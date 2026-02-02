Новинки ×
  • Таинственная новинка Toyota – это трёхрядный кроссовер, премьера – на следующей неделе

Таинственная новинка Toyota – это трёхрядный кроссовер, премьера – на следующей неделе

02.02.2026 130 0 0
Таинственная новинка Toyota – это трёхрядный кроссовер, премьера – на следующей неделе

Предполагается, что крупный паркетник японского бренда будет доступен в виде полноценного электрокара. Название модели сама компания все еще не раскрыла. Не исключено, что новинке присвоят имя уже продающегося SUV.

На прошлой неделе североамериканское подразделение Toyota распространило тизеры новой модели. Ни имя, ни даже сегмент, к которому относится автомобиль, тогда не были раскрыты. Теперь же производитель поделился еще одной картинкой и коротким видеороликом, на которых запечатлен интерьер. Благодаря этим кадрам стало понятно, что к дебюту готовится большой трехрядный кроссовер, а вовсе не пикап, как прежде считали некоторые зарубежные медиа. Название модели все еще держится в тайне, но зато Тойота озвучила дату премьеры – 10 февраля (по американскому времени). Вдобавок появилось новое предположение – что́ именно мы увидим уже через несколько дней. Но сначала взглянем на свежие тизеры.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

В шестиместном салоне установлены раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Небольшой дисплей встроен и в торец центрального тоннеля. Для пассажиров третьего ряда предусмотрены собственные подстаканники, плюс встроенные в обшивку дверей USB-разъемы. Наконец, паркетнику досталась стеклянная крыша.

Предыдущий тизер нового кроссовера Toyota

Новые кадры сопровождает подпись: «Большая энергия. Еще бо́льшая универсальность». Американские СМИ теперь полагают, что кроссовер представляет собой электрокар. А его предвестником вполне может оказаться концепт Toyota bZ Large, засвеченный вместе с другими будущими «зелеными» моделями Тойоты и Lexus еще в конце 2021 года. Отдельного пресс-релиза вместе с полноценной галереей тот прототип так и не был удостоен. Однако затем в Сеть выложили патентные изображения bZ Large – и корма у него в целом такая же, как у анонсированного сейчас серийного паркетника.

Концепт Toyota bZ Large, засвеченный еще в 2021 году
Концепт Toyota bZ Large, засвеченный еще в 2021 году
1 / 4
Концепт Toyota bZ Large, засвеченный еще в 2021 году
Концепт Toyota bZ Large, засвеченный еще в 2021 году
2 / 4
Концепт Toyota bZ Large, засвеченный еще в 2021 году
Концепт Toyota bZ Large, засвеченный еще в 2021 году
3 / 4
Концепт Toyota bZ Large, засвеченный еще в 2021 году
Концепт Toyota bZ Large, засвеченный еще в 2021 году
4 / 4

Что же касается имени, то грядущему кроссоверу вполне могут присвоить популярное у американцев название: например, модель войдет в семейство Highlander с какой-нибудь приставкой (той же bZ).

Впрочем, не исключено, что нам покажут топливный или гибридный SUV, и что его будут позиционировать либо в качестве Toyota Highlander следующего поколения, или и вовсе как совершенно новый кроссовер. Все подробности узнаем через неделю.

кроссовер авторынок новинки Toyota
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Колёсная база Что делать, если примёрзли дворники, и как этого избежать Зима не даёт водителям скучать: один из типичных сюрпризов морозного утра – примёрзшие к ветровому стеклу дворники. Чтобы не начинать день с покупки новых щёток, разберёмся, как действовать... 69 0 0 02.02.2026
Статьи / Мнение без фильтров Хорошо живём, но надо лучше: почему стоимость парковок может вырасти ещё больше? Помните Булгакова? Вот этот отрывок из “Собачьего сердца”:- Не читайте перед завтраком советских газет.- Так ведь других нет.- Вот никаких и не читайте.Я сделал глупость и посмотрел с утра м... 303 11 2 02.02.2026
Статьи / Выбор авто 5 причин покупать и не покупать Tank 300 Хочется покорять серьёзное бездорожье, продолжая при этом оставаться в комфорте автомобиля довольно высокого класса? Для этого вполне подходит Tank 300, который сейчас уже можно купить подер... 8745 5 1 01.02.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 76321 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46510 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 18958 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
17 Кроссоверы удались, ждем седан: Tenet подводит итоги 2025 года
11 Хорошо живём, но надо лучше: почему стоимость парковок может вырасти е...
8 Когда старый премиум-класс – не финансовая ошибка: опыт владения Lexus...
Новые комментарии
Change privacy settings