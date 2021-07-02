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  • Kia в России: свежий логотип, электрический 589-сильный EV6 GT и новый Sportage

Kia в России: свежий логотип, электрический 589-сильный EV6 GT и новый Sportage

02.07.2021 14 0 0

На масштабной пресс-конференции для России и рынков СНГ компания Kia сообщила о планах на ближайшее будущее. Президент Kia Russia & CIS Чжин Ха Ким в самом начале мероприятия расставил акценты: «У современных потребителей есть запрос на онлайн-услуги, на новые решения мобильности, на экологически чистые технологии транспорта».  

 

В ознаменование изменений Kia сменила имя, выкинув из полной версии Kia Motors Russia & CIS слово Motors, намекая тем самым на «уклон в разработку и производство инновационных продуктов и сервисов мобильности». На подиуме же красовался  электромобиль Kia EV6 GT c двумя электромоторами отдачей  в 589 л.с.  и крутящим моментом 740 Нм, набирающий сотню за 3,5 секунды и разгоняющийся  до 260 км/ч, красноречиво говорящий о планах корейцев. Однако о продаже EV6 в России речь пока не идет, хотя президент Чжин Ха Ким и хитро улыбнулся на вопрос  о EV6 GT: «Уже то, что вы видите здесь эту машину,  говорит о многом».Вероятно, Kia последует примеру соратников по концерну, компании  Hyundai — в их отдаленных планах передача “электричек” клиентам исключительно посредством подписки.  

Kia EV6 GT
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Kia EV6 GT
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Kia EV6 GT
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Kia EV6 GT
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Пока же сервис подписки Kia Mobility переименован в Kia Flex и касается только текущего модельного ряда. Осенью прошлого года Россия и Италия стали пилотными рынками программ подписки,  и за первые 10 месяцев работы дилерам поступило 5 300 заявок. Kia Flex дает возможность сформировать  собственный гибкий тарифный план в зависимости от продолжительности аренды, комплектации машины, дополнительного оборудования, среднемесячных пробегов и выбранного страхового плана. 

Кроме того нам предстоит оценить сентябрьский запуск телематического сервиса Kia Connect на всех новых и обновленных моделях. Kia Connect  позволяет удаленно запускать двигатель и управлять  климат-контролем, подогревом (и вентиляцией) сидений, руля и стекол. Первой моделью с Connect станет обновленный седан Cerato.  

Kia планирует расширить возможности мультимедиа и сделать их доступнее, оснастив большее количество комплектаций проекционным дисплеем, электронной панелью приборов и широкоформатными мониторами. Стратегия  в России подразумевает более широкое внедрение использование элементов автопилотирования, в частности комплекса Drive Wise, на доступных комплектациях. Планы до 2024 года подразумевают тотальную «цифровизацию» процесса покупки, по задумке она будет проходить исключительно онлайн, а процесс займет не более полутора часов.

Kia Sportage '2021

На пресс-конференции было объявлено о смене логотипа – новый дебютирует в России на Cerato. До конца 2021-го ещё одиннадцать моделей на российском рынке получат новое лого. А принципиально новой машиной для российского рынка, выполненной в дизайне Opposites United (противоположности притягиваются), станет кроссовер Sportage пятого поколения. Правда, как выяснилось в ходе неожиданного анонса,  подождать новинку придется до первой половины 2022 года.

Россия Южная Корея новинки

 

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