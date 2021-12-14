Новинки ×
  • Новинки оптом: Toyota показала множество грядущих моделей, в их числе кроссовер Lexus RZ

Новинки оптом: Toyota показала множество грядущих моделей, в их числе кроссовер Lexus RZ

14.12.2021 315 0 0

По плану японского производителя, в общей сложности марки Тойота и Лексус к 2030 году будут выпускать тридцать полностью электрических моделей.

 

Глава корпорации Toyota Motor Акио Тойода сегодня провёл брифинг, посвящённый планам компании, касающимся дальнейшего развития электрокаров, а также стратегии по достижению в дальнейшем углеродной нейтральности. В ходе встречи он в том числе показал множество концептов марок Toyota и Lexus, многие из которых впоследствии лягут в основу серийных автомобилей. Технические подробности пока не раскрываются.

На фото: глава Toyota Motor Акио Тойода и концепты марок Toyota и Lexus

Презентация началась с линейки Toyota BZ. Напомним, буквы расшифровываются как «beyond Zero» и предполагают выпуск «зелёных» моделей массового производства «по доступным ценам». Напомним, первенец линейки – паркетник bZ4X – уже представлен. Этот электрический кроссовер создан на модульной платформе e-TNGA, которая была разработана совместно с Subaru. Переднеприводная версия оснащается единственным 204-сильным электродвигателем, полноприводная – двухмоторной системой, совокупная отдача которой составляет 218 л.с. Батарея предложена только одна, её ёмкость равна 71,4 кВт*ч. Вариант с одним мотором может проехать на одной зарядке до 500 км, полноприводный паркетник – до 460 км (расчёт вели по циклу WLTC).

На фото: концепты линейки Toyota beyond Zero
1 / 4
На фото: концепты линейки Toyota beyond Zero
2 / 4
На фото: концепты линейки Toyota beyond Zero
3 / 4
На фото: концепты линейки Toyota beyond Zero
4 / 4

В дальнейшем линейка Toyota BZ пополнится ещё несколькими моделями: сегодня японская компания показала четыре пока не названных концепта, в основе которых находится «тележка» e-TNGA: в списке числятся полноразмерный SUV, компактный кроссовер с купеобразным кузовом, городской паркетник, напоминающий Aygo X и созданный для Европы и Японии, а также среднеразмерный седан, который может составить конкуренцию Tesla Model 3.

На фото: концепты будущих электрических моделей Toyota
1 / 6
На фото: концепты будущих электрических моделей Toyota
2 / 6
На фото: концепты будущих электрических моделей Toyota
3 / 6
На фото: концепты будущих электрических моделей Toyota
4 / 6
На фото: концепты будущих электрических моделей Toyota
5 / 6
На фото: концепты будущих электрических моделей Toyota
6 / 6

​Кроме того, Акио Тойода представит и другие полностью электрические концепты Toyota. Речь идёт о небольшом кроссовере SU EV, который похож на электрическую версию модели CH-R. Ещё одна новинка: спортивный двухместный электрокар, который в дальнейшем может стать серийным MR2. Также на стенде показался Cruiser EV: в будущем он может стать пятидверным «электровездеходом» FJ Cruiser.

Помимо этого, в линейке имеется и полностью «батарейный» пикап с двухрядной кабиной. Этот концепт по габаритам находится ближе к Hilux и Tacoma, но использует конструктивные особенности как у большого грузовика Tundra. К коммерческому сектору стоит отнести прототип автономного автобуса-шаттла, а также электрический фургон, который можно использовать как для бизнес-перевозок, так и для отдыха за городом.

На фото: прототип Lexus RZ

По словам Акио Тойода, у Lexus будет собственное семейство электромобилей. Ближайшей новинкой обещает стать кроссовер RZ, который точно станет серийным: его производство стартует в 2022 году. Его появление компания анонсировала в начале текущего месяца: тогда были опубликованы первые тизеры. Напомним, его предвестником является концептуальный кроссовер LF-Z Electrified, представленный в конце марта.

На фото: концепты будущих моделей электрического семейства Lexus
1 / 3
На фото: концепты будущих моделей электрического семейства Lexus
2 / 3
На фото: концепты будущих моделей электрического семейства Lexus
3 / 3

Известно, что Lexus RZ разделит с Toyota bZ4X платформу e-TNGA. Новых подробностей о «начинке» пока не появилось. Ожидается, что запас хода на одной зарядке у новинки, оснащённой твердотельными батареями, составит более 700 км. Вероятно, на разгон с места до «сотни» такому паркетнику понадобится менее двух секунд.

Кроме того, были представлены им другие «зелёные» концепты японского премиального бренда – полноразмерный внедорожник (его пока назвали просто Lexus Electrified SUV), а также спортивный седан Lexus Electrified Sedan и «двухдверка» Lexus Electrified Sport.

По плану японского производителя, в общей сложности марки Toyota и Lexus к 2030 году будут выпускать тридцать полностью электрических моделей. К указанному сроку корпорация планирует продать 3,5 млн электромобилей по всему миру. Отметим, предыдущая цель была скромнее – 2 млн «зелёных» машин. Тойота намерена стать одним из главных электрических брендов в Европе, Северной Америке и Китае.

кроссовер авторынок новинки Toyota Lexus

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Chevrolet Tahoe III поколения Chevrolet Tahoe третьего поколения в возрасте «10 лет +» сейчас стоит не дороже, чем хорошо оснащенный кроссовер сегмента C или даже В+. Плюсы и минусы больших «американцев» вроде бы давно и... 128 0 0 14.12.2021
Статьи / Авто недели Антикризисный Фокус: стоит ли покупать Fiat Linea за 450 тысяч рублей Имея на руках полмиллиона рублей, на приличный кроссовер сегодня не замахнешься. Впрочем, это еще не повод покупать Калину, ведь можно посмотреть в сторону седанов С-класса. Конечно, за самы... 791 3 0 14.12.2021
Статьи / Тесты От легковушек и грузовиков: угадываем доноров оптики для суперкаров Мы уже проверяли, сможете ли вы определить марку и модель автомобиля по его включенной и выключенной оптике. Но задумывались ли вы, что иногда стремительные обводы суперкаров дополняются о... 5072 0 8 11.12.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв V12, подруливающая задняя ось и полмашины запчастей: опыт владения BMW 850 CSi Этой «баварской Феррари», сделанной в первую очередь для рынка США, не повезло появиться на свет во время рецессии, вызванной войной в Персидском заливе и колебаниями нефтяных цен. В какой-т... 18282 10 3 29.07.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Уходящий и приходящий, шумный и тихий, вялый и бодрый: Honda CR-V против Opel Grandland X Кроме того, что оба этих автомобиля – импортные кроссоверы, общего у них нет вообще ничего. Почему бы не столкнуть лбами принципиально разные конструкторские школы, дизайнерский подход и фил... 17122 11 5 12.08.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чёрный хром против ржавчины, идеальная АКП и маловато клиренса: тест нового Chevrolet Tahoe Настал праздник на улочке, на которой живут немногочисленные поклонники Больших Американских Внедорожников: в Россию приехали новые Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. И если раньше это был... 16082 3 3 21.07.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings