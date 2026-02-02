Таинственная новинка Toyota – это трёхрядный кроссовер, премьера – на следующей неделе

Предполагается, что крупный паркетник японского бренда будет доступен в виде полноценного электрокара. Название модели сама компания все еще не раскрыла. Не исключено, что новинке присвоят имя уже продающегося SUV.

На прошлой неделе североамериканское подразделение Toyota распространило тизеры новой модели. Ни имя, ни даже сегмент, к которому относится автомобиль, тогда не были раскрыты. Теперь же производитель поделился еще одной картинкой и коротким видеороликом, на которых запечатлен интерьер. Благодаря этим кадрам стало понятно, что к дебюту готовится большой трехрядный кроссовер, а вовсе не пикап, как прежде считали некоторые зарубежные медиа. Название модели все еще держится в тайне, но зато Тойота озвучила дату премьеры – 10 февраля (по американскому времени). Вдобавок появилось новое предположение – что́ именно мы увидим уже через несколько дней. Но сначала взглянем на свежие тизеры.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

В шестиместном салоне установлены раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Небольшой дисплей встроен и в торец центрального тоннеля. Для пассажиров третьего ряда предусмотрены собственные подстаканники, плюс встроенные в обшивку дверей USB-разъемы. Наконец, паркетнику досталась стеклянная крыша.

Предыдущий тизер нового кроссовера Toyota

Новые кадры сопровождает подпись: «Большая энергия. Еще бо́льшая универсальность». Американские СМИ теперь полагают, что кроссовер представляет собой электрокар. А его предвестником вполне может оказаться концепт Toyota bZ Large, засвеченный вместе с другими будущими «зелеными» моделями Тойоты и Lexus еще в конце 2021 года. Отдельного пресс-релиза вместе с полноценной галереей тот прототип так и не был удостоен. Однако затем в Сеть выложили патентные изображения bZ Large – и корма у него в целом такая же, как у анонсированного сейчас серийного паркетника.

Концепт Toyota bZ Large, засвеченный еще в 2021 году 1 / 4 Концепт Toyota bZ Large, засвеченный еще в 2021 году 2 / 4 Концепт Toyota bZ Large, засвеченный еще в 2021 году 3 / 4 Концепт Toyota bZ Large, засвеченный еще в 2021 году 4 / 4

Что же касается имени, то грядущему кроссоверу вполне могут присвоить популярное у американцев название: например, модель войдет в семейство Highlander с какой-нибудь приставкой (той же bZ).

Впрочем, не исключено, что нам покажут топливный или гибридный SUV, и что его будут позиционировать либо в качестве Toyota Highlander следующего поколения, или и вовсе как совершенно новый кроссовер. Все подробности узнаем через неделю.