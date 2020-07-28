Минивэн Kia Carnival со сменой поколений обрёл новые моторы и «умные» двери. Ждём в России

Корейская марка почти полностью раскрыла вэн новой генерации. На родине модель Kia доступна с бензиновым и дизельным двигателями, «живые» продажи там стартуют уже в августе. Новинка обещана и российскому рынку.

В Корее открыли прием предварительных заказов на минивэн Kia Carnival нового, четвертого по счету поколения. Одновременно компания поделилась очередными подробностями. Напомним, в гамме марки однообъемник присутствует с 1998 года (на некоторых рынках это Sedona), а уходящий «третий» MPV выпускают с 2014-го. За двадцать с лишним лет по всему миру было реализовано более двух миллионов Carnival. Кстати, в 2018-2019 гг. на родине модель и вовсе возглавляла рейтинг продаж Kia (реализовано 76 362 и 63 706 единиц соответственно).

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Для «четвертого» Карнавала дизайнеры придумали новую категорию Grand Utility Vehicle (GUV): мол, в экстерьере вэна теперь прослеживаются черты, присущие кроссоверам. Видимо, к таковым относятся массивные колесные арки и неокрашенный пластик в нижней части кузова. Фары со светодиодными «зигзагами» дневных ходовых огней «слились» с радиаторной решеткой, как у последнего Sorento, плюс появились отдельные секции дальнего света. Ну и еще выделяются задние стойки – их сделали в виде плавников.



Новый вэн крупнее предшественника: длина выросла на 40 мм до 5155 мм, ширину составляет 1995 мм (+10 мм по сравнению с уходящим Carnival), размер колесной базы увеличен на 30 мм до 3090 мм. А вот высота не изменилась — 1740 мм.

Как и прежде, в Корее Kia Carnival доступен с 7-, 9- или 11-местным салоном. Внутри – спрятанные под одним стеклом виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма, мультимедиа можно управлять голосом), дефлекторы обдува сделали в виде единой линии, блок управления «климатом» теперь с сенсорными «кнопками», а вместо традиционного рычага коробки установили шайбу. У пассажиров своя зона климат-контроля, еще в салоне имеется выдвижной охлаждаемый бокс (такой есть и у предшественника, но объем теперь составляет 5,5 литра вместо прежних 3-х). Семиместный вариант на родине является топовым, он зовется Limousine, у такого вэна во втором ряду два отдельных кресла, с подлокотниками и откидными подставками для ног.



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А еще у Carnival «умные» сдвижные двери: они могут открываться сами, стоит им «распознать» ключ, даже если тот находится в кармане. С брелока можно открыть и багажник. Кроме того, задние двери блокируются, если пассажир собрался выйти, а к минивэну приблизился другой автомобиль. Также в списке оборудования значатся системы предотвращения столкновений спереди и сзади, адаптивный круиз-контроль, проекционный дисплей, системы мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения.



На домашнем рынке новый Kia Carnival доступен с двумя моторами на выбор. Дизель – объемом 2,2 литра, из семейства Smartstream, он выдает 202 л.с. и 441 Нм. У предыдущего минивэна двигатель E-VGT на «тяжелом» топливе имеет те же объем и мощность, однако у «четвертого» MPV мотор с алюминиевым блоком цилиндров, а не с чугунным, то есть он легче (такой движок есть у новых Kia Sorento и Hyundai Santa Fe). На смену бензиновому «атмосфернику» V6 3.3 GDI (280 л.с., 336 Нм) в Корее вопреки ожиданиям пришла не «турбочетверка» 2.5 T-GDI от последнего Sorento, а мотор V6 3.5 GDI (294 л.с., 355 Нм), также семейства Smartstream. О коробках в компании пока не рассказали.

В Корее за модель нового поколения просят 31 600 000 – 43 540 000 вон, что эквивалентно примерно 1 889 000 – 2 603 000 рублей по текущему курсу. «Живые» продажи там стартуют в августе.



Позже минивэн доберется и до других стран, причем в списке есть и Россия, хотя предыдущий Carnival у нас не был представлен. Точные сроки начала продаж в РФ пока не объявлены. Кстати, моторная гамма может меняться в зависимости от рынка.