мы изобразили вариант с более узкими фонарями в стиле того же Mokka второй генерации. Также представленный на рендере автомобиль имеет изменённый задний бампер с вертикальными светоотражателями.

Grandland X построен на платформе EMP2, которую также используют кроссоверы Citroen C5 Aircross, Peugeot 3008 и 5008 второго поколения (напомним, с 2017 года компания Opel принадлежит концерну PSA). Скорее всего, рестайлинг не затронет моторную гамму, включающую в себя широкий выбор турбированных бензиновых и дизельных двигателей. Прежними останутся и коробки передач – 6-ступенчатая механика и 6- либо 8-ступенчатый автомат.

Премьера рестайлингового кроссовера может состояться в течение этого года.

Нынешний Opel Grandland X 1 / 3 Нынешний Opel Grandland X 2 / 3 Нынешний Opel Grandland X 3 / 3

Сегодня в России нынешний Grandland X предлагается с единственным бензиновым турбомотором 1,6 л, развивающим 150 л.с. и 240 Нм крутящего момента. Он идёт в паре с 6-ступенчатым автоматом и передним приводом. Самая доступная комплектация Enjoy оценивается в 2 129 000 рублей, самая богатая Cosmo – от 2 549 000 руб.

Напомним, в сентябре прошлого года мы провели тест-драйв российской версии Opel Grandland X.