Кроссовер Kia Niro сменил имидж в новом поколении, но сохранил три установки

Характеристики паркетника второй генерации еще не раскрыты, но марка уже заявила, что, как и прежде, модель предложат только с электрифицированными агрегатами.

Компактный кросс Kia Niro дебютировал в 2016 году в виде «простого» гибрида (HEV). Год спустя к этой «пятидверке» присоединился подзаряжаемый гибридный вариант PHEV, а в 2018-м гамму пополнил электрокар (EV), который, к слову, был первым массовым полностью «зеленым» паркетником марки. Два года назад гибриды пережили рестайлинг, позаимствовав некоторые стилистические решения у «электрички». Особо кроссоверы приглянулись европейцам: согласно статистике CarSalesBase, в 2020-м в Старом Свете реализовано 77 830 единиц (+36%), по итогам трех кварталов текущего года – 67 336 штук (+21%). Для сравнения, на домашнем рынке Niro в прошлом году разошелся тиражом 21 239 экземпляров (-19%; здесь и далее данные самой компании), в январе-сентябре 2021-го там продано 13 855 единиц (-17%). И все же первый показ модели нового поколения состоялся в родной Корее, премьеру провели на выставке Seoul Mobility Show.

Белый кроссовер — чисто электрический новый Kia Niro, серо-зеленый — гибрид 1 / 2 Белый кроссовер — чисто электрический новый Kia Niro, серо-зеленый — гибрид 2 / 2

Официально объявлено, что, как и предшественник, «второй» Niro будет доступен в трех версиях (HEV, PHEV и EV), но о технике компания пока не рассказала. Новый кроссовер выглядит агрессивнее предыдущей модели, внешность сделали по мотивам концепта Kia HabaNiro, представленного в 2019-м. От шоу-кара серийному паркетнику достались «ломанные» диодные ходовые огни (их в Kia называют «биением сердца»), задранные вверх фонари-бумеранги и глухие задние стойки, окрашенные в контрастный цвет (у предшественника есть окошки). «Фишки» электрокара – заглушка на месте радиаторной решетки со своим узором и расположенный спереди лючок для зарядного разъема.



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Габариты Kia Niro второй генерации тоже пока не раскрыты. Длина предыдущего кросса составляет 4355 мм (чисто электрической версии – 4375 мм), колесная база – 2700 мм. Показатели концепта HabaNiro – 4430 и 2830 мм соответственно.



В салоне – двухспицевое рулевое колесо, спрятанные под одним стеклом виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы, еще Niro получил сенсорный блок управления «климатом», на котором имеются отдельные шайбы (как у других свежих моделей марки). Кресла теперь более тонкие, в подголовники передних сидений встроили вешалки. В отделке интерьера использованы экологичные материалы. Например, отделка потолка – из переработанных обоев, а сиденья обиты тканью из волокон эвкалиптовых листьев.

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У гибридов появился новый режим Greenzone Drive Mode: паркетники автоматически переходят на электротягу в «зеленых» зонах, то есть в жилых кварталах, рядом со школами или больницами. Зоны эти Niro определяет на основе данных навигатора.



Напомним, в состав установки предыдущих гибридных кроссов входит «атмосферник» 1.6 GDI (105 л.с.), совокупная мощность таких версий – 141 л.с., при этом «простой» Niro HEV оснащен 44-сильным электромотором и батареей на 1,56 кВт*ч, а PHEV – 61-сильным движком и аккумулятором емкостью 8,9 кВт*ч. Базовая «электричка» первого поколения имеет электромотор мощностью 136 л.с. и батарею на 39,2 кВт*ч (заявленный запас хода – 289 км по циклу WLTP), топовый электрокар предложен с 204-сильным двигателем и батареей емкостью 64 кВт*ч (дальнобойность – 455 км). Привод у «пятидверок» только передний.

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Гибридные версии нового Kia Niro выйдут на рынок в первом квартале 2022-го, электромобиль появится в продаже чуть позже.



В России предыдущее семейство не представлено, о планах привезти к нам компакты второго поколения марка не сообщала. Между тем Kia все-таки собирается продавать в РФ «зелень»: до нас должен добраться кросс-хэтч EV6.