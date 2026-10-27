Шутинг-брейк Lepas Aura: кошачья грация, которой позавидуют Jaguar и Aston Martin

Молодой премиальный бренд Lepas, принадлежащий китайской компании Chery, продолжает своё наступление на глобальный рынок и готовит публику к появлению новых оригинальных моделей с весьма интересным дизайном. Концептуальный шутинг-брейк Aura показывает, чего ждать от будущих серийных моделей Lepas.

Chery запустила бренд Lepas два года назад — в октябре 2024 года. Дебютной моделью Lepas стал среднеразмерный кроссовер L8 (разновидность Chery Tiggo 8), его выпуск начался в апреле 2025 года, затем подоспели младшие кроссоверы Lepas L6 (в РФ известен как Tenet Plus L6) и Lepas L4 (Tenet Plus L4). Lepas нацелен на покорение глобального рынка вместе с брендами Omoda и Jaecoo, в самом Китае эти марки официально не представлены.

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Бренд Lepas уже работает в Африке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и в Австралии, но особенно бодро он вместе с другими экспортными брендами Chery наступает на Европу. По данным ACEA, продажи Chery Auto и её дочерних брендов в Европе за первые три квартала 2026 года выросли на 255,9% до 260 650 автомобилей. В Великобритании Chery Auto уже продаёт больше машин, чем Hyundai Motor Group.

Конкретно бренд Lepas позиционируется как премиальный, то есть стоящий на ступеньку выше Omoda и Jaecoo. Название Lepas образовано путём слияния слов «Leap» (прыжок, скачок) и «Passion» (страсть). Дизайн моделей Lepas отражает «грациозность леопарда», но на первых моделях бренда это не очень-то чувствуется. Однако более качественный дизайн не за горами — представленный на прошлой неделе концепт Lepas Aura показывает, каким он будет.

Шеф-дизайнер Lepas Иван Дуланович

Шутинг-брейк Aura — первая авторская работа шеф-дизайнера Lepas, серба Ивана Дулановича, прежде трудившегося в Italdesign. В облике Lepas Aura можно увидеть сходство с прежними, бензиновыми моделями Jaguar и переднемоторными спорткарами Aston Martin. В огромный вырез передка встроен световой экран, на который можно выводить любое изображение или надпись и таким образом кастомизировать внешний вид автомобиля. Задние фонари объединены световой панелью, на которую также можно выводить различные надписи и анимацию.

О технической начинке Lepas Aura никакой информации нет, фотографий интерьера тоже нет. Превратится ли Lepas Aura в серийную модель, тоже пока неизвестно, но отдельные элементы дизайна этого концепта мы точно увидим на будущих моделях Lepas (и, видимо, Tenet Plus).

Заметим, что имя Aura в России занято Ладой, а в Китае — новой линейкой электромобилей Volkswagen, созданных совместно с FAW.