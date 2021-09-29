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  • Очередной «зелёный» паркетник: Subaru Solterra показался в новом видеотизере

Очередной «зелёный» паркетник: Subaru Solterra показался в новом видеотизере

29.09.2021 38 0 0

Кроссовер заодно демонстрирует то, каким окажется серийное воплощение его «близнеца» – Toyota bZ4X.

 

Японские компании Toyota и Subaru с 2005 года реализуют различные совместные проекты (тогда Тойота купила 9,5% акций компании Fuji Heavy Industries, так ранее называлась Субару). Теперь доля Toyota ещё подросла, сейчас она составляет уже 20%. Напомним, в рамках партнёрства производители разработали новую платформу e-TNGA (e-SGP) – эта «тележка» окажется в основе нескольких электрических новинок обоих брендов, в том числе «близнецов» Subaru Solterra и Toyota bZ4X (под таким индексом ранее дебютировал предвестник модели). Их ранее анонсировали для европейского рынка.

Напомним, сначала свой «зелёный» паркетник рассекретила Toyota, но он по сей день находится в статусе предсерийного концепта. Напомним, он дебютировал в апреле этого года в рамках Шанхайского автосалона. Позже появились тизеры аналога от Subaru и компания объявила товарное имя своего «электрокросса». Его решено назвать Solterra: наименование состоит из сочетания латинских слов sol и terra, означающих «солнце» и «земля».

На фото: Subaru Solterra

В конце прошлого месяца компания Subaru опубликовала порцию фирменных изображений серийного электрического кроссовера. Судя по всему, часть из них была «нарезана» из подготовленного видеотизера, который компания в полном объёме решила рассекретить только теперь. В ролике, помимо кадров природы, показаны отдельные части автомобиля, а также Solterra в динамике.

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Видео начинается с кадра, который мы, по факту, уже видели – демонстрации профиля «электрокроссовера». Далее зрителям показывают корму автомобиля, включая пару спойлеров на верхней части багажной двери, и задний фонарь резной формы. Показан частично и вид новинки спереди, точнее в кадр попала фара с четырьмя квадратными светодиодными элементами.

Изображение интерьера Subaru Solterra такое же, как и ранее опубликованном тизере. В салоне «зелёного» паркетника будет виртуальная «приборка», непривычно расположенная довольно далеко от рулевого колеса. В центральной части передней панели находится крупный тачскрин информационно-развлекательной системы, а также есть сенсорная панель на центральной консоли.

На фото: салон Subaru Solterra

Технические характеристики как Subaru Solterra, так и Toyota bZ4X в компаниях по-прежнему не раскрывают. Пока что известно только, что электромобили, в основе которых лежит «тележка» e-TNGA/e-SGP могут иметь передний, задний, а также полный привод, а тяговая батарея расположена под полом. Кроме того, «батарейным» новинкам Subaru и Toyota ранее пообещали несколько вариантов аккумуляторов и электромоторов.

На фото: концепт Toyota bZ4x
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На фото: концепт Toyota bZ4x
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Электрический паркетник Subaru Solterra доберётся до дилеров в середине следующего года, тогда же, вероятно, на рынок выйдет и «близнец» от Toyota. «Зелёные» кроссоверы планируют продавать в Европе, Азии, а также в Северной Америке. Информация о ценах появится ближе к официальному дебюту новинок.

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