Обновлённый минивэн Chrysler Pacifica обзавёлся ценником

Официальной информации о технике новинки пока по-прежнему нет, но известно, что привод, как и раньше, передний или полный. Дилеры уже собирают предзаказы на посвежевший минивэн.

Актуальный модельный ряд американского бренда Chrysler, принадлежащего автогиганту Stellantis, на сегодняшний день более чем скромный: по сути, он включает в себя минивэн Pacifica и его же упрощённую версию, которой дали название Voyager. Автомобиль был представлен в 2016 году, первый рестайлинг он пережил в 2020-м, а теперь компания рассекретила ещё раз обновлённый минивэн и обнародовала его прайс-лист.

На фото: обновлённый минивэн Chrysler Pacifica

В ходе рестайлинга Chrysler Pacifica пересмотрели оформление передней части. Как Kolesa.ru отмечал ранее, главной особенностью стала «клыкастая» головная оптика, схожая по стилю оформления с Kia Carnival, при этом фары соединены друг с другом под кромкой капота с выштамповками с помощью светящихся элементов и нового логотипа (дебютировал на концепте Chrysler Halcyon, который был показан в 2024 году).

Ещё минивэн получил узкую горизонтально вытянутую радиаторную решётку, а также иначе оформленную нижнюю часть переднего бампера с большим воздухозаборником. Он имеет рисунок в виде сетки с хромированными горизонтальными штрихами. Разработчики обновлённой Pacifica снабдили её рейлингами на крыше, обычными наружным зеркалами и традиционными дверными ручками.

В профиль ещё можно отметить оригинальные колёсные диски нового дизайна, серебристые молдинги и соответствующую окантовку бокового остекления. Примечательно, что фотографий кормы производитель так и не предоставил, однако отметил, что автомобиль получил иную заднюю накладку с новой эмблемой бренда. Фонари, вероятно, переехали с дореформенной версии.

На фото: корма актуального минивэна Chrysler Pacifica

Официальных снимков интерьера обновлённого минивэна тоже нет. В компании отметили, что Chrysler Pacifica получил новые варианты отделки и декор, систему сидений и хранения Stow‘n Go, а также отделанный кожей салон и элементы из медного сплава, эксклюзивные для исполнения Pinnacle. Других изменений в интерьере посвежевшего пассажирского вэна нет.

На фото: салон актуального минивэна Chrysler Pacifica 1 / 2 На фото: салон актуального минивэна Chrysler Pacifica 2 / 2

Минивэн снабдили расширенным пакетом Safety Sphere, который включает в себя мониторинг слепых зон с включением указателя поворота, функцию кругового обзора на 360 градусов и парковочного помощника с функцией остановки. Информации о технике рестайлинговой Pacifica пока нет, известно лишь, что у неё по-прежнему будут версии как с передним, так и с полным приводом. Напомним, актуальная модель оснащается только бензиновым атмосферником Pentastar V6 объёмом 3,6 литра, его отдача равна 291 л.с., а в пару предлагается девятиступенчатый автомат.

На фото: актуальный Chrysler Voyager

Сейчас дилеры бренда в США уже начали собирать предзаказы. Стоит отметить, что теперь стартовой версией является переднеприводная Chrysler Pacifica LX, которая пришла на смену отдельной модели Voyager и сохранила дореформенную внешность. Цена такого минивэна равна 41 495 долларов (эквивалентно примерно 3,26 млн рублей по текущему курсу).

Обновлённый автомобиль доступен в версиях Select, Limited и Pinnacle. В первом случае стоимость модификации с передним приводом равна 44 545 долларов (около 3,49 млн рублей), с полным – 47 890 долларов (около 3,76 млн рублей). Во втором – цены равны 49 705 и 53 050 долларов соответственно (около 3,9 – 4,16 млн рублей). Покупка топ-варианта обойдётся в 54 910 и 58 255 долларов соответственно (около 4,31 – 4,57 млн рублей).