Новинки ×
  • Рестайлинговый минивэн Kia Carnival дебютировал в США: новое «лицо» и гибридная версия

Рестайлинговый минивэн Kia Carnival дебютировал в США: новое «лицо» и гибридная версия

09.02.2024 29 0 0

Версия MPV корейской марки для североамериканского рынка представлена в рамках автосалона в Чикаго. Продажи в Штатах начнутся грядущим летом.

Kia выпускает минивэн Carnival с 1998 года, актуальное четвёртое поколение (делит платформу с нынешним кроссовером Kia Sorento) появилось в 2020-м. Рестайлинговая версия MPV для домашнего рынка дебютировала ещё в начале ноября прошлого года, немногим позже корейцы презентовали и четырёхместную VIP-версию HiLimousine. Теперь обновлённый минивэн Carnival добрался до американского рынка: живая премьера пройдёт на автосалоне в Чикаго, который откроет свои двери для широкой публики 10 февраля.

На фото: обновлённый Kia Carnival (версия для американского рынка)

В ходе обновления минивэну заметно освежили внешность, особенно это заметно по оформлению передней части. Так, рестайлинговому Carnival досталась более широкая решётка радиатора с небольшими хромированными горизонтальными «штрихами». Кроме того, модель получила новую головную оптику, как у посвежевшего Sorento, с янтарными дневными ходовыми огнями (DRL) и вертикальными основными блоками фар.

Корму обновили за счёт другой багажной двери: место для крепления автономера «переехало» ниже, другое оформление имеет диффузор в нижней части заднего бампера, а также изменилась форма и рисунок фонарей: им добавили вертикальные «клыки». Рейлинги на крыше и антенну «акулий плавник» в ходе рестайлинга трогать не стали.

Свою долю обновок получил и салон американской версии Kia Carnival. На передней панели располагается новое горизонтальное табло, которое объединяет в себе пару дисплеев диагональю 12,3 дюйма: один из них исполняет роль виртуального щитка приборов, а второй – тачскрина информационно-развлекательной системы (у дореформенной версии размер экранов такой же, но оформление иное).

Ещё модели изменили сенсорный блок управления климатической установкой, а расположенный на центральном тоннеле рычаг коробки переключения передач заменили шайбой. Положенный модели голосовой помощник умеет открывать/закрывать окна в машине, а также менять температуру в салоне. Для пассажиров второго ряда предусмотрены отдельные экраны мультимедиа, их диагональ равна 14,6 дюйма.

В список оснащения обновлённого Carnival входят функция открывания дверей со смартфона (с помощью цифрового ключа), система предотвращения лобовых столкновений, ассистенты при проезде перекрёстков, при смене полосы движения и ряд других электронных водительских помощников.

Модель по-прежнему будет доступна с мотором V6 GDI объёмом 3,5 литра, отдача которого в американской спецификации слегка снизилась, теперь она составляет 290 л.с. (у предшественника – 294 л.с.), а максимальный крутящий момент равен 352 Нм. Ещё теперь минивэн получил гибридную версию: в основе его HEV-установки лежит бензиновая турбочетвёрка объёмом 1,6 литра, работающий в тандеме с 73-сильным электромотором и шестиступенчатым автоматом. Совокупная отдача составляет 245 л.с. (367 Нм).

Обновлённый Kia Carnival появится в продаже на американском рынке грядущим летом, цены будут обнародованы позднее. Дореформенный минивэн в США мождно купит минимум за 33 600 долларов, а за топовый вариант просят не менее 46 700 долларов.

минивэн США авторынок новинки KIA KIA Carnival

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Мокрое дело: откуда в баке появляется вода и как её оттуда удалить Историй про то, как машина отказывалась нормально ехать или даже заводиться из-за воды, попавшей в топливный бак, довольно много, и зимой их количество заметно подрастает. Но при этом многие... 109 0 0 09.02.2024
Статьи / История Buick GNX: аэродинамика кирпича, пятиместный салон и динамика Ferrari F40 Вторую половину 80-х сложно даже с натяжкой назвать эрой расцвета американского автопрома, если мы говорим о мощности и ускорении по прямой. Да и V6 между лонжеронов – совсем не то, что в ма... 1457 2 14 07.02.2024
Статьи / Гаджеты Почему современный радар-детектор не может справиться с радаром 2018 года?  Бытует мнение, что с дорожными радарами старых моделей даже самые дешевые детекторы справляются без труда. На самом деле – далеко не всегда. Неприятно удивить вас штрафом способен и весьма... 2423 1 0 06.02.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Где же у него кнопка? Тест-драйв Jetour Dashing Стремительно ворвавшаяся на российский рынок компания Jetour запустила в продажу две модели. На большом кроссовере X90 мы уже поездили, а теперь в наших руках машина поменьше, но точно не ме... 14586 29 335 12.09.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, Launch Control и старые недостатки: тест-драйв обновленного Geely Coolray Эта машина буквально подзуживает: «А давай пройдем этот поворот побыстрее? А чего этот крузак тащится 65, давай его обгоним?». Много вы знаете автомобилей китайских марок, которые вызывают т... 8919 13 3 21.11.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Не хуже, чем Tiguan и XC40? Тест-драйв нового Geely Atlas Новое поколение Geely Atlas прибыло в Россию спустя год после премьеры в Китае. Модель кардинально сменила дизайн, переехала на новую платформу, значительно подросла в габаритах и стала бога... 7853 38 4 30.01.2024
Change privacy settings