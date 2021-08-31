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Кроссовер Subaru Solterra показал, каким будет серийный электрокар Toyota

31.08.2021 240 0 1

 «Зеленые» паркетники-близнецы выйдут на рынок в следующем году. Обе модели будут глобальными, но появление новинок японских марок в России пока под вопросом.

 

Первой свой электрокросс раскрыла Тойота, но он все еще находится в статусе предсерийного концепта: паркетник под индексом bZ4X дебютировал в минувшем апреле на Шанхайском автосалоне. А месяц спустя пару тизеров аналога этого SUV распространила Subaru, причем тогда же компания объявила товарное имя модели – Solterra (сложено из латинских слов sol и terra, то есть «солнце» и «земля»). Теперь же Субару поделилась новыми фирменными картинками – судя по всему, это уже серийная версия. Стало быть, Solterra обрисовала нам и конвейерное воплощение bZ4X.

Subaru Solterra
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Subaru Solterra
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Subaru Solterra
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Subaru Solterra
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Напомним, японские компании вместе трудились на «электричками», модели построены на модульной платформе, которую Toyota называет e-TNGA, а Subaru – e-SGP. Увы, технические характеристики все еще держатся в секрете. Известно лишь, что электромобили на «тележке» e-TNGA/e-SGP могут быть с передним, задним или полным приводом, батарея расположена под полом. Также «зеленым» новинкам Subaru и Toyota ранее было обещано несколько вариантов аккумуляторов и электродвигателей.

Subaru Solterra и концепт Toyota bZ4X
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Subaru Solterra и концепт Toyota bZ4X
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Благодаря Solterra мы знаем, что товарный кросс Тойоты практически полностью сохранит облик предвестника. Ну а между собой электрокары отличаются оформлением передней части и кормы: у головной оптики паркетника Subaru своя начинка, плюс у Solterra оригинальные заглушка на месте радиаторной решетки и задние фонари. По предварительным данным, по габаритам SUV будут сопоставимы с RAV4 и Forester.

Главные «фишки» внутри – возвышающиеся над передней панелью виртуальная «приборка» и крупный тачскрин мультимедийной системы. Вместо «штурвала», который имеется у концепта bZ4X, установили обычное рулевое колесо, то есть и серийная Тойота наверняка получит привычную «баранку».

Subaru Solterra
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Subaru Solterra
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Электрический кроссовер Subaru Solterra выйдет на рынок в середине следующего года, тогда же, видимо, стартует и аналог от Toyota. Продавать паркетники планируют в Европе, Азии и Северной Америке (к слову, американское подразделение Subaru пообещало, что в Штатах у SUV будет «большой дорожный просвет»). Доберутся ли новинки японских марок до России – пока вопрос. Впрочем, Hyundai уже анонсировала электрохэтч Ioniq 5 для нашего рынка, родственная ему «пятидверка» Kia EV6 тоже засветилась перед российской публикой, и даже Chery собирается привезти к нам «зелень». Так что полностью исключать появление кроссов-близнецов Subaru и Toyota в РФ все же не стоит.

Концепт Toyota bZ4X
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Концепт Toyota bZ4X
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Концепт Toyota bZ4X
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Концепт Toyota bZ4X
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Между тем в этом году Субару готовит для России «традиционную» премьеру – к нам едет рестайлинговый кроссовер Forester.

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