«Близнец» Subaru Solterra: Toyota показала серийный кроссовер bZ4X

Японская компания решила отправить электрический паркетник в производство: модель почти не отличается от концепта, представленного в апреле этого года.

У Toyota и Subaru есть совместные проекты с 2005 года: тогда Тойота купила 9,5% акций компании Fuji Heavy Industries (бывшее название Субару). Впоследствии этот пакет вырос: сейчас доля Toyota составляет уже 20%. Напомним, в рамках партнёрства японские производители разработали новую платформу e-TNGA: на этой «тележке» будут базироваться несколько новинок электрического семейства Toyota, в том числе кроссовер bZ4X.



На фото: Toyota bZ4X

Предсерийную версию нового паркетника Toyota представила в апреле текущего года в рамках Шанхайского автосалона. Название серийного автомобиля решили оставить таким же, как у шоу-кара – bZ4X. Напомним, первые две буквы имени расшифровываются как «beyond Zero» – это название всего проекта по разработке «зелёной линейки» (оно подчёркивает, что у таких машин нулевые выбросы вредных веществ в атмосферу).



Сегодня японская компания рассекретила товарную версию кроссовера Toyota bZ4X. Визуально она почти не отличается от предсерийной версии, которую показали весной. У электрокара короткие передний и задний свесы, та же гладкая передняя часть без отдельной заглушки на месте традиционной решётки радиатора, такая же светодиодная головная оптика, крупный воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть бампера. Колёсные арки паркетника выделены чёрным цветом.

Toyota bZ4X по габаритам сравнима с актуальным кроссовером RAV4. Длина новинки составляет 4690 мм (на 90 мм больше), ширина – 1860 мм (на 5 мм больше), высота – 1650 мм (на 35 мм меньше). При этом расстояние между осями значительно больше: 2850 мм, что на 160 мм больше, чем у «Рафика». Салон новинки весьма просторен: пространство для ног пассажиров, сидящих сзади, составляет около 900 мм (примерно такой же показатель у флагмана Lexus LS).



На фото: салон Toyota bZ4X

У Toyota bZ4X виртуальная «приборка», расположенная на уровне взгляда водителя, чтобы ему меньше приходилось отвлекаться от дороги. Диагональ цифрового щитка приборов в компании пока не назвали, также как и крупного экрана информационно-развлекательной системы, который находится в центре передней панели. Кстати, обновляться «по воздуху» может не только мультимедиа, но и комплекс помощников водителю Toyota Safety Sense. За доплату Тойота предложит клиентам систему рулевого управления «по проводам»: у таких машин место привычного рулевого колеса занимает штурвал.

У базовой переднеприводной версии Toyota bZ4X один 204-сильный электромотор. У полноприводной модификации два электромотора (по одному на каждой оси), у каждого мощность равна 109 л.с. Совокупная отдача этой силовой установки – 218 л.с. Масса переднеприводного кроссовера составляет 1920 кг, на разгон с места до «сотни» ему требуется 8,4 секунды. Тогда как полноприводный «электропаркетник», весящий 2005 кг, тратит на это 7,7 секунды.



На фото: салон Toyota bZ4X (со штурвалом)

Для любого из вариантов предлагается только один литий-ионный тяговый аккумулятор, его ёмкость равна 71,4 кВт*ч. Запас хода составляет около 500 и 460 км соответственно (расчёт вели по циклу WLTC). Стоит отметить, что в качестве опции предлагается солнечная батарея, которая устанавливается в площадь крыши. По максимуму в год с неё можно получить около 1,8 тыс. км пробега.

Производство новых электрических кроссоверов Toyota bZ4X наладят на заводах в Японии и Китае. Модель будет глобальной: продавать её компания намерена в том числе в Северной Америке и Европе. До дилеров машины доберутся в середине 2022 года. Напомним, у модели будет «близнец» от Subaru: кроссовер Solterra официально дебютирует в скором времени, пока что компания публиковала только тизеры будущей «зелёной» новинки.

