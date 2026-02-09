Новинки ×
  • Toyota показала ещё один тизер грядущего SUV и подтвердила, что это следующий Highlander

Toyota показала ещё один тизер грядущего SUV и подтвердила, что это следующий Highlander

Обновлено 10.02.2026 591 0 0
Toyota показала ещё один тизер грядущего SUV и подтвердила, что это следующий Highlander

Трёхрядный кроссовер японской марки, предназначенный для американского рынка, получит полностью электрическую «начинку».

История SUV под названием Toyota Highlander (на домашнем рынке – Kluger) началась в 2000 году, одним из главных рынков для него являются Штаты. За прошедшее время модель успела трижды сменить генерацию, при этом четвёртое поколение дебютировало в 2019-м, но за без малого семь лет кроссовер ни разу не получал какого-либо серьёзного обновления. Теперь американский офис Toyota подтвердил, что совсем скоро представит новый Highlander. Причём это, очевидно, будет совершенно отличная от актуальной модель.

Новый тизер Toyota Highlander пятого поколения

Первый тизер грядущей новинки был опубликован в конце прошлого месяца: тогда «штатный» офис Тойоты показал сильно затемнённое фото кормы, но не раскрыл название и даже сегмент. В начале текущего месяца компания показала салон анонсированной, но на тот момент всё ещё безымянной модели. И вот теперь производитель официально подтвердил, что к презентации готовится следующий Toyota Highlander. Причём дебют состоится уже совсем скоро – вечером 10 февраля в США (или утром 11 февраля в РФ).

Первый тизер нового Toyota Highlander

Рассекречивание названия будущей новинки производитель сопроводит ещё одним тизером. На изображении ещё раз засветилась две горизонтальные параллельные прямые «монофонаря», а также горизонтальный же светоотражатель, интегрированный в пластиковую накладку в нижней части заднего бампера. Помимо этого, можно разглядеть часть багажной двери с выштамповками и «говорящие» шильдики.

Тизер салона нового Toyota Highlander

Помимо, что очевидно, названия модели, шильдики подтверждают и ранее сделанное предположение о том, что «начинка» у нового Toyota Highlander будет полностью электрической: об этом говорят буквы BEV рядом с синим кружком. Пока что в компании никаких подробностей о технике не рассекретили, однако на них намекает ещё один шильдик – с надписью AWD. Судя по тому, что модели обещан полный привод, она получит двухмоторную силовую установку (вероятно, по одному электродвигателю на каждой оси).

На фото: актуальный кроссовер Toyota Highlander

Опубликованный на прошлой неделе тизер салона показал, что у новинки будет трёхрядный салон. На передней панели располагается горизонтально вытянутый дисплей, исполняющий роль виртуальной приборки, а также крупный тачскрин информационно-развлекательной системы. Перед водителем находится двухспицевое круглое рулевое колесо с физическими кнопками.

Во втором ряду установлено два капитанских кресла, то есть на фото «снялась» шестиместная версия готовящегося SUV. Для пассажиров среднего ряда предусмотрен отдельный небольшой дисплей, а у тех, кто разместился «на галёрке», есть собственные подстаканники и встроенные в дверные карты USB-разъёмы. Помимо этого кроссовер снабдили панорамной крышей.

На фото: салон актуального Toyota Highlander

Пока что нет информации о том, будут ли у Toyota Highlander пятого поколения помимо «зелёных» версий модификации с гибридными установками или с «чистым» ДВС. Вероятно, об этом мы узнаем в рамках презентации, до которой осталось чуть больше суток. Напомним, дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко недавно предположил, как будет выглядеть анонсированная новинка. 

кроссовер США Япония авторынок новинки Toyota Toyota Highlander
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Колёсная база Можно ли мыть автомобиль в сильный мороз Зима ставит перед водителем философский вопрос: «Мыть ли машину в такой холод или оставить всё как есть?». С одной стороны – реагенты, грязь и соль, с другой – замёрзшие замки и двери. Разбе... 410 3 0 Опубликовано 09.02.2026
Статьи / Гаджеты Рейтинг видеорегистраторов с радар-детектором в 2026 году В последнее время GPS/ГЛОНАСС-навигацию часто глушат, и GPS-информеры, сообщающие о камерах и радарах, не справляются с задачами по оповещению водителей. Поэтому многие автовладельцы провели... 2348 0 0 Опубликовано 09.02.2026
Статьи / Мнение без фильтров Неудобная правда: почему китайский автопром захватывает Европу Европа долго смеялась над китайскими автомобилями. Потом начала их покупать. И остановиться, видимо, уже не сможет. Ведь математика – штука без чувства юмора. Она не шутит, она просто выстав... 1418 33 0 Опубликовано 09.02.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 76602 14 2 Обновлено 27.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46708 17 1 Обновлено 07.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 19244 4 3 Обновлено 05.10.2025
Обсуждаемое
41 Nissan Murano II (Z51) с пробегом: электрика и салон удачные, но кузов...
33 Неудобная правда: почему китайский автопром захватывает Европу
7 Вот вам и заподлицо: Китай запрещает скрытые дверные ручки на автомоби...
Новые комментарии
Change privacy settings