Обновлённый кроссовер Kia Niro: информация о технике и цены

Продажи посвежевшего паркетника уже стартовали на домашнем рынке, в Южной Корее. Стартовая стоимость равна 28,85 млн вон (эквивалентно примерно 1,55 млн рублей по текущему курсу).

Марка Kia презентовала маленький кроссовер Niro в 2016-м, а смена генерации прошла осенью 2021 года. Теперь корейская компания подготовила обновлённый паркетник: его внешность и салон были рассекречены ещё в конце января 2026 года, а сейчас стала известна официальная информация о технике и обнародован прайс-лист для домашнего рынка.

На фото: обновлённый кроссовер Kia Niro

Экстерьер посвежевшего кроссовера оформлен в соответствии с актуальным фирменным стилем бренда. Kia Niro получил новую вертикально вытянутую головную оптику с «T-образными» ходовыми огнями, при этом фары соединены друг с другом чёрной планкой в виде зауженного «тигриного носа». Иначе теперь выглядит обвес из глянцевого чёрного пластика по периметру кузова, включая накладки на колёсные арки.

Новый вид придали и нижней части переднего бампера, в который интегрированы прямоугольники противотуманок и крупный воздухозаборник с серебристой накладкой по нижнему краю. Обновлённому Niro положены другие колёсные диски размером от 16 до 18 дюймов, чёрные рейлинги на крыше, стандартные наружные зеркала и обычные дверные ручки, окрашенные в цвет кузова.

Разработчики украсили корму обновленного Kia Niro большим спойлером с интегрированным стоп-сигналом в верхней части пятой двери. Ниже по бокам располагаются крупные вертикальные «бумеранги» фонарей. Задний бампер снабдили серебристым диффузором и вертикальными штрихами светоотражателей.

Есть изменения и в интерьере посвежевшего Niro. Перед водителем располагается новое двухспицевое мультифункциональное рулевое колесо с физическими кнопками и «сплюснутым» с обеих сторон ободом. На передней панели установлено горизонтально вытянутое изогнутое табло иной формы, объединяющее как цифровой щиток приборов, так и тачскрин информационно-развлекательной системы, при этом диагональ каждого дисплея равна 12,3 дюйма. В списке оснащения числятся десять подушек безопасности и комплекс водительских помощников ADAS.

На фото: салон обновлённого кроссовера Kia Niro 1 / 3 На фото: салон обновлённого кроссовера Kia Niro 2 / 3 На фото: салон обновлённого кроссовера Kia Niro 3 / 3

Судя по информации от пресс-службы Kia, обновление не коснулось техники паркетника, ему лишь оптимизировали настройки передней и задней подвески и повысили шумоизоляцию кузова. На старте продаж посвежевший Niro будет доступен с HEV-установкой, в основе которой лежит бензиновый атмосферник объёмом 1,6 литра, мощностью 105 л.с. Этот двигатель работает в тандеме с 44-сильным электромотором и 6DCT. Максимальная совокупная отдача системы составляет 141 л.с., крутящий момент – 265 Нм.

Обновлённый кроссовер Kia Niro представлен на домашнем рынке, в Южной Корее, в трёх исполнениях. За стартовую версию Trendy здесь просят не менее 28,85 млн вон (эквивалентно примерно 1,55 млн рублей по текущему курсу), за среднюю комплектацию Prestige – 31,95 млн вон (около 1,72 млн рублей), а покупка топ-варианта Signature обойдётся в 34,64 млн вон (около 1,86 млн рублей).