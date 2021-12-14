Новинки оптом: Toyota показала множество грядущих моделей, в их числе кроссовер Lexus RZ

По плану японского производителя, в общей сложности марки Тойота и Лексус к 2030 году будут выпускать тридцать полностью электрических моделей.

Глава корпорации Toyota Motor Акио Тойода сегодня провёл брифинг, посвящённый планам компании, касающимся дальнейшего развития электрокаров, а также стратегии по достижению в дальнейшем углеродной нейтральности. В ходе встречи он в том числе показал множество концептов марок Toyota и Lexus, многие из которых впоследствии лягут в основу серийных автомобилей. Технические подробности пока не раскрываются.



На фото: глава Toyota Motor Акио Тойода и концепты марок Toyota и Lexus

Презентация началась с линейки Toyota BZ. Напомним, буквы расшифровываются как «beyond Zero» и предполагают выпуск «зелёных» моделей массового производства «по доступным ценам». Напомним, первенец линейки – паркетник bZ4X – уже представлен. Этот электрический кроссовер создан на модульной платформе e-TNGA, которая была разработана совместно с Subaru. Переднеприводная версия оснащается единственным 204-сильным электродвигателем, полноприводная – двухмоторной системой, совокупная отдача которой составляет 218 л.с. Батарея предложена только одна, её ёмкость равна 71,4 кВт*ч. Вариант с одним мотором может проехать на одной зарядке до 500 км, полноприводный паркетник – до 460 км (расчёт вели по циклу WLTC).



На фото: концепты линейки Toyota beyond Zero 1 / 4 На фото: концепты линейки Toyota beyond Zero 2 / 4 На фото: концепты линейки Toyota beyond Zero 3 / 4 На фото: концепты линейки Toyota beyond Zero 4 / 4

В дальнейшем линейка Toyota BZ пополнится ещё несколькими моделями: сегодня японская компания показала четыре пока не названных концепта, в основе которых находится «тележка» e-TNGA: в списке числятся полноразмерный SUV, компактный кроссовер с купеобразным кузовом, городской паркетник, напоминающий Aygo X и созданный для Европы и Японии, а также среднеразмерный седан, который может составить конкуренцию Tesla Model 3.



На фото: концепты будущих электрических моделей Toyota 1 / 6 На фото: концепты будущих электрических моделей Toyota 2 / 6 На фото: концепты будущих электрических моделей Toyota 3 / 6 На фото: концепты будущих электрических моделей Toyota 4 / 6 На фото: концепты будущих электрических моделей Toyota 5 / 6 На фото: концепты будущих электрических моделей Toyota 6 / 6

​Кроме того, Акио Тойода представит и другие полностью электрические концепты Toyota. Речь идёт о небольшом кроссовере SU EV, который похож на электрическую версию модели CH-R. Ещё одна новинка: спортивный двухместный электрокар, который в дальнейшем может стать серийным MR2. Также на стенде показался Cruiser EV: в будущем он может стать пятидверным «электровездеходом» FJ Cruiser.

Помимо этого, в линейке имеется и полностью «батарейный» пикап с двухрядной кабиной. Этот концепт по габаритам находится ближе к Hilux и Tacoma, но использует конструктивные особенности как у большого грузовика Tundra. К коммерческому сектору стоит отнести прототип автономного автобуса-шаттла, а также электрический фургон, который можно использовать как для бизнес-перевозок, так и для отдыха за городом.



На фото: прототип Lexus RZ

По словам Акио Тойода, у Lexus будет собственное семейство электромобилей. Ближайшей новинкой обещает стать кроссовер RZ, который точно станет серийным: его производство стартует в 2022 году. Его появление компания анонсировала в начале текущего месяца: тогда были опубликованы первые тизеры. Напомним, его предвестником является концептуальный кроссовер LF-Z Electrified, представленный в конце марта.



На фото: концепты будущих моделей электрического семейства Lexus 1 / 3 На фото: концепты будущих моделей электрического семейства Lexus 2 / 3 На фото: концепты будущих моделей электрического семейства Lexus 3 / 3

Известно, что Lexus RZ разделит с Toyota bZ4X платформу e-TNGA. Новых подробностей о «начинке» пока не появилось. Ожидается, что запас хода на одной зарядке у новинки, оснащённой твердотельными батареями, составит более 700 км. Вероятно, на разгон с места до «сотни» такому паркетнику понадобится менее двух секунд.

Кроме того, были представлены им другие «зелёные» концепты японского премиального бренда – полноразмерный внедорожник (его пока назвали просто Lexus Electrified SUV), а также спортивный седан Lexus Electrified Sedan и «двухдверка» Lexus Electrified Sport.



По плану японского производителя, в общей сложности марки Toyota и Lexus к 2030 году будут выпускать тридцать полностью электрических моделей. К указанному сроку корпорация планирует продать 3,5 млн электромобилей по всему миру. Отметим, предыдущая цель была скромнее – 2 млн «зелёных» машин. Тойота намерена стать одним из главных электрических брендов в Европе, Северной Америке и Китае.

