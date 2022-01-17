Новый паркетник Kia Niro HEV готовится с старту продаж: крупнее, но не мощнее

Кросс корейской марки кардинально преобразился снаружи и внутри, но при этом суммарная отдача стандартного гибрида, то есть без возможности зарядки от электросети, — те же 141 л.с., что и у предшественника.

Дизайн паркетника Niro второй генерации компания Kia раскрыла еще в ноябре прошлого года, однако только сейчас обнародованы характеристики. Да и то, речь пока лишь об обычном гибриде HEV, ведь именно он выйдет на рынок первым: в родной Корее заказы на такой кросс начнут принимать уже завтра, 18 января. Информация о начинке подзаряжаемого Niro PHEV и чисто электрического Niro EV появится позже.

Объявлено, что в основе модели лежит платформа «третьего поколения», вдобавок у кросса «облегченный кузов» (но без подробностей). Niro HEV крупнее предшественника: длина выросла на 65 мм до 4420 мм, ширина увеличилась на 20 мм до 1825 мм, а колесная база теперь составляет 2720 мм (+20 мм). Высота версии для корейского рынка прежняя (1545 мм), как и коэффициент аэродинамического сопротивления Cd (0,29). Объем багажника нового Niro – 451 литр (по методике VDA), что на 15 литров больше, чем у предыдущего гибрида (12-вольтовый аккумулятор теперь под вторым рядом кресел, а не в багажнике).

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Внешность сделали по мотивам концепта Kia HabaNiro, дебютировавшего в 2019-м. От шоу-кара серийному паркетнику достались «ломанные» диодные ходовые огни (их в Kia называют «биением сердца»), задранные вверх фонари-бумеранги и глухие задние стойки, окрашенные в контрастный цвет (у предшественника есть окошки).



В салоне – двухспицевое рулевое колесо, спрятанные под одним стеклом виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы, плюс Niro получил сенсорный блок управления «климатом», на котором имеются отдельные шайбы (как у других свежих моделей марки). У кресел теперь более тонкая конструкция, в подголовники передних сидений встроили вешалки. А еще в отделке интерьера использованы экологичные материалы: например, отделка потолка – из переработанных обоев, сиденья обиты тканью из волокон эвкалиптовых листьев.

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Также для Kia Niro предусмотрены проекционный дисплей, функция ограничения скорости (электроника использует данные навигатора и фронтальной камеры), системы автоторможения, удержания в полосе движения, предотвращения столкновений в «слепых» зонах и при выезде с парковки задним ходом, адаптивный круиз-контроль, возможность дистанционной парковки. Кроме того, у гибрида появился новый электрический режим Greenzone Drive Mode, который активируется в «зеленых» зонах, то есть в жилых кварталах, рядом со школами или больницами. Зоны эти кроссовер определяет на основе данных навигатора.



Новый Niro HEV оснащен бензиновым «атмосферником» 1.6 GDI семейства Smartstream мощностью 105 л.с., 44-сильным электромотором и шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями (DCT – второго поколения). Совокупная отдача системы – 141 л.с. Емкость тяговой батареи пока не названа, зато известен расход топлива – 4,8 л/100 км (по корейским стандартам; было 5,0 л/100 км). У двигателей предшественника аналогичная отдача, прежний Niro HEV имеет батарею емкостью 1,56 кВт*ч. Полного привода как не было, так и нет – только передний.

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Обычный гибрид второй генерации обойдется в Корее минимум в 26 600 000 вон, что эквивалентно примерно 1 711 000 рублей по актуальному курсу. Уходящий Kia Niro HEV там стоит от 24 390 000 вон (1 569 000 рублей).



В России семейство Niro первого поколения не было представлено, новые кроссы к нам тоже привозить не собираются.