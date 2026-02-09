Toyota показала ещё один тизер грядущего SUV и подтвердила, что это следующий Highlander

История SUV под названием Toyota Highlander (на домашнем рынке – Kluger) началась в 2000 году, одним из главных рынков для него являются Штаты. За прошедшее время модель успела трижды сменить генерацию, при этом четвёртое поколение дебютировало в 2019-м, но за без малого семь лет кроссовер ни разу не получал какого-либо серьёзного обновления. Теперь американский офис Toyota подтвердил, что совсем скоро представит новый Highlander. Причём это, очевидно, будет совершенно отличная от актуальной модель.

Новый тизер Toyota Highlander пятого поколения

Первый тизер грядущей новинки был опубликован в конце прошлого месяца: тогда «штатный» офис Тойоты показал сильно затемнённое фото кормы, но не раскрыл название и даже сегмент. В начале текущего месяца компания показала салон анонсированной, но на тот момент всё ещё безымянной модели. И вот теперь производитель официально подтвердил, что к презентации готовится следующий Toyota Highlander. Причём дебют состоится уже совсем скоро – вечером 10 февраля в США (или утром 11 февраля в РФ).

Первый тизер нового Toyota Highlander

Рассекречивание названия будущей новинки производитель сопроводит ещё одним тизером. На изображении ещё раз засветилась две горизонтальные параллельные прямые «монофонаря», а также горизонтальный же светоотражатель, интегрированный в пластиковую накладку в нижней части заднего бампера. Помимо этого, можно разглядеть часть багажной двери с выштамповками и «говорящие» шильдики.

Тизер салона нового Toyota Highlander

Помимо, что очевидно, названия модели, шильдики подтверждают и ранее сделанное предположение о том, что «начинка» у нового Toyota Highlander будет полностью электрической: об этом говорят буквы BEV рядом с синим кружком. Пока что в компании никаких подробностей о технике не рассекретили, однако на них намекает ещё один шильдик – с надписью AWD. Судя по тому, что модели обещан полный привод, она получит двухмоторную силовую установку (вероятно, по одному электродвигателю на каждой оси).

На фото: актуальный кроссовер Toyota Highlander

Опубликованный на прошлой неделе тизер салона показал, что у новинки будет трёхрядный салон. На передней панели располагается горизонтально вытянутый дисплей, исполняющий роль виртуальной приборки, а также крупный тачскрин информационно-развлекательной системы. Перед водителем находится двухспицевое круглое рулевое колесо с физическими кнопками.

Во втором ряду установлено два капитанских кресла, то есть на фото «снялась» шестиместная версия готовящегося SUV. Для пассажиров среднего ряда предусмотрен отдельный небольшой дисплей, а у тех, кто разместился «на галёрке», есть собственные подстаканники и встроенные в дверные карты USB-разъёмы. Помимо этого кроссовер снабдили панорамной крышей.

На фото: салон актуального Toyota Highlander

Пока что нет информации о том, будут ли у Toyota Highlander пятого поколения помимо «зелёных» версий модификации с гибридными установками или с «чистым» ДВС. Вероятно, об этом мы узнаем в рамках презентации, до которой осталось чуть больше суток. Напомним, дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко недавно предположил, как будет выглядеть анонсированная новинка.