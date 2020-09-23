Новый кроссовер Volkswagen: запас хода до 520 км, пока только с одним мотором

Линейка электрокаров марки Volkswagen становится шире. Её первенцем является хэтчбек ID.3, который был представлен примерно год назад в рамках Франкфуртского автосалона. Теперь немецкая компания в формате онлайн-премьеры рассекретила вторую модель семейства – кроссовер ID.4. Этой модели присвоили статус глобальной: VW намерен продавать и производить её в США, Европе и Китае.



Новый «зелёный» паркетник создан по мотивам концепта ID Crozz, который впервые был представлен весной 2017 года на Шанхайском автосалоне. После этого шоу-кар переработали и показали осенью того же года во Франкфурте. На этой же площадке в 2019-ом «мелькнул» прототип «электрокросса» семейства ID: тогда автомобиль был тщательно замаскирован и спрятан за стеклом. Весной текущего года в VW раскрыли имя модели. Любопытно, что «тройка» в названии «электрохэтча» – это отсылка к новой, третьей, вехе развития марки – после Beetle и Golf. А «четвёрку» в имени SUV обыгрывать не стали.



Внешность серийной версии автомобиля была рассекречена летом 2020-го: снимки появились в базе китайского минпрома. Здесь модель выпускается сразу на двух заводах – на мощностях совместного предприятия FAW-Volkswagen производится ID.4 Crozz, а с конвейера СП SAIC-Volkswagen сходит ID.4X. Визуально они отличаются друг от друга формой головной оптики и фонарей, а также оформлением бамперов и декором.



Версии для Европы и США почти не отличаются от «поднебесного» ID.4 Crozz, только оформление верхней части багажной двери у них больше напоминает ID.4X. В остальном это фирменный стиль «зелёного» семейства ID, если судить по форме головной оптики, исполнению фонарей, а также переднего и заднего бамперов. Интерьер у кроссовера такой же, как у хэтчбека ID.3 (цифровая приборная панель диагональю 5,3 дюйма, сенсорный экран мультимедиа диагональю 10 дюймов, опционально доступен 12-дюймовый тачскрин). Как стало известно недавно, в салоне будет так называемая «умная» подсветка (на выбор предложат 30 цветов), которая связана с системами электрокара. Так, автомобиль может подать световой сигнал, чтобы оповестить водителя о входящих звонках либо, ориентируясь на сведения навигатора, намекнёт ему, что стоит поменять полосу.



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Volkswagen ID.4 базируется на модульной платформе MEB (эта же «тележка» лежит в основе ID.3). По первому времени паркетник будет продаваться только с одним вариантом «начинки», который также позаимствован у «электрохэтча». Речь идёт о 204-сильном электромоторе, который устанавливается на заднюю ось кросса (максимальный крутящий момент – 309 Нм). Такой ID.4 способен разогнаться с места до «сотни» за 8,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 160 км/ч.



Позже на рынке появится и полноприводный вариант с двухмоторной установкой (по одному на каждой оси). Совокупная отдача такой системы составит 306 л.с.; в компании пока не подтвердили крутящий момент, по предварительным данным, он будет равен 441 Нм. Информации о динамических характеристиках версии с колёсной формулой 4x4 пока нет.



Для новинки пока заявлен только один вариант батареи, её ёмкость составляет 82 кВт*ч (такая же есть и в гамме чешского «близнеца» Skoda Enyaq, наряду с вариантами попроще – 55 и 62 кВт*ч). Запас хода у версии с 204-сильным электродвигателем равен 520 км при расчёте по циклу WLTP и 402 км – в случае расчёта по методике EPA. Отметим, от бортового зарядного устройства мощностью 11 кВт ID.4 можно примерно за час зарядить на путь протяжённостью 53 км. От терминала быстрой зарядки постоянного тока (125 кВт), кроссовер за 38 минут «заправляется» с 5 до 80%.



Для сравнения, у корейского компактного «электрокроссовера» Hyundai Kona отдача электромотора такая же, а батарея имеет меньшую ёмкость (64 кВт*ч). При этом запас хода больше: по циклу EPA он составляет 415 км. А Chevrolet Bolt EV (мощность «движка» – 203 л.с., ёмкость аккумулятора – 66 кВт*ч) может без подзарядки проехать 417 км.

На домашнем рынке Volkswagen ID.4 First Edition предложат по цене 49 950 евро (эквивалентно примерно 4,48 млн рублей по текущему курсу), а покупка версии побогаче – First Max – обойдётся в 59 950 евро (около 5,38 млн рублей). Европейцам модель станет доступна уже до конца текущего года, полноприводные версии появятся в продаже в 2021-ом. Напомним, модель уже запустили в серию на немецком заводе VW в Цвиккау.

