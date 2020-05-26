Hyundai тщательно обновил Santa Fe: другая внешность, а также новые платформа с «начинкой»

Компания Hyundai вывела на рынок Santa Fe актуального четвёртого поколения в 2018 году. Вероятно, результаты модели не соответствуют ожиданиям корейского производителя: показатели «четвёртого» кроссовера заметно ниже по сравнению с «третьим». Так, в Европе за 2019-ый было продано 8 962 машины (на 4,3% больше, чем в 2018 году), однако предшественник даже «на закате», в 2017-ом, разошёлся тиражом 11 728 шт. Аналогичная история и в США: за прошлый год дилеры реализовали 127 373 автомобиля (+8,8%), а в 2017-ом – 133 171 шт. На домашнем же рынке новое поколение паркетника продаётся лучше, чем «третье», но зато за прошлый год показатель (86 198 автомобилей) снизился почти на 21%. Вероятно, это заставило компанию довольно оперативно обновить модель, причём в Hyundai решили, что фэйслифтингом тут не обойтись.



Тизер обновлённого Hyundai Santa Fe (топовой версии)

Так, в рамках обновления «четвёртый» Santa Fe переедет на другую платформу, которая дебютировала в прошлом году на актуальной Hyundai Sonata. В компании отметили, что рестайлинговый Santa Fe станет первой моделью бренда в Европе, а также первым кроссовером Hyundai в мире на этой «тележке». Как мы сообщали ранее, её же получил и Kia Sorento новой генерации.

Кстати, именно у паркетника Kia Sorento уже был подобный опыт: в 2009 году было представлено второе поколение модели, а уже в 2012-ом прошло плановое обновление, в рамках которого автомобилю сменили платформу.



На фото: актуальный «четвёртый» Hyundai Santa Fe

Известно, что моторную гамму рестайлингового Hyundai Santa Fe «освежат» за счёт гибридных установок, как «обычных», так и подзаряжаемых. По предварительной информации, в их основе окажется турбомотор объёмом 1,6 литра. Такая версия есть у нового Kia Sorento: отдача бензинового мотора составляет 180 л.с., а электродвигателя – 60 л.с. Совокупная мощность установки равна 230 л.с., максимальный крутящий момент –350 Нм. Система агрегатируется с 6АКП.



«Традиционные» ДВС останутся в линейке. В Корее дореформенный кроссовер доступен с 2,0-литровой бензиновой «турбочетвёркой» T-GDi (235 л.с.) и дизелями 2.0 e-VGT (186 л.с.) и 2.2 e-VGT (202 л.с.). Все моторы идут в паре с восьмиступенчатым «автоматом», привод – передний или полный. В России же актуальный Santa Fe предлагается с бензиновыми «атмосферниками» 2.4 GDi (188 л.с.) и V6 3.5 MPI (249 л.с.), а также с дизелем 2.2 CRDi (200 л.с.). Первый из перечисленный двигателей комплектуется шестиступенчатой автоматической коробкой, все остальные – 8АКП. У нас модель доступна только с полным приводом, хотя в Европе у версий с 200-сильным дизелем есть и переднеприводные модификации.



На фото: салон актуального Hyundai Santa Fe

На паре тизеров, которые сегодня опубликовала компания Hyundai, запечатлена передняя часть автомобиля. Судя по изображениям, автомобиль в стандартной и топовой комплектациях будут отличаться визуально за счёт радиаторной решётки (сетчатая у версий попроще, в виде ячеек – для вариантов подороже). У обновлённого паркетника на «передке» нет большой хромированной планки, по-новому выполнены светодиодные ходовые огни, которые теперь имеют Т-образную форму.



Тизер обновлённого Hyundai Santa Fe (стандартной версии)

Официальных снимков салона обновлённого Hyundai Santa Fe пока нет. Правда, раньше он попадался в объективы «фотошпионов». Известно, что автомобилю изменили центральную консоль, тоннель и блок управления климат-контролем. Также кроссовер лишили традиционного рычага коробки, его место занял кнопочный пульт (как у Palisade).

Премьера рестайлингового Hyundai Santa Fe для корейского рынка пройдёт в следующем месяце, модель рассекретят в режиме онлайн. Продажи на европейском рынке начнутся в сентябре 2020 года. Обновлённый кроссовер доберётся и до России: ожидается, что машины поступят к нашим дилерам в конце текущего года (если не помешает пандемия коронавируса). Скорее всего, к нам Santa Fe приедет без гибридов.

