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  • Toyota официально объявила о «батарейном» семействе: первенцем станет кроссовер bZ4X

Toyota официально объявила о «батарейном» семействе: первенцем станет кроссовер bZ4X

19.04.2021 290 0 0

Японская компания представила предсерийный концепт своей будущей «зелёной» новинки. У неё будет «близнец» от Subaru.

 

Toyota и Subaru занимаются совместными проектами с 2005 года, тогда Тойота приобрела 9,5% акций компании Fuji Heavy Industries (так ранее называлась Субару). Затем пакет продолжил расти: сейчас доля Toyota составляет уже 20%. В рамках партнёрства японские компании разработали новую платформу e-TNGA: эта «тележка» ляжет в основу нескольких новинок электрического семейства Toyota, одной из них станет кроссовер, который ранее анонсировали для европейского рынка. Теперь рассекречен предвестник будущей новинки.

На фото: предсерийный концепт Toyota bZ4X

Предсерийная версия кроссовера Toyota bZ4X была представлена сегодня на автосалоне в Шанхае. Первые две буквы названия расшифровываются как «beyond Zero» – это название всего проекта по разработке «зелёной линейки»: оно призвано подчеркнуть то, что у машин семейства нулевые выбросы вредных веществ в атмосферу.

У этого автомобиля, по сути, нет заглушки, которая традиционно располагается на месте фирменной решётки радиатора, есть вполне «серийно» выглядящая светодиодная головная оптика, а в передний бампер встроен крупный воздухозаборник. Логотип Toyota, расположившийся на капоте, выделен синим цветом. Также у модели обычные боковые зеркала, а не камеры заднего вида, которые сейчас довольно часто устанавливают на концепты.

По габаритам новинка японской марки будет близка к актуальному кроссоверу RAV4 (его длина равна 4600 мм, ширина – 1855 мм, а высота – 1690 мм). В Toyota пояснили, что пространства внутри будет примерно столько же, сколько и в большом седане D-сегмента. Не исключено, что колёсная база у Toyota bZ4X окажется больше, чем у нынешнего «Рафика» (2690 мм). В конкуренты на европейском рынке модели прочат Nissan Ariya и Volkswagen ID.4.

Салон в целом тоже не выглядит футуристично. Вместо рулевого колеса, так же, как и у Lexus LF-Z, установлен штурвал (steering yoke): доберётся ли конкретно это решение до серийного варианта, пока не ясно. Виртуальная «приборка» расположена выше, чем обычно, диагональ этого экрана не называется, впрочем, как и крупного тачскрина мультимедийной системы, расположенного по центру передней панели.

Технические данные компания пока что держит в секрете. Как мы уже отмечали ранее, автомобиль был разработан в рамках сотрудничества Toyota и Subaru: партнёр в том числе отвечал за создание системы полного привода (так что известно, что у автомобиля как минимум будет версия, где на каждой оси есть по электромотору). Вообще же, модели, созданные на «тележке» e-TNGA, могут быть и с полным, и с задним, и с передним приводом. Ёмкость тяговых батарей может варьироваться в диапазоне от 50 до 100 кВт*ч.

Товарная версия электрического паркетника bZ4X доберётся до дилеров в середине следующего года. Производство кроссовера наладят «дома», в Японии, а также в Китае (рынок по-прежнему остаётся перспективным для выпускающих электрокары). Продавать новинку Toyota планирует на большинстве рынков. Напомним, согласно стратегии развития компании, к 2025 году у бренда будет 70 электрифицированных моделей, из них 15 будут полностью на электротяге; доля подключаемых гибридов составит порядка 10%.

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