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  • Обновлённый Hyundai Santa Fe: «Т-образные» ходовые огни и виртуальная «приборка» в салоне

Обновлённый Hyundai Santa Fe: «Т-образные» ходовые огни и виртуальная «приборка» в салоне

03.06.2020 55 0 0

Корейский бренд рассекретил дизайн рестайлингового кроссовера. Продажи новинки в Европе начнутся в сентябре 2020 года.

 

Hyundai Santa Fe актуального четвёртого поколения вышел на рынок в 2018 году. Как мы уже упоминали, его продажи оказались ощутимо ниже по сравнению с результатами кросса третьей генерации. К примеру, в Европе за прошлый год было реализовано 8962 машины (на 4,3% больше, чем в 2018 году), однако предшественник даже «на закате» (в 2017-ом) разошёлся тиражом 11 728 шт. Подобная ситуация с Santa Fe и в США: за прошлый год дилеры реализовали 127 373 автомобиля (+8,8%), а в 2017-ом – 133 171 шт. При этом на домашнем рынке новое поколение паркетника продаётся лучше, чем «третье», но зато за прошлый год показатель (86 198 шт.) снизился почти на 21%. Вероятно, такие показатели не соответствуют ожиданиям корейского производителя, так что модель довольно оперативно решили обновить, причём рестайлинг затронул не только внешность и салон, но и «начинку».

На фото: обновлённый Hyundai Santa Fe
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На фото: обновлённый Hyundai Santa Fe
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В ходе обновления Hyundai заметно изменил переднюю часть Santa Fe: светодиодные ходовые огни стали вертикальными и теперь имеют «Т-образную» форму. Кроме того, у паркетника больше нет большой хромированной планки, которая проходила под фарами. Отметим, у автомобиля визуально отличаются радиаторные решётки в зависимости от версии: сетчатая структура у исполнений попроще, в виде ячеек – для топовых комплектаций. На корме появились другие фонари, соединённые красной перемычкой через всю ширину багажной двери (её зрительно поддерживает полоса того же цвета в заднем бампере). Самым богатым версиям предлагаются 20-дюймовые колёса.

Появился первый официальный снимок салона (ранее его «показывали» только фотошпионы). В качестве приборной панели выступает экран диагональю 12,3 дюйма, а размер тачскрина мультимедийной системы равен 10,25 дюйма (у нынешней версии – 8 дюймов). Изменены консоль и центральный тоннель, место традиционного рычага коробки передач занял кнопочный пульт, как у Hyundai Palisade. Кроме того, иными будут материалы для отделки.

Как стало известно в конце прошлого месяца, в рамках обновления «четвёртый» Santa Fe переехал на другую платформу – она дебютировала в прошлом году на актуальной Sonata. Таким образом рестайлинговый Santa Fe окажется первой моделью бренда в Европе, а также первым кроссовером Hyundai в мире на этой «тележке». Кстати, её же получил и Kia Sorento новой генерации. Любопытно, что похожим образом ранее поступили именно с этим паркетником: в 2009 году было представлено второе поколение Sorento, а уже в 2012-ом прошло плановое обновление, в рамках которого модели сменили платформу.

Новой информации о моторной гамме рестайлингового Santa Fe нет. Известно, её «освежат» за счёт гибридных установок, как «обычных», так и подзаряжаемых. По предварительным данным, в их основе окажется турбомотор объёмом 1,6 литра. Такая версия, опять же, есть у нового Kia Sorento: отдача бензинового мотора составляет 180 л.с., а электродвигателя – 60 л.с. Совокупная мощность установки равна 230 л.с., максимальный крутящий момент – 350 Нм. Система идёт в комплекте с 6АКП.

Кроме того, в линейке останутся «традиционные» ДВС. В Корее дореформенный кроссовер доступен с 2,0-литровой бензиновой «турбочетвёркой» T-GDi (235 л.с.) и дизелями 2.0 e-VGT (186 л.с.) и 2.2 e-VGT (202 л.с.). Все моторы идут в паре с восьмиступенчатым «автоматом», привод – передний или полный. В РФ актуальный Santa Fe предлагается с бензиновыми «атмосферниками» 2.4 GDi (188 л.с.) и V6 3.5 MPI (249 л.с.), а также с дизелем 2.2 CRDi (200 л.с.). Первый из указанных двигателей комплектуется шестиступенчатой автоматической коробкой, все остальные – 8АКП. У нас модель доступна только в полноприводном исполнении, хотя в Европе у версий с 200-сильным дизелем есть и модификации с передним приводом.

Продажи обновлённого кроссовера на европейском рынке начнутся в сентябре текущего года. Рестайлинговый Santa Fe доберётся и до нашего рынка: ожидается, что машины поступят к российским дилерам в конце текущего года. Правда, скорее всего, к нам новый Hyundai Santa Fe приедет без гибридов.

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