Рестайлинговый Kia Carnival: теперь и четырехместная VIP-версия HiLimousine

Презентацию обновленного однообъемника Kia Carnival провели в Корее накануне, однако тогда марка показала не все версии. Сегодня же на родине компании стартовал прием заказов на модель, и одновременно раскрыты подробности о роскошном исполнении HiLimousine с надстройкой на крыше. Напомним, на домашнем рынке такой вариант у минивэна актуального поколения появился через несколько месяцев после премьеры (нынешний MPV в строю с 2020 года): изначально «лимузин» был доступен с трехрядным салоном, а позже гамму пополнила четырехместная топ-версия.

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Как и прежде, базовый Kia Carnival HiLimousine имеет 9-местный салон, на ступеньку выше – 7-местная версия. На окнах таких машин есть занавески, в основание расположенного между передними креслами подлокотника встроены подстаканники с функцией подогрева и охлаждения, а на потолке – «звездное небо», то есть в пластиковую надстройку интегрировано множество светящихся точек. Кроме того, в список стандартного оборудования «лимузина» входит «телевизор» для задних пассажиров: планшет диагональю 21,5 дюйма закреплен под потолком.



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У VIP-версии Carnival в пассажирском отсеке установлены два отдельных кресла с выдвижными подставками для ног и электрорегулировками, оба обиты кожей Nappa. В расположенные по бокам от сидений подлокотники встроены беспроводные площадки для зарядки смартфонов, а между креслами есть пульт – 7-дюймовая сенсорная панель, на которую вывели управление всеми настройками. А еще из центральной консоли может выезжать небольшой столик (он поворачивается направо или налево).



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На полу четырехместного минивэна – «ламинат». Кроме того, перед VIP-пассажирами имеется три выдвижных бокса: это массажер для ступней, холодильник и ящик для хранения. Наконец, в багажнике установили штангу, на которую можно повесить одежду, плюс в подполье есть пара дополнительных отсеков.



Четырехместный Kia Carnival HiLimousine 1 / 4 Четырехместный Kia Carnival HiLimousine 2 / 4 Четырехместный Kia Carnival HiLimousine 3 / 4 Четырехместный Kia Carnival HiLimousine 4 / 4

Техника такая же, как у стандартного вэна. Сейчас девятиместный Kia Carnival HiLimousine доступен с бензиновым атмосферником V6 3.5 (294 л.с.) или турбодизелем 2.2 CRDi (194 л.с.) в сочетании с восьмиступенчатым автоматом. Семи- и четырехместный варианты предложены только с бензиновым мотором. Позже в продаже появится гибрид HEV с турбочетверкой 1.6 и шестиступенчатым автоматом, совокупная отдача такого минивэна – 245 л.с. Привод в любом случае исключительно передний.



Цена трехрядного рестайлингового Kia Carnival HiLimousine начинается с отметки в 64 900 000 вон, что эквивалентно примерно 4 586 000 рублей по актуальному курсу. Четырехместный вэн обойдется минимум в 92 000 000 вон (около 6 500 000 рублей). Обычный Carnival с новым дизайном стоит от 34 700 000 вон (2 452 000 рублей). Впоследствии стандартный MPV обновится и в других странах, а вот версия HiLimousine, вероятно, так и останется эксклюзивом для корейского рынка.

