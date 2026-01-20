Kia рассекретила внешность и салон обновлённого кроссовера Niro

Корейцы оформили экстерьер своего паркетника в соответствии с актуальным фирменным стилем бренда. Подробности появятся в марте 2026 года.

Kia представила компактный кроссовер Niro в 2016 году. Модель второго поколения дебютировала осенью 2021-го, в продаже появилась в 2022-м. Актуальный паркетник предлагается с HEV- и PHEV-установками, а также с полностью электрической «начинкой». Теперь в компании подготовили обновлённый Kia Niro: сегодня марка рассекретила его внешность и салон.

На фото: обновлённый кроссовер Kia Niro

В пресс-службе Kia отметили, что обновлённый кроссовер получил дизайн, отражающий философию бренда – «объединение противоположностей». Речь идёт об актуальном фирменном стиле, в котором уже оформлены многие другие модели корейской марки. Так, посвежевший Niro получил новую более вертикально вытянутую головную оптику с «T-образными» ходовыми огнями. Фары соединены друг с другом чёрной планкой в виде сильно зауженного «тигриного носа». Выше, под кромкой капота можно увидеть логотип Kia.

Модели изменили оформление обвеса из глянцевого чёрного пластика по периметру кузова (он включает в себя накладки на колёсные арки), а также нижней части переднего бампера, в который интегрированы прямоугольники противотуманок и крупный воздухозаборник с серебристой планкой по нижнему краю. Ещё посвежевший Niro получил новые 18-дюймовые двухцветные колёсные диски оригинального дизайна.

Обновлённый кроссовер имеет обычные наружные зеркала, традиционные дверные ручки, окрашенные в цвет кузова, а также антенну акулий плавник с чёрными рейлингами на крыше и аналогичного цвета рамку остекления. Корма у Kia Niro украшена довольно большим спойлером с интегрированным стоп-сигналом в верхней части багажной двери, а по бокам расположены большие вертикальные «уголки» фонарей. В нижней части заднего бампера находятся вертикальные штрихи светоотражателей и серебристый диффузор.

На фото: салон обновлённого кроссовера Kia Niro

В ходе обновления модели пересмотрели интерьер. Kia Niro получил иное двухспицевое мультифункциональное рулевое колесо с физическими кнопками и «сплюснутым» с двух сторон ободом. На изменённой передней панели располагается горизонтально вытянутое изогнутое табло новой формы, объединяющее как виртуальную приборку, так и тачскрин информационно-развлекательной системы (диагональ каждого дисплея – 12,3 дюйма). Слегка иначе оформлены органы управления на центральной консоли и тоннеле.

Пока что в компании ничего не рассказали о технике обновлённого Kia Niro. Вероятно, ему по-прежнему оставят гибридные установки, а также электромотор. Судя по шильдику на корме, на опубликованных сегодня фото запечатлена модификация с HEV-установкой. Отметим, у актуального паркетника в её основе лежит бензиновый атмосферник GDI семейства Smartstream, его объём равен 1,6 литра, мощность – 105 л.с. Он работает в тандеме с 44-сильным электродвигателем и 6DCT. Максимальная совокупная отдача этой системы равна 141 л.с.

На фото: актуальный кроссовер Kia Niro HEV 1 / 3 На фото: актуальный кроссовер Kia Niro HEV 2 / 3 На фото: актуальный кроссовер Kia Niro HEV 3 / 3

Подробности о посвежевшем Kia Niro, в том числе характеристики и цены, появятся в марте 2026 года. Стоимость актуального гибридного кроссовера на домашнем рынке сейчас стартует с отметки 29 320 000 вон (эквивалентно примерно 1,55 млн рублей по текущему курсу), а за «электричку» здесь просят не менее 48 550 000 вон (около 2,56 млн рублей).