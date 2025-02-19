Полноприводный Соболь NN в продаже: теперь и минивэн

Новый Соболь NN 4x4 в виде цельнометаллического фургона и грузопассажирского варианта комби поступил в свободную продажу осенью прошлого года. Теперь же компания-дистрибьютор «Современные транспортные технологии» (СТТ) объявила о появлении на рынке чисто пассажирского минивэна с полным приводом.

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Как и прочие модификации, вэн Соболь NN 4х4 имеет жестко подключаемый полный привод (part time), раздаточную коробку с понижающей передачей и блокировку дифференциала заднего моста. В арсенале модели также значатся штатная защита двигателя и радиатора, дисковые вентилируемые тормоза «по кругу». Заявленный дорожный просвет под картером заднего моста – 220 мм. Двигатель тоже един для всех версий – это турбодизель 2.5 мощностью 150 л.с. (420 Нм), который сочетается с шестиступенчатой механикой.

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В салоне минивэна могут разместиться семь человек (включая водителя). Сиденья третьего ряда перемещаются по специальным салазкам, благодаря чему можно «настроить размер багажного отделения». Второй и третий ряды также можно разложить – тогда получится просторное спальное место. Еще есть крепления ISOFIX для установки детских кресел. Рулевая колонка регулируется по наклону.

В список стандартного оборудования пассажирского Соболь NN 4x4 входят: обогрев лобового стекла, датчики дождя и света, предпусковой подогреватель двигателя, два жидкостных отопителя салона, автономный сухой отопитель, подогрев передних сидений, кондиционер, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, электромеханический стояночный тормоз с автоматическим растормаживанием, электронное управление раздаточной коробкой, мультимедиа с навигатором, круиз-контроль. Кроме того, для модели предусмотрена автоматическая подножка.

Рекомендованная цена минивэна Соболь NN 4x4 без учета акций начинается с отметки 4 867 000 рублей. Гарантия на все модификации составляет 4 года или 200 000 км пробега.

Позже в этом году в продаже появятся полноприводный Соболь с бортовой платформой и особая версия под названием «Охотник», которая адресована любителям активного отдыха.