Кроссовер Kia Niro для Европы: рестайлинг и сокращение гаммы

19.05.2026 118 0 0
В Старом Свете модернизированный паркетник Kia будет доступен исключительно в виде «простого» гибрида HEV. Технику реформы не затронули.

Компактный кроссовер Kia Niro актуального, второго по счету поколения стартовал в 2022-м. В самом начале текущего года в Корее представили рестайлинговую пятидверку, домашний рынок и стал дебютным для такой модели, там она доступна к покупке с марта. Теперь компания Kia рассекретила обновленный паркетник для Европы.

Главное – официально объявлено о том, что в Старом Свете преобразившийся Kia Niro предложат только в виде «простого» гибрида HEV (он же Hybrid), то есть без возможности зарядки от электросети. Дореформенный кросс, напомним, еще бывает в виде подзаряжаемого гибрида PHEV или полноценного электрокара EV. Отметим также, что и в Корее рестайлинговый Niro вышел в продажу лишь в версии HEV. Считалось, что остальные варианты обновят позже, но, видимо, Niro PHEV и Niro EV уже можно не ждать – по крайней мере, на родине и в Европе. Отказ от «электрички» вполне логичен – Kia просто расчистила дорогу для «зелени» нового поколения. А вот чем не угодил подзаряжаемый гибрид – непонятно.

Как бы то ни было, техники европейского Kia Niro HEV реформы не коснулись. Силовая установка включает бензиновый атмосферник 1.6 GDI (102 л.с.) и встроенный в шестиступенчатый робот с двумя сцеплениями электромотор мощностью 44 л.с. Суммарная отдача евроверсии – 138 л.с. и 265 Нм. Полный привод не предусмотрен – только передний.

В плане дизайна «старосветский» обновленный Niro повторил паркетник для Кореи. Если сравнивать с дорестайлинговой моделью, то заменили бамперы, радиаторную решетку, фары и фонари. Контрастные задние стойки кузова больше не предусмотрены. Кроме того, задний номерной знак перенесли с багажной двери на бампер. Наконец, модели положены новые 18-дюймые диски (дизайн 16-дюймовых колес прежний).

В длину модернизированный Kia Niro прибавил 10 мм – теперь 4430 мм. Остальные габариты не изменились. Ширина – 1825 мм, высота – 1545 мм, колесная база – 2720 мм. Объем багажника составляет 451 литр (по методике VDA).

В салоне установили новые табло и руль, еще освежили материалы отделки. В списке оборудования также заявлены: проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

На европейский рынок рестайлинговый гибрид Kia Niro выйдет позже в этом году, цены пока не озвучены. Например, в Германии дореформенный HEV-кроссовер стоит от 33 990 евро, что эквивалентно около 2,8 млн рублей по текущему курсу.

