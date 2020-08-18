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  • Обещанный России Kia Carnival: рекорд и VIP-версия на родине, другой V6 для глобальной модели

Обещанный России Kia Carnival: рекорд и VIP-версия на родине, другой V6 для глобальной модели

18.08.2020 408 0 0

Минивэн четвертой генерации выходит на корейский рынок, там модель доступна с двумя двигателями на выбор. Одновременно компания Kia поделилась новыми данными о «мировом» MPV.

 

Предназначенный для Кореи минивэн Kia Carnival нового, четвертого по счету, поколения был рассекречен 28 июля, тогда же там начали принимать предварительные заказы. А сегодня марка провела онлайн-презентацию и дала старт «живым» продажам. При этом в Kia отметили, что на родине новинка уже установила рекорд: в первый день модель собрала свыше 20 000 заявок, а на данный момент на Carnival принято около 32 000 заказов. К слову, за весь прошлый год «третий» MPV разошелся по Корее тиражом в 63 706 экземпляров (и это первое место в личном зачете Kia на домашнем рынке).

Новый Kia Carnival для Кореи
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Новый Kia Carnival для Кореи
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Новый Kia Carnival для Кореи
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Новый Kia Carnival для Кореи
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Новый Kia Carnival для Кореи
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Напомним, для свежего Карнавала дизайнеры марки придумали категорию Grand Utility Vehicle (GUV): мол, в экстерьере теперь прослеживаются черты, присущие кроссоверам. Вэн делит платформу с последним Sorento. Со сменой поколений Carnival подрос: длина составляет 5155 мм (+40 мм по сравнению с предшественником), ширина – 1995 мм (+10 мм), размер колесной базы увеличен на 30 мм до 3090 мм. Еще на 30 мм увеличился задний свес – теперь 1130 мм. А вот высота не изменилась — 1740 мм.

Новый Kia Carnival для Кореи
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Новый Kia Carnival для Кореи
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Новый Kia Carnival для Кореи
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Новый Kia Carnival для Кореи
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Новый Kia Carnival для Кореи
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Новый Kia Carnival для Кореи
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Новый Kia Carnival для Кореи
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В Корее вэн, как и прежде, доступен с 7-, 9- или 11-местным салоном. А еще Kia официально анонсировала четырехместную VIP-версию – такой вариант представят позже в этом году. Пока же топовым на родине является семиместный Carnival, он зовется Limousine, у него во втором ряду два отдельных кресла — с подлокотниками, откидными подставками для ног, подогревом и вентиляцией. Также дорогим версиям положены спрятанные под единым стеклом виртуальная «приборка» и большой тачскрин мультимедийной системы (в «базе» идут аналоговые приборы и экран мультимедиа меньшего размера).

Новый Kia Carnival для Кореи

Кроме того, в арсенале минивэна значатся (в зависимости от комплектации): своя зона климат-контроля у пассажиров, выдвижной охлаждаемый бокс (его можно взять с собой, например, на пикник), функция Rear Passenger View & Talk (видео- и голосовая связь с пассажирами на задних рядах), системы предотвращения столкновений спереди и сзади, адаптивный круиз-контроль, проекционный дисплей, системы мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения. Еще у MPV «умные» сдвижные двери – они могут открываться сами, стоит машине «распознать» ключ, даже если тот находится в кармане. А багажная дверь, напротив, сама закроется, как только человек с ключом отойдет на определенное расстояние. Ну и задние двери блокируются, если пассажир собрался выйти, а к минивэну приблизился другой автомобиль.

В Корее новый Carnival оснащается бензиновым мотором V6 3.5 GDI с комбинированным впрыском (294 л.с., 355 Нм) или дизелем 2.2 (202 л.с., 441 Нм). Оба относятся к семейству Smartstream (у дизеля теперь алюминиевый блок вместо чугунного) и сочетаются с классическим восьмиступенчатым «автоматом» (вместо традиционного рычага – шайба). Привод только передний. Кстати, на домашнем рынке 80% от общего числа заявок пришлось на модель с мотором на «тяжелом» топливе.

Глобальный новый Kia Carnival
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Глобальный новый Kia Carnival
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Глобальный новый Kia Carnival
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Сегодня Kia также показала глобальную версию «четвертого» Carnival (в некоторых странах модель известна как Sedona). У «мирового» минивэна иная радиаторная решетка, вдобавок такому MPV вместе с 7- и 11-местным исполнениями обещан салон на восьмерых, а не на девятерых. И, что любопытно, только на фирменных картинках глобального Carnival мы видим, что кресла второго ряда можно развернуть к галерке (в релизе об этом не упоминается, для корейской модели подобное решение вовсе не заявлено).

На некоторых рынках минивэн можно будет купить с бензиновым мотором V6 3.5 MPI (c системой распределенного впрыска), который выдает 272 л.с. и 332 Нм. Этот двигатель также сочетается с 8АКП. О полном приводе для глобального Carnival в Kia не упомянули, видимо, и у такого MPV его нет.

Глобальный новый Kia Carnival
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Глобальный новый Kia Carnival
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Глобальный новый Kia Carnival
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Глобальный новый Kia Carnival
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Глобальный новый Kia Carnival
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За пределами Кореи новинка начнет появляться к концу текущего года. А в 2021-м Carnival привезут в Россию, хотя предшественник у нас не был представлен. Между тем у российской версии может оказаться своя моторная гамма.

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