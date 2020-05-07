Кроссовер Skoda Enyaq iV: отдача силовой установки до 306 л.с., запас хода – до 500 км

Презентация первого полностью электрического кроссовера чешской марки должна пройти в текущем году. Новинка получила имя Enyaq iV, что прервало традицию бренда называть свои паркетники на букву K. Несмотря на это, связь с остальными SUV у модели всё-таки есть, ведь его имя, также как и Kodiaq, Karoq и Kamiq, оканчивается на Q. А первая буква E говорит о принадлежности Enyaq к электрокарам. В основу названия легло ирландское имя Enya, которое можно перевести как «источник жизни».



Новый кроссовер Skoda базируется на платформе MEB, которая предназначена для электрокаров концерна Volkswagen. Напомним, эта же «тележка» лежит в основе хэтчбеков VW ID.3 и Seat el-Born, а также паркетника ID.4.

В преддверии премьеры, компания начала постепенно раскрывать новинку. Сейчас в Skoda рассказали о «начинке» и опубликовали фото и видео автомобиля, где он запечатлён в фирменном камуфляже, так что детали внешности рассмотреть пока нельзя. Как мы сообщали ранее, дизайн Enyaq iV создан по мотивам концептуального купеобразного кроссовера Skoda Vision iV, который дебютировал в Женеве в 2019 году. Кстати, этот шоу-кар является «продолжением» прототипа Vision E, показанного три года назад.



Стали известны габариты Skoda Enyaq iV: его длина составляет 4685 мм (на 20 мм больше, чем у концепта), ширина – 1877 мм (на 49 мм меньше), а высота – 1618 мм (на 5 мм больше). «Зелёная» новинка чуть меньше в длину и ширину, чем Kodiaq (4697 и 1882 мм соответственно), а также заметно приземистее (высота кросса – 1681 мм).

Снимков интерьера будущего паркетника пока нет. Салон Enyaq рассчитан на пятерых седоков (третьего ряда кресел не предусмотрено). В отделке сидений используется кожа, созданная с добавлением экстракта оливок. В компании отметили, что объём багажника модели составит 585 литров, что на 50 литров меньше, чем у Skoda Kodiaq.



Skoda предложит новый кроссовер в нескольких версиях. Базовым станет Skoda Enyaq iV 50, у таких машин задний привод и один электромотор мощностью 148 л.с., а также аккумулятор ёмкостью 55 кВт*ч. Запаса хода на одной зарядке такой версии хватит на 340 км (расчёт вели по циклу WLTP).

У версии Enyaq iV 60 также лишь один двигатель, его отдача равна 179 л.с. Модель комплектуется батареей ёмкостью 62 кВт*ч, такой автомобиль способен проехать без подзарядки 390 км. Наибольший запас хода – 500 км – у заднеприводного варианта Enyaq iV 80. Мощность его электромотора составляет 204 л.с., а ёмкость аккумулятора – 82 кВт*ч. С помощью терминала быстрой зарядки батарею Enyaq iV можно зарядить с 10 до 80% за 40 минут.



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Также у Skoda Enyaq есть пара вариантов с полным приводом. Каждый из них получил батарею наибольшей ёмкости (82 кВт*ч) и по паре электромоторов (по одному на каждой оси). Совокупная мощность установки версии Enyaq iV 80X равна 265 л.с., а у версии Enyaq vRS – 306 л.с. Запаса хода у «полноприводников» хватает на 460 км. В Skoda добавили, что топовой комплектации с прибавкой RS к названию на разгон с места до «сотни» нужно 6,2 секунды, а её максимальная скорость равна 180 км/ч.



Производство «розеточного» паркетника будет налажено на главном заводе Skoda, который располагается в чешском городе Млада-Болеславе. Ожидается, что продажи Enyaq стартуют в начале 2021 года. Цены «зелёной» новинки будут названы позже, вероятно, в рамках презентации серийного электрокросса.

