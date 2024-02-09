Рестайлинговый минивэн Kia Carnival дебютировал в США: новое «лицо» и гибридная версия

Версия MPV корейской марки для североамериканского рынка представлена в рамках автосалона в Чикаго. Продажи в Штатах начнутся грядущим летом.

Kia выпускает минивэн Carnival с 1998 года, актуальное четвёртое поколение (делит платформу с нынешним кроссовером Kia Sorento) появилось в 2020-м. Рестайлинговая версия MPV для домашнего рынка дебютировала ещё в начале ноября прошлого года, немногим позже корейцы презентовали и четырёхместную VIP-версию HiLimousine. Теперь обновлённый минивэн Carnival добрался до американского рынка: живая премьера пройдёт на автосалоне в Чикаго, который откроет свои двери для широкой публики 10 февраля.

На фото: обновлённый Kia Carnival (версия для американского рынка)

В ходе обновления минивэну заметно освежили внешность, особенно это заметно по оформлению передней части. Так, рестайлинговому Carnival досталась более широкая решётка радиатора с небольшими хромированными горизонтальными «штрихами». Кроме того, модель получила новую головную оптику, как у посвежевшего Sorento, с янтарными дневными ходовыми огнями (DRL) и вертикальными основными блоками фар.



Корму обновили за счёт другой багажной двери: место для крепления автономера «переехало» ниже, другое оформление имеет диффузор в нижней части заднего бампера, а также изменилась форма и рисунок фонарей: им добавили вертикальные «клыки». Рейлинги на крыше и антенну «акулий плавник» в ходе рестайлинга трогать не стали.



Свою долю обновок получил и салон американской версии Kia Carnival. На передней панели располагается новое горизонтальное табло, которое объединяет в себе пару дисплеев диагональю 12,3 дюйма: один из них исполняет роль виртуального щитка приборов, а второй – тачскрина информационно-развлекательной системы (у дореформенной версии размер экранов такой же, но оформление иное).



Ещё модели изменили сенсорный блок управления климатической установкой, а расположенный на центральном тоннеле рычаг коробки переключения передач заменили шайбой. Положенный модели голосовой помощник умеет открывать/закрывать окна в машине, а также менять температуру в салоне. Для пассажиров второго ряда предусмотрены отдельные экраны мультимедиа, их диагональ равна 14,6 дюйма.



В список оснащения обновлённого Carnival входят функция открывания дверей со смартфона (с помощью цифрового ключа), система предотвращения лобовых столкновений, ассистенты при проезде перекрёстков, при смене полосы движения и ряд других электронных водительских помощников.



Модель по-прежнему будет доступна с мотором V6 GDI объёмом 3,5 литра, отдача которого в американской спецификации слегка снизилась, теперь она составляет 290 л.с. (у предшественника – 294 л.с.), а максимальный крутящий момент равен 352 Нм. Ещё теперь минивэн получил гибридную версию: в основе его HEV-установки лежит бензиновая турбочетвёрка объёмом 1,6 литра, работающий в тандеме с 73-сильным электромотором и шестиступенчатым автоматом. Совокупная отдача составляет 245 л.с. (367 Нм).



Обновлённый Kia Carnival появится в продаже на американском рынке грядущим летом, цены будут обнародованы позднее. Дореформенный минивэн в США мождно купит минимум за 33 600 долларов, а за топовый вариант просят не менее 46 700 долларов.