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  • Kia Carnival обрёл роскошную версию с высокой крышей. Ещё грядёт вариант с салоном на четверых

Kia Carnival обрёл роскошную версию с высокой крышей. Ещё грядёт вариант с салоном на четверых

11.11.2020 149 0 0

Компания Kia выводит на домашний рынок новую топовую модификацию минивэна последнего поколения. У такой модели на крыше имеется надстройка, есть и другие отличия в плане экстерьера. Плюс, конечно, расширен список доступного оборудования. А позже представят еще более дорогое исполнение.

 

Минивэн Carnival четвертой генерации пока продают только на родине Kia, там он стартовал в середине августа, причем с рекордными 32 000 предварительными заявками (их начали принимать в конце июля). А по итогам октября модель возглавляет рейтинг самых популярных машин Кореи (реализовано 12 093 единицы). В общем, пришло время расширяться: теперь корейцам доступен еще и вариант исполнения Hi-Limousine с высокой крышей (у предшественника такая тоже была), и это на сегодня наиболее дорогая модификация Карнавала.

Надстройка с дополнительным стоп-сигналом сзади сделала вэн на 305 мм выше стандартной модели, а в салоне высота над потолком увеличилась на 291 мм. Обвес по периметру кузова окрашен в цвет кузова (у базового Carnival обвес из черного пластика), также модернизированы бамперы, из-за чего длина выросла на 45 мм до 5200 мм (колесная база прежняя – 3090 мм). Еще появились подножки, машина «стоит» на 19-дюймовых дисках.

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Carnival Hi-Limousine предлагается с семи- или девятиместным салоном (стандартный вэн в Корее также бывает одиннадцатиместным), в первом случае во втором ряду установлены отдельные кресла с подлокотниками, откидными подставками для ног, подогревом и вентиляцией. В спинки передних сидений встроены «очистители воздуха» и USB-разъемы, под потолком есть дополнительные выдвижные светильники для чтения (для второго и третьего рядов), также имеются подстаканники с функциями обогрева и охлаждения, а на окнах – шторки. Кроме того, у пассажиров есть своя развлекательная система – за передними креслами повесили экран диагональю 21,5 дюйма. Ну и конечно, для Kia Carnival Hi-Limousine предусмотрено множество систем безопасности и помощи водителю, как и для стандартной модели.

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Топ-версию можно купить только с бензиновым мотором V6 3.5 GDI мощностью 294 л.с. (355 Нм), тогда как в других комплектациях вэн еще оснащается дизелем 2.2 (202 л.с., 441 Нм). Коробка в Корее одна – восьмиступенчатый «автомат», привод лишь передний.

За девятиместный Kia Carnival Hi-Limousine просят 60 660 000 вон (около 4 158 000 рублей по текущему курсу), семиместный минивэн обойдется минимум в 62 710 000 вон (4 298 000 рублей). Для сравнения, самый дорогой Карнавал с обычной крышей стоит 42 360 000 вон (2 903 000 рублей).

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Между тем в Kia также подтвердили свое намерение выпустить еще более роскошную версию MPV – с четырехместным салоном. Точные сроки пока не названы. Не исключено, что такой вэн дебютирует до конца года.

В России прежний Carnival не был представлен, а вот модель нового поколения к нам планируют привезти в 2021-м. Правда, не факт, что до нас доберутся роскошные исполнения.

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