Toyota Highlander нового поколения подрос в габаритах и получил только электрическую технику

Продажи кроссовера на североамериканском рынке начнутся в конце 2026 года, производство будет налажено на заводе компании, расположенном в штате Кентукки.

Toyota Highlander, одним из главных рынков для которого являются Штаты, появился в 2000 году. В течение последних четырёх лет продажи кроссовера в США постоянно снижались: если в 2021 году показатель был равен 264 128 шт., то в 2025-м дилерам удалось реализовать всего 56 208 экземпляров. Спаду способствовало как появление родственника Grand Highlander в 2023-м, так и отсутствие рестайлинга для модели, четвёртое поколение которой дебютировало ещё в 2019-м.

На фото: Toyota Highlander нового поколения

Недавно американский офис Тойоты начал тизерную кампанию некой безымянной новинки, однако позже в компании подтвердили, что речь идёт о Highlander следующей уже пятой по счёту генерации. Теперь новинка, которая имеет очень мало общего с предшественником, представлена официально. Известно, что в продажу в Северной Америке этот кроссовер поступит в конце текущего года.

Новый SUV получил внешность в актуальном фирменном стиле японского бренда. У «пятого» Toyota Highlander головная оптика сложной формы, причём узкие «галочки» ходовых огней соединены друг с другом светящейся тонкой полоской, а ниже располагаются основные блоки фар. В нижнюю часть переднего бампера интегрирован большой центральный и пара боковых воздухозаборников. Модель получила обвес из чёрного матового пластика по периметру кузова, а также серебристые накладки на бамперах.

У следующего Highlander чёрный верх, включая стойки, крышу, антенну «акулий плавник», но серые рейлинги. Ещё он получил традиционные наружные зеркала с чёрными глянцевыми корпусами и необычные утопленные дверные ручки. Корма украшена «монофонарём» в виде двух светящихся горизонтальных полос, которые проходят через всю ширину багажной двери с лаконичным спойлером и заходят на задние крылья. Плюс имеются отдельные небольшие трапециевидные секции оптики. Колёсные диски – размером либо 19, либо 22 дюйма.

Со сменой генерации кроссовер стал крупнее. Габаритная длина равна 5050 мм (на 36-100 мм больше по сравнению с предшественником), ширина – 1989 мм (на 59 мм больше), высота – 1709 мм (на 21 мм меньше). Расстояние между осями у нового Toyota Highlander равно 3050 мм (на 200 мм больше, чем у модели четвёртого поколения).

Как мы уже отмечали ранее, у Toyota Highlander трёхрядный салон, при этом стандартное оснащение предполагает шестиместную компоновку с двумя капитанскими креслами во втором ряду, но опционально доступен и трёхместный диван. Объём багажника равен 450 литрам, а при сложенном третьем ряде сидений грузовое пространство увеличивается до 1292 литров.

На передней панели установлены два отдельных дисплея: перед водителем находится цифровой щиток приборов диагональю 12,3 дюйма, а по центру – 14-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы. В нижней части экрана, а также под ним есть ряды физических кнопок, с помощью которых можно управлять аудиосистемой, климатической установкой и иными функциями. Также физические кнопки есть на трёхспицевом двухцветном рулевом колесе. В список базового оснащения входит обивка SofTex, подогрев передних сидений и большая панорамная крыша.

В основе Toyota Highlander следующего поколения лежит модернизированная версия платформы TNGA-K. Версий с ДВС производитель не заявил, так что новый трёхрядный кроссовер представлен только с полностью электрическими вариантами «начинки». У модели есть версии с передними приводом и с полным. В первом случае кроссоверу положен 224-сильный электромотор (максимальный крутящий момент – 268 Нм), расположенный на передней оси. Во втором случае SUV положена двухмоторная силовая установка (по одному электродвигателю на каждой оси), совокупная отдача которой равна 343 л.с. и 438 Нм.

Стартовое переднеприводное исполнение предлагается только с «младшей» тяговой батареей, её ёмкость равна 77 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке у этой версии составляет 462 км. Она же предлагается среднему варианту с полным приводом, его дальнобойность без подзарядки – 435 км. Топовому исполнению положен «старший» аккумулятор ёмкостью 95,8 кВт*ч, запас хода у такого Highlander равен 515 км.

Как рассказали в американском офисе Toyota, производство «пятого» Highlander наладят на заводе компании, расположенном в штате Кентукки, а аккумуляторы для этих машин будут поставляться из Северной Каролины. Цены новинки станут известны позже. Отметим, стартовая стоимость актуального кроссовера в США равна 45 570 долларов, что эквивалентно примерно 3,52 млн рублей по текущему курсу.