Кроссовер Skoda на платформе MEB: представлен серийный Enyaq iV

Skoda Enyaq является первым полностью электрическим кроссовером марки. В его основу легла платформа MEB, которую создали специально для электромобилей марок, входящих в состав концерна Volkswagen (первенцем, получившим эту «тележку», стал «зелёный» пятидверный хэтчбек VW ID.3). Предвестником новинки чешского бренда является концепт Vision iV, представленный весной 2019 года. Теперь компания официально представила серийную версия своего электрического паркетника, в основу названия которого легло ирландское имя Enya, означающее «источник жизни». Первая буква «Е» в имени говорит о принадлежности модели к электрокарам, а последняя «Q» роднит её с другими кроссоверами Skoda – Kodiaq, Karoq и Kamiq.

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Шкода наладит производство «розеточного» паркетника на заводе, который располагается в Млада-Болеславе (Чехия). Дизайн товарной версии Enyak во многом повторяет предсерийный концепт Vision iV, но крыша у этого автомобиля не столь покатая. Кстати, ранее сообщалась, что купеобразная версия паркетника позже может добраться до конвейера (предположительно в 2021-ом).

Коэффициент аэродинамического сопротивления у Skoda Enyaq равен 0,27. По габаритам «зелёный» паркетник недалеко ушёл от Kodiaq: длина новинки составляет 4648 мм (для сравнения, у Kodiaq – 4697 мм), ширина – 1877 мм (1882 мм), высота – 1618 мм (1681 мм), а расстояние между осями – 2765 мм (2791 мм). Объём багажника у электрокросса равен 585 литрам (у Kodiaq – 635 литров).



Skoda Enyaq получил светодиодную головную оптику, опционально доступны матричные фары (они управляются с учётом данных с фронтальной камеры, что не даёт ослеплять встречных водителей и снижает яркость бликов на отражающих поверхностях). Между фарами располагается заглушка, выполненная в фирменном стиле традиционной решётки радиатора Skoda. У некоторых версий эта заглушка имеет подсветку Crystal Face: такой вариант положен RS iV и лимитированной серии Founder’s Edition (выпустят лишь 1895 экземпляров, количество соответствует году основания компании); а для 80 iV и 80x iV эта «решётка» является опцией. Колёсные диски – от базовых 18-дюймовых штампованных до топовых легкосплавных «катков» размером 21 дюйм.



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Салон с ровным полом рассчитан на пятерых седоков. Цифровую панель приборов дополняет проекционный дисплей с функцией дополненной реальности (на этот экран выводятся подсказки системы навигации и данные о работе ассистентов водителя). В центре передней панели находится сенсорный экран мультимедийной системы, в базовых комплектациях его диагональ равна 10 дюймам, в версиях побогаче – 13 дюймам (это самый большой тачскрин среди всех Skoda на сегодняшний день).

Серийный кроссовер Enyaq получил двухспицевое рулевое колесо, джойстик коробки передач на центральном тоннеле. Здесь же находится площадка для зарядки смартфона, а на «нижнем этаже» тоннеля можно найти отсек для хранения мелочевки. На выбор предложено несколько вариантов отделки интерьера. Как Kolesa.ru сообщал ранее, обивка кресел на 40% состоит из шерсти и на 60% из полиэстера, полученного после обработки пластиковых бутылок. А при создании искусственной кожи вместо химикатов использовали экстракт оливковых листьев.



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Информационно-развлекательная система с поддержкой интерфейсов Android Auto, Apple CarPlay и MirrorLink имеет функцию управления голосом и жестами, а также встроенную SIM-карту. В списке помощников есть система, позволяющая быстро объехать внезапно возникшее перед машиной препятствие, а также Travel Assist, управляющий автомобилем при движении в полосе, и автопарковщик (параллельная и перпендикулярная парковка без человека в салоне, его можно запустить со смартфона.

Разработчики Skoda Enyaq iV не забыли и о философии бренда «simply clever», поэтому в кармане водительской двери можно найти зонт, во втором ряду – наборы для сна и столики в спинках передних кресел, а в багажнике – скребок для льда. Уже базовая версия имеет двухзонный климат-контроль, мультируль с кожаной отделкой, медиасистему, порт быстрой зарядки мощностью 50 кВт. В версиях побогаче появляются датчики парковки, камера заднего вида, подогрев руля, зарядка на 100-125 кВт и т.д.



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У «простых» версий Enyaq iV, как и у остальных моделей на «тележке» MEB, лишь один электромотор, установленный на задней оси, тогда как дорогие модификации – полноприводные (с двумя электродвигателями). Базовый Skoda Enyaq iV 50 оснащается 148-сильным мотором и батареей ёмкостью 55 кВт*ч, запас хода такого кроссовера – 340 км (расчёт вели по циклу WLTP). Следующую версию – Enyaq iV 60 – предлагают со 179-сильным «движком» и аккумулятором на 62 кВт*ч: он способен проехать без подзарядки 390 км. Далее следует модификация Enyaq iV 80 с 204-сильным мотором и батареей ёмкостью 82 кВт*ч, её «дальнобойность» равна 510 км. Такой же аккумулятор (на 82 кВт*ч) у полноприводных Enyaq iV 80X и vRS. При этом у первого варианта совокупная отдача двух электромоторов составляет 265 л.с., а у второго – 306 л.с., запас хода одинаков – 460 км.



У всех версий, кроме RS, максимальная скорость составляет 160 км/ч. Базовому паркетнику на разгон с места до «сотни» нужно 11,4 секунды. Топовый Skoda Enyaq iV vRS тратит на выполнение этого упражнения всего 6,2 секунды, а его «максималка» равна 180 км/ч.

Пока что известна стартовая цена модели на домашнем рынке – 1 059 900 чешских крон, что эквивалентно примерно 3,57 млн рублей по текущему курсу. Сейчас в некоторых странах Европы уже принимают заказы на новинку, правда, до дилеров первые электрокроссы доберутся только весной 2021 года. До России «зелёный» паркетник не доберётся, во всяком случае в ближайшее время.

