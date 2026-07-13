Удовольствие против кредита: спор, который меняет автомобили

В автопроме есть один секрет, о котором не принято говорить вслух. Мы все – и журналисты, и блогеры, и производители – продолжаем жить в мире, которого больше не существует.

Мы по-прежнему ездим на презентации новых автомобилей, важно обсуждаем настройки подвески, спорим о прозрачности рулевого управления и с серьёзными лицами обсуждаем, насколько охотно автомобиль ныряет в поворот. Где-то в этот момент инженер с гордостью рассказывает, что жёсткость кузова выросла на 17%, а журналисты понимающе кивают, будто речь идёт о запуске космической станции.

А потом вы, читатели, открываете статью и задаёте в комментариях три вопроса. Например, «Сколько она потеряет в цене через три года?», «Будут ли на неё запчасти?» и «Не развалится ли коробка после гарантии?». И знаете что? Вы правы. Потому что автожурналистика сегодня напоминает музыкальных критиков, которые обсуждают глубину нового джазового альбома, пока публика слушает плейлист «Музыка для уборки квартиры».

В последние двадцать лет мы привыкли считать автомобиль чем-то большим, чем просто транспортом. У каждой машины был характер. Одни автомобили любили за азартную управляемость, другие – за харизму, третьи – за безумные моторы, четвёртые – просто потому, что они были чертовски красивыми. Но мир вокруг изменился.

Сегодня автомобиль всё чаще покупают не энтузиасты, а люди, которые вообще не интересуются техникой. Их не волнует, сколько секунд кроссовер едет до сотни. Они никогда не будут обсуждать развесовку по осям и уж тем более не будут читать про особенности новой платформы. Для них машина – не объект страсти. Это… ну, скажем, холодильник. Только на колёсах.

Почитайте любой наш тест-драйв. Часть материала посвящена тому, как автомобиль рулится, как настроена подвеска, насколько живо откликается мотор и что чувствует водитель в поворотах. Хотя давайте честно: большую часть жизни эта машина проведёт в пробках, возле торговых центров, в очереди на мойку или на парковке у детского сада.

Мы продолжаем тестировать машины так, будто читатель после работы едет штурмовать серпантин где-нибудь в Альпах. Хотя на самом деле он просто хочет понять, поместится ли коляска в багажник и сколько будет стоить замена переднего бампера после неудачной парковки у магазина. Но это не упрёк читателям – это упрёк нам.

Может, автомобильная журналистика застряла в эпохе, когда машина была мечтой? Когда люди знали индексы кузовов, спорили о моторах и могли с закрытыми глазами отличить звук рядной «шестёрки» от V8. Сегодня всё иначе. Человек выбирает между ипотекой, отпуском, ремонтом кухни и новым автомобилем. И автомобиль всё чаще проигрывает.

Поэтому покупатель приходит в салон не за эмоциями. Он приходит за спокойствием. Ему нужен не самый азартный кроссовер. Нужен тот, который не превратит жизнь в реалити-шоу под названием «Поиск оригинального датчика». Но мы всё ещё продолжаем восторгаться машинами, которые никто не покупает. Посмотрите, сколько внимания получают спортивные седаны, дорогие купе, экзотические новинки. Хотя люди покупают совсем другое.

Не машины мечты. Не машины для удовольствия. А машины, которые можно безболезненно обслуживать, выгодно продать через несколько лет и не бояться оставлять во дворе. Самое забавное, что производители прекрасно всё понимают. Именно поэтому в презентациях новых моделей теперь всё реже говорят о драйве и всё чаще – о кредитных программах, гарантии, цифровых сервисах и стоимости владения.

Но, возможно, мы ошибаемся. Может, всё это – профессиональная деформация людей, которые слишком много времени проводят на презентациях и в тестовых машинах. Потому что читатели продолжают спорить о дизайне, ругать китайские новинки, восхищаться моторами и доказывать друг другу в комментариях, что раньше автомобили были лучше. Значит, машина всё ещё остаётся чем-то большим, чем просто список опций и ежемесячный платёж.