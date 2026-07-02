Обновлённый кроссовер Kia Niro добрался до американского рынка

Как и в других регионах, посвежевший субкомпактный паркетник американцам предложат только с HEV-установкой, ни «электрички», ни plug-in гибрида не будет. Продажи в Штатах начнутся до конца текущего лета.

Корейцы представили маленький кроссовер Niro в 2016 году, а генерацию он сменил осенью 2021-го. Обновление эта модель пережила в текущем году: в конце января были рассекречены его внешность и салон, полноценная презентация на домашнем рынке прошла в марте. В мае посвежевший паркетник добрался до Европы, а теперь появился вариант, предназначенный для американского рынка.

На фото: обновлённый кроссовер Kia Niro (версия для США)

﻿Обновлённый Kia Niro для США создан по тем же лекалам, что версии для других рынков: это касается внешности в новом фирменном стиле марки и салона с другими дисплеями диагональю 12,3 дюйма на передней панели. Кроме того, это сказалось в том числе на «начинке» модели: посвежевший кроссовер здесь тоже предложат только с HEV-установкой, которая, судя по всему, перешла от дореформенного варианта без изменений.

В компании отметили, что в основе гибридной системы лежит четырёхцилиндровый двигатель объёмом 1,6 литра (мощность – 105 л.с.), работающий в тандеме с 44-сильным электромотором, их совокупная отдача равна 141 л.с., максимальный крутящий момент – 264 Нм. В пару мотору положена шестиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением, привод – передний.

На разгон с места до «сотни» гибридному компактному паркетнику требуется 10,7 секунды, максимальная скорость равна 175 км/ч. Дальнобойность у обновлённого Kia Niro, предназначенного для американского рынка, вероятно, осталась на прежнем уровне и составляет 946 км (при расчёте по циклу EPA).

Стоит отметить, что plug-in гибридной версии в США лишился ещё дореформенный Niro, об этом стало известно в феврале 2026 года. Напомним, совокупная отдача той системы была равна 183 л.с. (264 Нм), запас хода при движении только на электротяге составлял 53 км, а дальнобойность в гибридном режиме была равна 821 км.

На фото: салон обновлённого кроссовера Kia Niro (версии для США)

Теперь гамму американского Kia Niro покидает и «электричка». Ей был положен только один 204-сильный электромотор (максимальный крутящий момент – 255 Нм), расположенный на передней оси, а также тяговая батарея ёмкостью 64,8 кВт*ч, запас хода на одной зарядке – 407 км. Этот шаг можно объяснить тем, что Kia решила «расчистить дорогу» для своих электромобилей нового поколения.

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В компании отметили, что кроссоверу 2027 модельного года перенастроили подвеску, улучшили шумоизоляцию салона, пересмотрели список водительских ассистентов. Ещё известно, что в гамме модели исполнения LX, EX и SX пополнятся за счёт новой версии S. Цены и точная дата старта продаж будут обнародованы позже. Известно, что на американском рынке обновлённый Kia Niro появится до конца лета 2026 года.

Отметим, согласно официальному сайту марки в США, стартовая цена дореформенного Kia Niro Hybrid равна 27 390 долларов (эквивалентно примерно 2,12 млн рублей по текущему курсу), а за топовую версию просят не менее 35 790 долларов (около 2,77 млн рублей).