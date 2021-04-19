Toyota официально объявила о «батарейном» семействе: первенцем станет кроссовер bZ4X

Toyota и Subaru занимаются совместными проектами с 2005 года, тогда Тойота приобрела 9,5% акций компании Fuji Heavy Industries (так ранее называлась Субару). Затем пакет продолжил расти: сейчас доля Toyota составляет уже 20%. В рамках партнёрства японские компании разработали новую платформу e-TNGA: эта «тележка» ляжет в основу нескольких новинок электрического семейства Toyota, одной из них станет кроссовер, который ранее анонсировали для европейского рынка. Теперь рассекречен предвестник будущей новинки.
Предсерийная версия кроссовера Toyota bZ4X была представлена сегодня на автосалоне в Шанхае. Первые две буквы названия расшифровываются как «beyond Zero» – это название всего проекта по разработке «зелёной линейки»: оно призвано подчеркнуть то, что у машин семейства нулевые выбросы вредных веществ в атмосферу.
У этого автомобиля, по сути, нет заглушки, которая традиционно располагается на месте фирменной решётки радиатора, есть вполне «серийно» выглядящая светодиодная головная оптика, а в передний бампер встроен крупный воздухозаборник. Логотип Toyota, расположившийся на капоте, выделен синим цветом. Также у модели обычные боковые зеркала, а не камеры заднего вида, которые сейчас довольно часто устанавливают на концепты.
По габаритам новинка японской марки будет близка к актуальному кроссоверу RAV4 (его длина равна 4600 мм, ширина – 1855 мм, а высота – 1690 мм). В Toyota пояснили, что пространства внутри будет примерно столько же, сколько и в большом седане D-сегмента. Не исключено, что колёсная база у Toyota bZ4X окажется больше, чем у нынешнего «Рафика» (2690 мм). В конкуренты на европейском рынке модели прочат Nissan Ariya и Volkswagen ID.4.
Салон в целом тоже не выглядит футуристично. Вместо рулевого колеса, так же, как и у Lexus LF-Z, установлен штурвал (steering yoke): доберётся ли конкретно это решение до серийного варианта, пока не ясно. Виртуальная «приборка» расположена выше, чем обычно, диагональ этого экрана не называется, впрочем, как и крупного тачскрина мультимедийной системы, расположенного по центру передней панели.
Технические данные компания пока что держит в секрете. Как мы уже отмечали ранее, автомобиль был разработан в рамках сотрудничества Toyota и Subaru: партнёр в том числе отвечал за создание системы полного привода (так что известно, что у автомобиля как минимум будет версия, где на каждой оси есть по электромотору). Вообще же, модели, созданные на «тележке» e-TNGA, могут быть и с полным, и с задним, и с передним приводом. Ёмкость тяговых батарей может варьироваться в диапазоне от 50 до 100 кВт*ч.
Товарная версия электрического паркетника bZ4X доберётся до дилеров в середине следующего года. Производство кроссовера наладят «дома», в Японии, а также в Китае (рынок по-прежнему остаётся перспективным для выпускающих электрокары). Продавать новинку Toyota планирует на большинстве рынков. Напомним, согласно стратегии развития компании, к 2025 году у бренда будет 70 электрифицированных моделей, из них 15 будут полностью на электротяге; доля подключаемых гибридов составит порядка 10%.
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