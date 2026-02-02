Таинственная новинка Toyota – это трёхрядный кроссовер, премьера – на следующей неделе

На прошлой неделе североамериканское подразделение Toyota распространило тизеры новой модели. Ни имя, ни даже сегмент, к которому относится автомобиль, тогда не были раскрыты. Теперь же производитель поделился еще одной картинкой и коротким видеороликом, на которых запечатлен интерьер. Благодаря этим кадрам стало понятно, что к дебюту готовится большой трехрядный кроссовер, а вовсе не пикап, как прежде считали некоторые зарубежные медиа. Название модели все еще держится в тайне, но зато Тойота озвучила дату премьеры – 10 февраля (по американскому времени). Вдобавок появилось новое предположение – что́ именно мы увидим уже через несколько дней. Но сначала взглянем на свежие тизеры.
В шестиместном салоне установлены раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Небольшой дисплей встроен и в торец центрального тоннеля. Для пассажиров третьего ряда предусмотрены собственные подстаканники, плюс встроенные в обшивку дверей USB-разъемы. Наконец, паркетнику досталась стеклянная крыша.
Новые кадры сопровождает подпись: «Большая энергия. Еще бо́льшая универсальность». Американские СМИ теперь полагают, что кроссовер представляет собой электрокар. А его предвестником вполне может оказаться концепт Toyota bZ Large, засвеченный вместе с другими будущими «зелеными» моделями Тойоты и Lexus еще в конце 2021 года. Отдельного пресс-релиза вместе с полноценной галереей тот прототип так и не был удостоен. Однако затем в Сеть выложили патентные изображения bZ Large – и корма у него в целом такая же, как у анонсированного сейчас серийного паркетника.
Что же касается имени, то грядущему кроссоверу вполне могут присвоить популярное у американцев название: например, модель войдет в семейство Highlander с какой-нибудь приставкой (той же bZ).
Впрочем, не исключено, что нам покажут топливный или гибридный SUV, и что его будут позиционировать либо в качестве Toyota Highlander следующего поколения, или и вовсе как совершенно новый кроссовер. Все подробности узнаем через неделю.
