Можно ли сравнивать Foton Tunland V9 и, например, Chevrolet Silverado? Если с воображением всё в порядке, то можно: уж очень «американистым» получился этот пикап из Поднебесной. Причём как внутри, так и снаружи. Правда, не стоит сравнивать, что у них стоит под капотами, а главное – суммы, за которые их можно приобрести: тут у Chevrolet шансов нет. Впрочем, давайте по порядку.

Пикапы Foton Tunland первого поколения и внедорожники Sauvana продавались в России с 2017 по 2020 год, но без видимых успехов, так что компания, решив, что «это не борьба, и это не результат», убрала их с рынка. Но ненадолго: в 2023 году стартовали продажи нового поколения пикапов Tunland G7 и G9, построенных на платформе P3. В апреле 2025 года к ним присоединились их более крупные братья – дизельные Foton Tunland V7 и V9 (их построили на платформе P4). В мае этого года официальный дистрибьютор марки Foton компания «МБ РУС» представила и версию Tunland V9 c бензиновой силовой установкой. Именно такой автомобиль и оказался у нас на тесте.

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Уж очень ты грозен

Стоит посмотреть на Tunland V9, как сразу возникают ассоциации с «одноэтажной Америкой», где большие полноразмерные пикапы являются самыми что ни есть «народными автомобилями». На них ездят на работу и в магазины, на рыбалку и вообще на отдых, в рестораны и в гости. Причём ездят все. Вот только зачем такой автомобиль понадобился марке Foton, которая пока что не претендует на долю американского рынка? Да просто много где с удовольствием готовы подражать американскому образу жизни, и у нас в стране хватает поклонников полноразмерных пикапов. Хотя, конечно же, по сравнению со Штатами их количество ничтожно.

Выглядит Tunland V9 именно так, как положено большому пикапу – внушительно и грозно. Одна только чёрная облицовка радиатора с ячеистой структурой и опущенными вниз уголками чего стоит. А ещё – подчёркнуто-мускулистая форма крыльев, пластиковые расширители арок с открытыми головками болтов, светодиодная головная и задняя оптика. Образ довершают здоровенные лопухи боковых зеркал, рейлинги на крыше и мощная защитная дуга над грузовой площадкой.

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Сзади машина тоже выглядит весьма эффектно: крупная надпись «FOTON» на заднем борту, хромированная ручка и широкая светодиодная полоса, соединяющая фонари. Последняя зрительно делает машину ещё шире, хотя, казалось бы, куда шире – два метра и девять сантиметров! Длина тоже не подкачала – 5,6 метра, и в высоту почти два метра. В общем, на мойке, куда я заехал перед съёмкой, видавшие виды знакомые мойщики только присвистнули: «Вот это зверюга злобная!».

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Ступеньки и подножки

Посмотрим, что там у зверюги внутри. Бесключевой доступ работает исправно: подходишь с брелоком в кармане, берёшься за ручку и нажимаешь большим пальцем на обозначенную насечкой зону. Небольшая задержка – и центральный замок срабатывает, машина приветственно мигает аварийкой, а сложенные боковые зеркала разворачиваются в рабочее положение.

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Чтобы занять своё место за рулем, придётся проделать некоторое упражнение с использованием подножки: пол кабины расположен очень высоко. По счастью, конструкторы подумали об этой проблеме и снабдили обе передние и обе средние стойки удобными ручками. Единственный момент – нужно привыкнуть начинать посадку в левые двери с левой ноги, а в правые – с правой, иначе запутаешься в собственных ногах, как та сороконожка.

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Знакомиться с эргономикой и особенностями рабочего места водителя будем чуть позже, а пока давайте глянем, что там у нас с грузовой площадкой. В компании позаботились о том, чтобы закрыть кузов роль-крышкой, и это правильно.

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И крышка, и задний борт закрыты на замки. Крышка открывается при помощи отдельного ключика, прикреплённого к брелоку. Но к замку заднего борта этот ключ не подходит, а тот, что нам нужен, предстоит извлечь, а точнее – выколупать из брелока. Вот тут у разработчиков машины явная недоработка: почему задний борт в пикапе за 5 с лишним миллионов рублей приходится открывать и закрывать таким образом? Правда, в компании обещают, что вскоре эта недоработка будет исправлена.

Задний борт снабжён выдвижной ступенькой. И это очень правильно: как я уже сказал, автомобиль высокий, и без этой ступеньки проводить какие-то манипуляции с грузом в кузове было бы неудобно. Стены и пол грузовой площадки защищены резиновой «шубой», а пол – ещё и ковриком-корытцем. Ну а ролета снабжена специальной стропой, которая позволяет закрыть её, не карабкаясь через загруженные в кузов вещи. Внутренний объём кузова под крышкой составляет 1380 литров, и я рекомендовал бы владельцу такой зверюги озаботиться покупкой телескопического делителя для крепления груза: можно будет не опасаться, что положенные в кузов после поездки в супермаркет пакеты по дороге домой окажутся у передней стенки.

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По законам жанра

Теперь вернемся на рабочее место водителя. Концепция премиальных пикапов родилась в США, но интерьер Tunland V9 вполне ей соответствует. Практически все внутренние поверхности закрыты мягкими панелями. Обивка сидений – из качественной мягкой экокожи, причём кресла первого ряда снабжены и обогревом, и вентиляцией. Всё что можно (кроме рулевой колонки) оснащено электроприводами, причём кресло водителя имеет регулировку поясничного подпора и память на три положения. Четырёхспицевый руль – удобный, с умеренными наплывами, регулируется и по углу наклона, и по вылету.

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Колени ни с какими жёсткими поверхностями не соприкасаются. Левый локоть удобно ложится на подлокотник двери, правый – на мягкую крышку объёмистого бокса. Ощущение, что вы находитесь в салоне автомобиля достаточно высокого класса, усиливает панорамная крыша с люком (естественно, и шторка крыши, и люк снабжены электроприводами).

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Непосредственно перед водителем расположен заменяющий приборную панель прямоугольный дисплей с диагональю 12,3 дюйма. Разработчики в полной мере использовали те возможности, которые дают «виртуальные приборы». Во-первых, можно выбрать одну из трех конфигураций – «традиционную» с нарисованными круглыми шкалами спидометра и тахометра, «упрощённую», в которой основная информация выводится в цифровом виде, и «спортивную», с крупным полукруглым спидометром в центре и столбчатым тахометром. При этом можно настроить все параметры, которые вы хотите видеть на приборном экране. Например, в правый циферблат можно вывести расход горючего (который почему-то называется «потребление энергии»), а в левый – схему работы трансмиссии, угол поворота колёс, кренодифферентомер, информацию о том, на какую станцию настроено FM-радио или какой трек проигрывает медиасистема.

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В центре передней панели – «планшет» с диагональю 14,6-дюйма. Естественно, главное меню включает в себя великое множество настроек. Увы, как нередко бывает, не все пункты этого меню русифицированы вполне адекватно. Например, чтобы включить или выключить беспроводную зарядку, нужно зайти в пункт «Управление кабиной», а для включения или отключения системы мониторинга усталости водителя – в пункт «Обнаружение кабины». Ну а настройка работы центрального замка почему-то названа «Блокировка привода». В компании о ситуации знают и обещают, что работа над улучшением русификации меню уже ведётся.

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Экранное меню обеспечивает доступ практически ко всем функциям автомобиля, но, к счастью, без «физических дублеров» остались только те из них, которые практически никогда не требуют перенастройки во время движения. Выбрал нужный тебе вариант – и забыл. Не понравилось – выберешь другой при удобном случае. Но вот из режимов усилителя руля я сразу рекомендовал бы выбрать самый жёсткий, «Спортивный». Даже в этом режиме руль показался мне по-американски легким, а уж в режиме «Легкий» руль будет вращаться чуть ли не от вашего дыхания. Управлять обогревами и двухзонным климатом можно и через тачскрин, и с помощью расположенных под экраном физических клавиш. К ним у меня только одна претензия: днём нанесённые на них пиктограммы и надписи читаются не слишком хорошо.

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В главном меню имеется стандартный Apple CarPlay, а вот для тех, кто использует аппараты на Андроиде, есть пакет CarBit Link. Он, конечно, способен заменить Android Auto, но у него есть свои ограничения. Главное – что экран телефона должен быть включён, а сам телефон должен располагаться горизонтально. Подключение – только по проводу.

Откинуть подушку, откинуть спинку

На втором ряду сидений вполне просторно. По ширине три взрослых человека точно поместятся, трансмиссионный тоннель не мешает. Единственный момент – среднему пассажиру придется застёгивать два замка ремня безопасности, слева от себя и справа. Каких-то особых жизненных благ задним пассажирам не положено, но управлять подогревом своих сидений и потоками воздуха, а также подключать гаджеты для подзарядки они могут. Ну а если при покупке установить опционный инвертор, то можно будет использовать и устройства с питанием от 220-вольтовой сети. А ещё подушки заднего дивана можно откинуть вверх, зафиксировав при помощи специальных строп, и получить в кабине дополнительный объём для каких-нибудь необременительных сумок или ящиков. Спинка заднего дивана тоже откидывается – за ней штатно прячутся домкрат, знак аварийной остановки и все мелочи, которые непременно возит с собой любой водитель.

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Следи за собой, будь осторожен

Ну что, «америкэн бой», поедем с тобой? Селектор в «драйв», поехали! И первое, что ты ощущаешь, – это практическое отсутствие шума в салоне. То есть, какой-то шум, конечно, есть, но он очень низкий. Что-то доносится из моторного отсека, а вот дорожных шумов от колёс не слышно совсем. Оно и понятно: рама, кузов на подушках – словом, целая серия «прослоек», которая отделяет вас от колёс как от источников шума и вибраций. Но стоит приоткрыть окно, как понимаешь, что достаточно «злые» шины Giti 4×4 AT71 всё-таки шумят, и шумят изрядно. А ещё на скорости под сотню появился ощутимый аэродинамический шум. Источник его находился где-то сзади, и я сильно подозреваю, что им стали плоские декоративные элементы дуги безопасности в кузове.

Скорость пикап набирает ровно и напористо, и это заслуга тандема 245-сильного турбомотора Mitsubishi 4K31TD и 8-ступенчатого автомата ZF 8HP50. Но мне показалось, что согласовать работу мотора и коробки можно было бы и получше: ощущения «на сколько нажал, на столько и поехал» все-таки не возникло, и отклик на нажатие педали получался всё-таки несколько нелинейным. И именно из-этого за скоростью нужно следить: чуть зазевался, и скорость уже выше допустимой километров на пять, а то и больше. Ну или стоит использовать кнопку ограничителя скорости, которая расположена в блоке на левой спице руля, а на трассе задействовать адаптивный круиз-контроль. Но вот в городе начинают чувствоваться габариты: на улицах с суженными полосами движения начинает постоянно срабатывать система контроля выезда из полосы. Ну и парковаться тоже непросто. Тут неоценимую помощь оказывает система кругового обзора.

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Конечно же, я тут же решил попробовать, как работают разные режимы. Сухая трасса, асфальт, и я выставил правым ротор-контроллером режим 2H. Затем пробую переключать общие режимы левой «шайбой». И ничего не происходит, режимы не переключаются. Чтобы их задействовать, пришлось переключить раздаточную коробку в режим Auto, и вот тогда появилась возможность задействовать режимы Sport и Eco. Лично мне больше всего понравился Sport: он, конечно, не превращает трёхтонный пикап в суперкар, но реакции на нажатие педали газа становятся более прозрачными.

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Работы подвески заслуживает самых высоких оценок. Я ни разу не ощутил желания запихнуть в кузов бетонный блок, чтобы подвеска начала вести себя так, как положено. Во всяком случае «лежачих полицейских» Tunland V9 проскакивает без жёстких ударов, причём и передняя, и задняя подвеска отрабатывают практически одинаково. И это при пустом кузове!

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Не хуже показал себя пикап и на разбитом асфальте, и на бугристой грунтовке. Есть у меня такая проверочная дорожка: более-менее гладкий асфальт переходит в изрядно разбитый, потом в дорогу типа «фронтовая рокада после миномётного обстрела», затем в грейдер с ямами, а потом – в грунтовку. По ней можно спокойно «дубасить» со скоростью 60-70 км/час на тех участках, где на другом автомобиле не решился бы ехать и на 40 км/ч.

Там, где кончается асфальт

Foton Tunland V9 имеет полноценную внедорожную трансмиссию с понижающей передачей, и надо бы проверить, как она работает. Да так и работает – как положено. Достаточно неприятные на вид грязевые участки в пойме Пахры пикап проползал без сколь-нибудь заметных затруднений. С обыденными, так сказать, «житейскими» грязевыми проблемами Tunland V9 справился играючи, зачастую – без пониженной передачи. Все-таки 380 Нм уже при 2400 оборотах – это не жук чихнул, можно двигаться неспешно, не срывая колёса в пробуксовку.

Несколько сложней пикапу было совладать с серьёзным рельефом. Что поделать, как правило, у пикапов геометрическая проходимость не является сильной стороной. В моем случае ситуацию усугубляло наличие фаркопа, которым я то и дело цеплял за грунт при переезде через препятствия. Межколёсную блокировку я задействовал дважды. Первый раз – на скользком грязевом участке с поперечным уклоном, где машину начало стаскивать туда, куда мне бы совсем не хотелось. Второй раз я её включил перед канавой, которую проезжал по диагонали. В итоге автомобиль эту канаву будто бы и не заметил, хотя на выезде, естественно, черкнул об её край фаркопом.

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А что ещё?

Ну и, наконец, пора поговорить о том, что день сегодняшний предлагает любителям полноразмерных пикапов. Наш бензиновый Tunland V9 в комплектации «Эмоция» (Emotion) предлагается по цене 5,45 миллиона рублей, а «Престиж» (Prestige) – 5,55 миллиона. Как это выглядит на фоне одноклассников? Начнем с конкурентов из Поднебесной. В этой роли может выступить, например, Great Wall Poer King Kong. Но он, хотя и соответствует категории полноразмерных пикапов по габаритам и колёсной базе, всё же не может считаться непосредственным конкурентом. Это, скорее, рабочий инструмент со 190-сильным мотором, механической коробкой, относительно скромным оснащением, рессорной подвеской заднего моста и грузоподъёмностью в одну тонну. Зато и стоит он заметно дешевле – 3,3 миллиона рублей. Причём с продаж его сняли, поэтому придётся искать, где он остался в наличии.

«Большие американцы» в лице Ford F-150, RAM 1500 или Chevrolet Silverado вряд ли могут считаться конкурентами. Во-первых, они предлагают поклонникам многолитровые V6 и V8, а не рядную «четвёрку», а во-вторых, они относятся с совершенно другому ценовому сегменту. Например, за Ford F-150 придётся выложить от 8,23 до 26,9 миллиона рублей, за Chevrolet Silverado с трёхлитровым турбодизелем мощностью 305 л.с. – 9,5-12 миллионов. Можно посмотреть и на Японию, но Toyota Tundra Crew Max обойдётся тоже в 9,4-13 миллионов. Правда, этот автомобиль щеголяет гибридной силовой установкой мощностью 437 л.с.

В общем, получается, что Tunland V9, конечно же, достаточно дорог, но он почти вдвое дешевле той самой «американской классики». Хватит ли этого для того, чтобы найти своего покупателя и закрепиться на рынке? Согласятся ли поклонники «фулл-сайзов» на компромисс в виде «турбочетвёрки» мощностью 245 лошадок? Время покажет.