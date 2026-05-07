Большой кроссовер Lexus TZ дебютировал в статусе глобальной модели

Электрический трехрядный паркетник Lexus представлен с двухмоторным полным приводом. В некоторых странах продажи нового SUV стартуют уже в этом году.

Премиальный бренд Lexus провел премьеру большого электрокроссовера с индексом TZ. Как и предполагалось еще на стадии тизерной кампании, паркетник оказался родным братом дебютировавших ранее Toyota Highlander нового поколения и Subaru Getaway. Но если модели Тойоты и Субару заявлены только для США (по крайней мере, пока), то Lexus TZ сразу представлен в качестве глобального SUV: помимо Штатов, его будут продавать в Японии и Европе.

В основе нового паркетника Lexus лежит модернизированная версия платформы TNGA-K. Длина TZ равна 5100 мм, ширина – 1990 мм, высота – 1705 мм, колесная база – 3050 мм. Для сравнения, длина электрического Toyota Highlander составляет 5050 мм, расстояние между осями у него такое же.

У Lexus TZ собственные бамперы и С-образные фары. На гладкой панели спереди еще имеются черные вставки, благодаря которым сформирована имитация фирменного «веретена». Кроме того, Лексусу достались наружные зеркала на отдельных ножках. Как и непремиальные братья, TZ получил монофонарь, но начинка – другая. Для кроссовера предусмотрены 20- или 22-дюймовые колеса.

В шестиместном салоне – оригинальные передняя панель, приборный экран и центральный тоннель. В Lexus также утверждают, что в отделке интерьера использованы «экологически чистые материалы». Под крупным планшетом мультимедиа-системы расположены сенсорные кнопки, тогда как у Toyota Highlander и Subaru Getaway физические клавиши. Переднее пассажирское кресло и сиденья второго ряда имеют откидные подставки для ног. Объем багажника варьируется от 290 до 2017 литров (VDA).

В списке оборудования Lexus TZ еще значатся: панорамная крыша (самая большая среди моделей марки), система подруливания задних колес, аудиосистема Mark Levinson с 21 динамиком. Разумеется, есть и современный комплекс систем безопасности Lexus Safety System+ 4.0. А за доплату можно будет заказать систему, имитирующую звук мотора V10 суперкара Lexus LFA.

Кроссовер Lexus TZ представлен с двухмоторным полным приводом Direct4, суммарная отдача – 408 л.с. В США для модели заявлена батарея емкостью 77 или 95,8 кВт*ч, в Европе и Японии модель предложат только с топовым аккумулятором. Максимальная дальнобойность – 530 км по циклу WLTP. С 0 до 100 км/ч электрокар разгоняется за 5,4 секунды.

Отметим, два двигателя Toyota Highlander вместе выдают 343 л.с., Subaru Getaway – 426 л.с. Кроссоверы Тойоты и Субару тоже комплектуются аккумулятором на 95,8 кВт*ч. При этом Highlander бывает и переднеприводным (224 л.с.) с батареей емкостью 77 кВт*ч (младший аккумулятор положен и полноприводному кроссоверу Тойоты).

В США и Японии шестиместный электрический паркетник Lexus TZ стартует в конце текущего года, в Европе модель станет доступна к покупке в следующем году. Цены пока не объявлены.