Kia в России: свежий логотип, электрический 589-сильный EV6 GT и новый Sportage

На масштабной пресс-конференции для России и рынков СНГ компания Kia сообщила о планах на ближайшее будущее. Президент Kia Russia & CIS Чжин Ха Ким в самом начале мероприятия расставил акценты: «У современных потребителей есть запрос на онлайн-услуги, на новые решения мобильности, на экологически чистые технологии транспорта».

В ознаменование изменений Kia сменила имя, выкинув из полной версии Kia Motors Russia & CIS слово Motors, намекая тем самым на «уклон в разработку и производство инновационных продуктов и сервисов мобильности». На подиуме же красовался электромобиль Kia EV6 GT c двумя электромоторами отдачей в 589 л.с. и крутящим моментом 740 Нм, набирающий сотню за 3,5 секунды и разгоняющийся до 260 км/ч, красноречиво говорящий о планах корейцев. Однако о продаже EV6 в России речь пока не идет, хотя президент Чжин Ха Ким и хитро улыбнулся на вопрос о EV6 GT: «Уже то, что вы видите здесь эту машину, говорит о многом».Вероятно, Kia последует примеру соратников по концерну, компании Hyundai — в их отдаленных планах передача “электричек” клиентам исключительно посредством подписки.

Kia EV6 GT 1 / 4 Kia EV6 GT 2 / 4 Kia EV6 GT 3 / 4 Kia EV6 GT 4 / 4

Пока же сервис подписки Kia Mobility переименован в Kia Flex и касается только текущего модельного ряда. Осенью прошлого года Россия и Италия стали пилотными рынками программ подписки, и за первые 10 месяцев работы дилерам поступило 5 300 заявок. Kia Flex дает возможность сформировать собственный гибкий тарифный план в зависимости от продолжительности аренды, комплектации машины, дополнительного оборудования, среднемесячных пробегов и выбранного страхового плана.

Кроме того нам предстоит оценить сентябрьский запуск телематического сервиса Kia Connect на всех новых и обновленных моделях. Kia Connect позволяет удаленно запускать двигатель и управлять климат-контролем, подогревом (и вентиляцией) сидений, руля и стекол. Первой моделью с Connect станет обновленный седан Cerato.

Kia планирует расширить возможности мультимедиа и сделать их доступнее, оснастив большее количество комплектаций проекционным дисплеем, электронной панелью приборов и широкоформатными мониторами. Стратегия в России подразумевает более широкое внедрение использование элементов автопилотирования, в частности комплекса Drive Wise, на доступных комплектациях. Планы до 2024 года подразумевают тотальную «цифровизацию» процесса покупки, по задумке она будет проходить исключительно онлайн, а процесс займет не более полутора часов.

Kia Sportage '2021

На пресс-конференции было объявлено о смене логотипа – новый дебютирует в России на Cerato. До конца 2021-го ещё одиннадцать моделей на российском рынке получат новое лого. А принципиально новой машиной для российского рынка, выполненной в дизайне Opposites United (противоположности притягиваются), станет кроссовер Sportage пятого поколения. Правда, как выяснилось в ходе неожиданного анонса, подождать новинку придется до первой половины 2022 года.