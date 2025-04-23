Lepas — ещё один новый бренд от Chery (да, старых недостаточно)

Давненько не было новых марок от Chery! Встречаем премиальный бренд Lepas, на днях он запустил в производство свою первую модель — кроссовер L8, в котором, однако, нетрудно увидеть много знакомых черт.

Пожалуйста, не спрашивайте нас, зачем Chery понадобился ещё один бренд, когда в тех, что уже есть, невозможно не запутаться. Помимо, собственно, марки Chery у одноимённой компании есть дочерние бренды Exeed, Exlantix, Jetour, Jaecoo, Omoda, iCar и Karry. Ещё есть приобретённый бренд Soueast. Ещё есть аффилированные c Chery марки Kaiyi и Luxeed. Ещё есть бренды, которые формально Chery не принадлежат, но под которыми производятся автомобили Chery: к таким относятся испанский Ebro, российские Xcite и Tenet. Отдельным фронтом идут суббренды (например, Zongheng), но мы их здесь трогать не будем.

Lepas — это очередное изобретение самой Chery Group, а не её партнёров. Название бренда образовано путём слияния слов «Leap» (прыжок, скачок) и «Passion» (страсть). Тот факт, что в Китае есть весьма успешный стартап Leapmotor, в котором тоже обыграно слово «Leap», руководство Chery Group, судя по всему, не смущает. Дизайн моделей Lepas будет отражать «грациозность леопарда». Целевая аудитория бренда Lepas — это те, кто «стремится к высокому качеству жизни, предпочитают элегантность, технологичность и безупречное качество».

Официальный запуск бренда Lepas состоялся ещё 16 октября прошлого года, а 18 апреля этого года на заводе в городе Уху (провинция Аньхой), где также находится штаб-квартира Chery, началось производство первой модели Lepas — кроссовера L8. Официальной технической информации о Lepas L8 пока нет, но в общем ясно, что под его «леопардовыми» формами скрывается очередная вариация на тему Chery Tiggo 8 Pro. Ожидается, что у Lepas L8 будут как чисто бензиновые, так и plug-in гибридные версии, а среди будущих моделей Lepas непременно будут и электромобили.

О выходе бренда Lepas на российский рынок пока официально не объявлено, но, с учётом того, что эту новость мы получили от российской пресс-службы Chery, можно предположить, что соответствующее объявление не заставит себя долго ждать. На вопрос о том, нужен ли российскому рынку ещё один бренд от Chery, каждый читатель может ответить сам, ну а мы будем ждать новых подробностей о Lepas L8 и последующих новинках свежеиспечённого бренда.