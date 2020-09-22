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Накануне премьеры: Volkswagen показал оптику кроссовера ID.4

22.09.2020 228 0 0

Немецкая компания уже наладила производство своего нового паркетника: его запустили в серию в Китае, а также на заводе в Цвиккау (здесь же выпускают «электрохэтч» ID.3).

 

Одним из приоритетных направлений для концерна Volkswagen сейчас является развитие линейки электромобилей. Это не только дань современным тенденциям в автопроме, но и способ «загладить вину» из-за так называемого «дизельного скандала», который грянул в 2015-ом. Напомним, дело было в том, что производитель использовал незаконное ПО, способное занижать уровень выбросов некоторых дизельных моторов во время тестов. Первенцем целого семейства электрокаров стал хэтчбек ID.3, а второй моделью линейки станет кроссовер ID.4, который немецкая компания официально рассекретит уже завтра.

На фото: Volkswagen ID.4

Примерно год назад в рамках автосалона во Франкфурте был представлен прототип «электропаркетника» семейства ID. Тогда автомобиль был тщательно замаскирован и спрятан за стеклом. Весной 2020-го Volkswagen опубликовал снимки серийной версии кросса (он также был обклеен плёнкой), и официально подтвердил имя модели – ID.4. Кстати, «тройка» у хэтчбека является отсылкой к новой вехе развития марки – после Beetle и Golf. А вот «четвёрку» в названии SUV обыгрывать уже не стали.

Несмотря на скорую премьеру, немцы продолжают тизерную кампанию: на этот раз на свежей порции фото засветилась оптика модели. Известно, что уже у начальных версий кроссовера будет полностью светодиодная головная оптика и задние фонари (за доплату можно получить графику с 3D-эффектом и динамическими поворотниками). Фонари соединены между собой LED-полосой, которая проходит через всю ширину кормы, а стоп-сигналы представляют собой букву X. В качестве опции для ID.4 предложат матричные фары с системой автоматического переключения дальнего света на ближний при приближении транспорта.

В салоне «зелёного» кроссовера будет так называемая «умная» подсветка (на выбор предложат 30 цветов). Она работает в тандеме с различными системами электрокара: это значит, что автомобиль сможет подать специальный световой сигнал, чтобы оповестить водителя, к примеру, о входящих звонках; кроме того, исходя из сведений навигатора, подсветка намекнёт, что лучше бы перестроиться и т.д.

Летом текущего года внешность серийного автомобиля была рассекречена: в июне снимки появились в базе китайского минпрома. Одной из стран, где на конвейер поставили ID.4, стала КНР. Кстати, выпуск налажен сразу на двух заводах: на мощностях СП FAW-Volkswagen производят ID.4 Crozz, а на совместном предприятии SAIC и VW – ID.4X. Эти автомобили визуально отличаются друг от друга формой головной оптики и фонарей, а также оформлением бамперов и декором.

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В основе Volkswagen ID.4 лежит модульная платформа MEB. Большинство технических подробностей пока что держатся в секрете: в компании официально рассказали пока только о максимальном запасе хода – он превысит 500 км (расчёт вели по циклу WLTP). Ожидается, что кроссовер получит несколько батарей на выбор: вероятно, их ёмкость, как и у чешского «близнеца» Skoda Enyaq, составит 55, 62 и 82 кВт*ч. По предварительным данным, автомобиль предложат с задним и полным приводом; в первом случае у паркетника будет один 204-сильный электромотор (крутящий момент – 310 Нм), а полноприводную версию оснастят двухмоторной системой, её совокупная мощность, возможно, равна 306 л.с. (450 Нм).

В конце прошлого месяца стало известно о том, что производство ID.4 стартовало на немецком заводе VW в Цвиккау (здесь же налажен выпуск «электрохэтча» ID.3). Кстати, старт первенца «зелёной» линейки бренда оказался непростым: у машин выявили проблемы с программным обеспечением, так что в Volkswagen сказали, что первые машины клиенты получат позже, чем ожидалось. Отметим, третьей страной, где будет налажено производство «электрокросса», окажется США (в 2022 году).

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