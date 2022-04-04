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  • Подробности от новом Kia Niro: гибриды без задней передачи и более дальнобойный EV

Подробности от новом Kia Niro: гибриды без задней передачи и более дальнобойный EV

04.04.2022 712 0 0

Компания Kia полностью рассекретила компактный 5-местный кроссовер Niro второго поколения, объявлены технические характеристики plug-in гибридной и полностью электрической версий.

 

Дизайн Kia Niro второго поколения был рассекречен ещё в ноябре прошлого года, в январе в привязке к старту продаж в Южной Корее компания раскрыла характеристики безрозеточной гибридной версии (HEV), а теперь паркетник готовится выйти на европейский рынок, в связи с чем раскрыты подробности о plug-in гибридной (PHEV) и полностью электрической (EV) версиях. Европа стала главным рынком сбыта Niro первого поколения: в прошлом году здесь, по данным ресурса CarSalesBase, было реализовано 88 843 экземпляра этой модели. Это, к слову, абсолютный рекорд, которого «первый» Niro достиг на излёте карьеры. Даже Kia Sportage, ставший в 2021 году одним из лидеров роста в Европе, чуть отстал — продано 85 509 единиц.

«Второй» Niro имеет все шансы повторить и приумножить успех предшественника. Со сменой поколений Niro стал чуть крупнее (габаритная длина — 4420 мм, колёсная база — 2720 мм) и намного более самобытным по части дизайна благодаря замысловатой «оптике» и крупным контрастным вставкам на боковинах кузова. Наряднее и просторнее стал салон с двухэкранным призматическим «табло» (диагональ каждой секции — 10,25 дюйма) и материалами отделки из вторсырья — в Европе теперь такое любят. А вот полного привода ка не было, так и нет ни у одной из версий — только передний.

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Ещё в январе мы узнали, что гибридная версия HEV по части техники по сравнению с моделью прошлого поколения принципиально не изменилась: силовая установка состоит из 105-сильного бензинового «атмосферника» 1.6 GDI семейства Smartstream, 44-сильного электромотора и 6-ступенчатой автоматической коробки передач типа DCT (с двумя сцеплениями). Сегодня появилось важное дополнение: из коробки удалена задняя передача и теперь за движение задним ходом отвечает электромотор. Избавление от «лишних» шестерёнок позволило уменьшить массу трансмиссии на 2,3 кг. Максимальная совокупная мощность гибрида — 141 л.с. Объём багажника — 451 л (со сложенными задним сиденьем — 1445 л).

Plug-in гибридный Niro PHEV устроен так же, как безрозеточный HEV, но у него, разумеется, более крупная тяговая батарея с высоковольтной системой терморегуляции, которая уменьшила объём багажника до 351 л (со сложенными задним сиденьем — 1342 л). Мощность электромотора у розеточного гибрида — 84 л.с. (в первом поколении было 60,5 л.с.), совокупная мощность силовой установки — 183 л.с. Ёмкость батареи со сменой поколений выросла с 8,9 до 11,1 кВт·ч, запас хода на электротяге по циклу WLTP увеличился с 49 до 65 км.

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Электрический Kia Niro EV тоже получил чуть более ёмкую батарею — на 64,8 кВт·ч вместо прежних 64,0 кВт·ч., но максимальная мощность зарядки — всего 72 кВт против 350 кВт у сопоставимого по размерам и более совершенного по агрегатной части Kia EV6. Единственный электромотор на передней оси прежний, мощностью 204 л.с. Запас хода на одной зарядке — 463 км по циклу WLTP (в прошлом поколении было 455 км). До 100 км/ч Niro EV разгоняется за 7,8 с, максимальная скорость — 167 км/ч.

Объём багажника у Niro EV — 475 л (со сложенными задним сиденьем — 1392 л), при этом спереди появился дополнительный отсек на 20 л, в котором удобно хранить зарядную «амуницию». Допустимая масса буксируемого прицепа у Niro EV — 750 кг, тогда как у гибридов — 1300 кг.

У европейских дилеров новый Kia Niro появится летом этого года, цены пока не объявлены. В Россию этот кроссовер вряд ли приедет, нам в 2022 году обещали полноприводный Kia EV6, но в свете последних геополитических событий неясно, сможет ли компания Kia выполнить это обещание.

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