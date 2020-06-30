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  • Hyundai Santa Fe вместе с платформой сменил и моторы. Коробка тоже новая

Hyundai Santa Fe вместе с платформой сменил и моторы. Коробка тоже новая

30.06.2020 1293 0 3

Первым рынком для преобразившегося кроссовера Hyundai станет родная Корея. На старте продаж там модель предложат только с дизелем, позже SUV получит еще и новую бензиновую «турбочетверку».

 

Модернизированный Santa Fe компания Hyundai раскрыла в начале июня. Напомним, кроссовер не просто преобразился снаружи и внутри: его перевели на новую «тележку», унифицированную с последними Kia Sorento и Hyundai Sonata. Как и прежде, спереди у Санты McPherson, сзади – многорычажка. Но при этом снижен центр тяжести, плюс в Hyundai заявили об улучшенных управляемости, шумо- и виброизоляции. А вот о моторной гамме в компании ранее умолчали, отметив лишь, что в Европе паркетник предложат с гибридными установками. Теперь же появились подробности о технике. Правда, пока известны характеристики модели, предназначенной для домашнего рынка: на родине продажи стартуют уже завтра, 1 июля.

Белый автомобиль — топ-версия Calligraphy, у такого кросса своя решетка
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Белый автомобиль — топ-версия Calligraphy, у такого кросса своя решетка
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Итак, гибридов в Корее не будет, по крайней мере, на первом этапе. Ну а «традиционные» версии, как и ожидалось, в плане «начинки» повторяют свежий Kia Sorento: корейцам Santa Fe предложат с новыми бензиновой «турбочетверкой» 2.5 T-GDi Smartstream и турбодизелем 2.2 Smartstream, оба двигателя сочетаются с восьмиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями, привод – передний или полный. Поначалу Санта будет доступен только с дизелем, его отдача – 202 л.с. и 440 Нм (как и у Sorento). Бензиновый кроссовер до местных дилеров доберется позже, так что в Hyundai предпочли пока не говорить о мощности этого движка. Впрочем, он наверняка выдает те же 281 л.с. и 421 Нм, что и мотор Sorento (кстати, кросс Kia в Корее тоже пока представлен лишь с дизелем, бензиновая версия появится в третьем квартале).

Длина выросла на 15 мм до 4785 мм, пространство для ног во втором ряду увеличено на 34 мм (теперь 1060 мм), а объем багажника вырос до 634 литров (+9 л). Колесная база – прежние 2765 мм
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Длина выросла на 15 мм до 4785 мм, пространство для ног во втором ряду увеличено на 34 мм (теперь 1060 мм), а объем багажника вырос до 634 литров (+9 л). Колесная база – прежние 2765 мм
2 / 6
Длина выросла на 15 мм до 4785 мм, пространство для ног во втором ряду увеличено на 34 мм (теперь 1060 мм), а объем багажника вырос до 634 литров (+9 л). Колесная база – прежние 2765 мм
3 / 6
Длина выросла на 15 мм до 4785 мм, пространство для ног во втором ряду увеличено на 34 мм (теперь 1060 мм), а объем багажника вырос до 634 литров (+9 л). Колесная база – прежние 2765 мм
4 / 6
Длина выросла на 15 мм до 4785 мм, пространство для ног во втором ряду увеличено на 34 мм (теперь 1060 мм), а объем багажника вырос до 634 литров (+9 л). Колесная база – прежние 2765 мм
5 / 6
Длина выросла на 15 мм до 4785 мм, пространство для ног во втором ряду увеличено на 34 мм (теперь 1060 мм), а объем багажника вырос до 634 литров (+9 л). Колесная база – прежние 2765 мм
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Дореформенный Hyundai Santa Fe на родине предлагался с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 T-GDi (235 л.с., 353 Нм) и дизелями 2.0 e-VGT (186 л.с., 402 Нм) и 2.2 e-VGT (те же 202 л.с. и 440 Нм, но у этого мотора чугунный блок цилиндров, тогда как у нового дизеля – алюминиевый). Всем двигателям положена 8АКП.

В Корее модернизированный кроссовер представлен в трех комплектациях, у топовой Calligraphy – своя радиаторная решетка. В арсенале паркетника значатся: виртуальная «приборка», система выбора режима движения Terrain Mode (доступны Eco, Sport, Comfort, Smart и «внедорожные» Sand, Snow и Mud), доработанная система удержания в полосе, система предотвращения фронтальных столкновений (с функцией распознавания пешеходов, велосипедистов и машин, также распознает встречный транспорт при повороте на перекрестке), система предотвращения столкновений на парковке при движении задним ходом, ассистент движения по магистрали. 

Вместо рычага коробки теперь кнопочный пульт. Как и прежде, в Корее кросс доступен в пяти- или семиместном исполнении
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Вместо рычага коробки теперь кнопочный пульт. Как и прежде, в Корее кросс доступен в пяти- или семиместном исполнении
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Вместо рычага коробки теперь кнопочный пульт. Как и прежде, в Корее кросс доступен в пяти- или семиместном исполнении
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Вместо рычага коробки теперь кнопочный пульт. Как и прежде, в Корее кросс доступен в пяти- или семиместном исполнении
4 / 5
Вместо рычага коробки теперь кнопочный пульт. Как и прежде, в Корее кросс доступен в пяти- или семиместном исполнении
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Кроме того, для Santa Fe предусмотрена дистанционная парковка – поставить машину на стоянку или вывести с нее можно с брелока. Ну и еще Санта получил «цифровой ключ» — отпереть двери и запустить двигатель можно, используя специальное приложение на смартфоне.

Дизельный Hyundai Santa Fe обойдется в 31 220 000 – 39 860 000 вон, что эквивалентно примерно 1 819 000 – 2 323 000 рублей по текущему курсу.

В Европе модернизированный кроссовер появится осенью, до нас такой SUV тоже доберется – в конце этого или начале следующего года. Не исключено, что в РФ Santa Fe сохранит прежние двигатели – это бензиновые «атмосферники» 2.4 GDi (188 л.с.) и V6 3.5 MPI (249 л.с.), дизель 2.2 CRDi (200 л.с.). Первый мотор работает в паре с 6АКП, остальные комплектуются 8АКП. У нас кроссовер бывает только с полным приводом. Цена Hyundai Santa 2020 года выпуска – от 2 209 000 рублей.

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