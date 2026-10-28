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  • Лифтбек Volkswagen ID.Aura L5 готовится к старту продаж: свежие официальные кадры

Лифтбек Volkswagen ID.Aura L5 готовится к старту продаж: свежие официальные кадры

28.10.2026 358 0 0
Лифтбек Volkswagen ID.Aura L5 готовится к старту продаж: свежие официальные кадры

Марка Volkswagen полностью раскрыла дизайн своей новой пятидверки. Дебютным и главным рынком станет Китай, там продажи стартуют в ближайшее время.

Сертификат электрического лифтбека Volkswagen ID.Aura L5 внесли в базу Минпрома КНР в середине октября, после чего были опубликованы первые фирменные фото. Теперь появились дополнительные изображения и проморолики, пятидверку также показали китайским журналистам и блогерам. Напомним, что лифтбек – это уже вторая модель новейшего семейства ID.Aura от совместного предприятия FAW Volkswagen, легковушка присоединится к стартовавшему еще летом электрокроссу Volkswagen ID.Aura T6. Как несложно догадаться оба электрокара адресованы прежде всего Поднебесной, они были разработаны с учетом предпочтений местной публики.

Внешность лифтбека выполнена по мотивам прошлогоднего концепта ID.Aura, который, собственно, и дал название новой линейке FAW Volkswagen. От своего предвестника серийная модель унаследовала протянувшуюся во всю ширину передка светодиодную полоску, рельефные боковины и монофонарь. VW ID.Aura L5 также достались компактные блоки фар и безрамочные двери с полускрытыми ручками. В дорогих комплектациях в списке оборудования будет комплекс водительских ассистентов с лидаром над лобовым стеклом.

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Длина товарного лифтбека равна 4883 мм, ширина в зависимости от исполнения составляет 1881 или 1915 мм, высота – 1506 мм, колесная база – 2820 мм. Объем багажника пока не озвучен. Благодаря съемкам китайских медиа также известно, что еще одного отсека под крышкой капота у ID.Aura L5 нет.

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Интерьер мы видим впервые. Впрочем, он типичен для продающихся в Китае современных моделей. Внутри Volkswagen ID.Aura L5 – лаконичная передняя панель, раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Лифтбек также получил двухспицевый руль и двухэтажный тоннель, в верхней части которого находятся площадка для беспроводной зарядки и неприкрытые подстаканники. 

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Китайцы еще пишут, что за доплату отсек в центральном подлокотнике может быть с подогревом и охлаждением. В спинку водительского кресла встроено магнитное крепление, а в спинке переднего пассажирского сиденья есть откидной столик.

О технике производитель не рассказал. В сертификате у Volkswagen ID.Aura L5 две версии. Одна из них имеет 211-сильный электромотор. У второй уже два двигателя с разными индексами (каждый мотор тоже мощностью 211 л.с.). Но пока непонятно – то ли это просто разные поставщики, то ли у лифтбека есть полноприводная модификация. К слову, кроссовер Volkswagen ID.Aura T6 исключительно заднеприводный (231 л.с.), ему положена батарея емкостью 59,9 или 77,5 кВт*ч.

Полноценную премьеру электрический лифтбек Volkswagen ID.Aura L5 справит в ближайшее время.

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